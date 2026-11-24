NetShort, DramaWave, DramaBox, CashFlicks không còn trên App Store Việt Nam: điều gì đang xảy ra? Tra cứu ngày 23/11 cho thấy bốn ứng dụng phim ngắn từng có doanh thu cao vắng bóng trên kho ứng dụng Việt Nam, nhưng vẫn hiển thị tại thị trường Mỹ.

Bốn ứng dụng phim ngắn gồm NetShort, DramaWave, DramaBox và CashFlicks không còn xuất hiện trên App Store dành cho thị trường Việt Nam theo kết quả tra cứu ngày 23/11. Một số ứng dụng cũng vắng mặt trên Google Play, dù vẫn có thể truy cập khi kiểm tra ở khu vực Mỹ.

Các nền tảng này từng nằm trong nhóm ứng dụng giải trí có lượt tải và doanh thu cao tại Việt Nam. Khi dùng cùng mã ứng dụng để kiểm tra tại Mỹ, cả bốn đều hiển thị bình thường. Điều đó cho thấy sự thay đổi liên quan đến khu vực hiển thị, chứ không phải ứng dụng bị gỡ hoàn toàn khỏi kho tải toàn cầu.

Loạt ứng dụng phim ngắn AI bất ngờ biến mất khỏi kho ứng dụng Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Dấu hiệu trên cả App Store và Google Play

Trên Google Play, trang ứng dụng của NetShort, DramaWave và DramaBox không còn hiển thị khi truy cập từ Việt Nam. Tuy nhiên, các trang này vẫn mở được tại thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, không phải nền tảng phim ngắn nào cũng biến mất. Trong sáu ứng dụng từng xuất hiện trên các bảng xếp hạng trong nước được kiểm tra, ReelShort và DramaSpot vẫn được liệt kê tại Việt Nam.

Từ top bảng xếp hạng đến vắng bóng trên kho tải

Trước khi không còn hiển thị, nhiều ứng dụng trong nhóm này từng thu hút sự chú ý nhờ vị trí nổi bật trên các bảng xếp hạng tại Việt Nam.

Ứng dụng Thời điểm Thứ hạng trên App Store Việt Nam CashFlicks Tháng 9/2026 Thứ 5 về lượt tải trong nhóm ứng dụng giải trí NetShort Tháng 10 Thứ 6 về doanh thu DramaWave Tháng 10 Thứ 9 về doanh thu DramaBox Tháng 10 Thứ 13 về doanh thu

DramaBox không còn hiển thị trên cả App Store và Google Play khi tra cứu ở khu vực Việt Nam. Ảnh: BGR.

Mô hình phim ngắn kiếm tiền như thế nào?

Các nền tảng này, kể cả những dịch vụ cung cấp nội dung sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI), từng thu hút sự quan tâm của người dùng Việt Nam. Điểm chung là các bộ phim được chia thành nhiều tập có thời lượng ngắn, thường tối ưu để xem theo chiều dọc trên màn hình điện thoại.

Người dùng có thể xem miễn phí một số tập đầu tiên. Để xem tiếp, họ có thể xem quảng cáo, mua xu mở khóa từng tập hoặc đăng ký gói thành viên trả phí.

Người đã mua gói VIP có bị ảnh hưởng?

Bên cạnh việc biến mất khỏi kho ứng dụng, quyền lợi của người đã trả tiền cũng là vấn đề đáng chú ý. Hai ứng dụng từng niêm yết mức phí như sau.

Ứng dụng Gói tuần Gói tháng DramaWave 149.000 đồng 299.000 đồng NetShort 299.000 đồng 999.000 đồng

Với mô hình dựa trên thuê bao và xu mở khóa nội dung, việc ứng dụng không còn xuất hiện trên kho tải đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp tục sử dụng của khách hàng hiện hữu. Đến thời điểm thông tin được ghi nhận, vẫn chưa rõ người đã cài đặt ứng dụng có thể tiếp tục xem phim hay không. Khả năng dùng số xu còn lại trong tài khoản cũng chưa được xác định.

Ngoài ra, việc một ứng dụng không hiển thị trên App Store hoặc Google Play tại Việt Nam chưa đủ cơ sở để khẳng định dịch vụ đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Bối cảnh rà soát phim trực tuyến của cơ quan quản lý

Diễn biến trên xuất hiện sau khi cơ quan quản lý điện ảnh Việt Nam tăng cường rà soát hoạt động cung cấp phim trực tuyến. Trong tháng 9, Cục Điện ảnh đã đề nghị các nền tảng và đơn vị vận hành kho ứng dụng kiểm tra những bộ phim, phim ngắn đang được cung cấp tại Việt Nam.

Cơ quan này đồng thời yêu cầu ngăn chặn việc phổ biến phim của các đơn vị chưa đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nguồn tin chưa xác nhận việc NetShort, DramaWave, DramaBox hay CashFlicks không còn hiển thị trên kho ứng dụng Việt Nam là kết quả trực tiếp của đợt rà soát này.

Nhìn chung, nhiều ứng dụng từng đạt thứ hạng cao nay vắng mặt trên các kho tải trong nước, để lại những câu hỏi về tình trạng cung cấp dịch vụ, nhất là với nhóm khách hàng đã mua gói hội viên hoặc nạp tiền để xem nội dung.