Netherlands U18 1-1 Switzerland U18: Hai đội chia điểm Netherlands U18 chơi rất tốt trên sân nhà, thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận tiếp đón Switzerland U18 diễn ra lúc 18:00 ngày 14/11/2026.

Netherlands U18 1 - 1 Switzerland U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Netherlands U18 tiếp đón Switzerland U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Netherlands U18 1-1 Switzerland U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:54 14/11/2026

Netherlands U18 chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là nền tảng để đội chủ nhà bước vào trận gặp Switzerland U18 lúc 18:00 ngày 14/11/2026 với tâm thế chủ động. Trong 5 trận gần nhất, Netherlands U18 thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đây là bản lý lịch cho thấy một tập thể khó bị đánh bại.

Netherlands U18: lợi thế sân nhà và phong độ ổn định

Netherlands U18 chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, nên bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Hai chiến thắng và hai trận hòa cho thấy đội biết cách giữ vững cấu trúc ngay cả khi không thắng được.

Tuy nhiên, trận gần nhất của đội chủ nhà lại là một thất bại. Trước sân nhà quen thuộc, Netherlands U18 sẽ muốn phản ứng ngay để chặn đà đi xuống và lấy lại nhịp thi đấu. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể là yếu tố tiếp thêm động lực cho nhóm cầu thủ trẻ.

Switzerland U18: tinh thần tốt nhưng phải xa nhà

Switzerland U18 có thành tích 5 trận gần nhất giống đối thủ: thắng 2, hòa 2, thua 1. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, nên bước vào trận này với tinh thần phấn chấn.

Dù vậy, đây là chuyến làm khách trên sân của một đối thủ có điểm tựa riêng. Switzerland U18 cần giữ sự tập trung trong từng pha bóng để tránh bị chủ nhà gây áp lực ở những thời điểm quan trọng.

Lần gặp gần nhất: không bên nào vượt trội

Trong lần gặp gần nhất, hai đội chia điểm sau một trận hòa. Netherlands U18 chưa thắng và Switzerland U18 cũng chưa thắng. Kết quả đó cho thấy hai đội có thể gây khó khăn cho nhau và trận đấu lần này nhiều khả năng sẽ cân bằng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ tương đồng, những yếu tố nhỏ có thể tạo ra khác biệt. Netherlands U18 có lợi thế sân nhà, trong khi Switzerland U18 có đà tâm lý từ chiến thắng gần nhất. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót sẽ có cơ hội nắm quyền chủ động.

Ở các trận đấu lứa tuổi trẻ, sự kiên nhẫn trong phòng ngự và tính quyết đoán trong những tình huống cuối thường quyết định cục diện. Nhìn chung, Netherlands U18 được đánh giá nhỉnh hơn nhờ điểm tựa sân nhà. Tuy vậy, đội khách đủ khả năng làm khó chủ nhà nếu giữ được sự chắc chắn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Netherlands U18 · 0 thắng 1 hòa Switzerland U18 · 0 thắng Switzerland U18 3 - 3 Netherlands U18 Hòa

Netherlands U18 5 trận gần nhất B H T T H 4 Trận 2-0-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới Switzerland U18 5 trận gần nhất T B H H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới