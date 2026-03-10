Netherlands U19 0-1 Austria U19: Austria U19 giành chiến thắng Austria U19 đang duy trì sự hưng phấn với chiến thắng gần nhất, trong khi Netherlands U19 đối mặt nhiều khó khăn sau chuỗi trận hòa và thất vọng kéo dài.

Netherlands U19 0 - 1 Austria U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Netherlands U19 tiếp đón Austria U19.

5' BÀN THẮNG! Austria U19 (0-1) Phút 5': (Austria U19) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Netherlands U19 0-1 Austria U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 20:58 03/10/2026

Màn so tài giữa Netherlands U19 và Austria U19 vào lúc 19h00 ngày 03/10/2026 đang hướng sự chú ý về phía đội khách. Đại diện trẻ của bóng đá Áo bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn nhờ kết quả tích cực, trong khi Netherlands U19 vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định nhằm cải thiện màn trình diễn trên sân cỏ.

Khách duy trì sự hưng phấn

Austria U19 bước vào cuộc đối đầu này với điểm tựa tinh thần rất lớn. Thắng lợi ở trận đấu gần nhất giúp các cầu thủ trẻ của Áo có được sự tự tin cần thiết trong cách vận hành chiến thuật cũng như duy trì nhịp độ thi đấu hứng khởi.

Sự thăng hoa ở trận đấu vừa qua cho thấy tính kỷ luật và sự hiệu quả trong lối chơi mà Austria U19 đang xây dựng. Tiếp đà phong độ này, đội khách hoàn toàn có cơ sở để chủ động triển khai phương án thi đấu linh hoạt, qua đó tìm kiếm thêm một kết quả thuận lợi trước đối thủ giàu truyền thống đào tạo trẻ như Hà Lan.

Netherlands U19 trước thử thách tìm lại nhịp điệu

Bên kia chiến tuyến, Netherlands U19 đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự như ý. Trong 2 trận gần nhất, đội bóng xứ hoa tulip chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 1 trận thua. Việc chưa thể nếm trải cảm giác chiến thắng khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ trẻ.

Kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất dù phần nào giúp Netherlands U19 ngắt được trận thua trước đó, nhưng lối chơi của họ vẫn cần thêm sự sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng trọn vẹn. Thử thách dành cho đội bóng áo cam ở cuộc so tài sắp tới là phải nhanh chóng gia cố sự tập trung nơi tuyến phòng ngự và cải thiện khả năng liên kết giữa các tuyến.

Cục diện và xu hướng thi đấu

Dựa trên phong độ trái ngược giữa đôi bên, Austria U19 đang nắm giữ đôi chút lợi thế về mặt tâm lý nhờ mạch cảm xúc tích cực từ chiến thắng gần nhất. Sự ổn định và tự tin có thể giúp đội khách chủ động nắm bắt thế trận trong những thời điểm then chốt.

Trong khi đó, Netherlands U19 sẽ phải nỗ lực rất nhiều để hạn chế sự hưng phấn của đối thủ. Nếu không sớm siết lại cự ly đội hình và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn trước một Austria U19 đang tràn đầy quyết tâm nối dài chuỗi trận thăng hoa.

Netherlands U19 5 trận gần nhất B H T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Austria U19 5 trận gần nhất T H T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới