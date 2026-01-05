Nếu Ngoại hạng Anh trao giải kiểu NBA: Ai là những cái tên xuất sắc nhất mùa giải 2025-26? Tờ The Athletic áp dụng các hạng mục giải thưởng của NBA vào giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-26, vinh danh những ngôi sao như Rayan Cherki, Gabriel và Benjamin Sesko.

Bóng đá hiện đại đang chứng kiến sự giao thoa mạnh mẽ với các mô hình thể thao Bắc Mỹ, từ cách thức sở hữu câu lạc bộ đến các chương trình giải trí. Khi mùa giải NBA bước vào giai đoạn vinh danh cá nhân, tờ The Athletic đã thử nghiệm áp dụng các hạng mục giải thưởng đặc trưng của bóng rổ vào giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-26 để tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất.

Tân binh của năm: Rayan Cherki (Manchester City)

Vượt qua những ứng viên nặng ký như Hugo Ekitike và Eli Junior Kroupi, Rayan Cherki đã khẳng định vị thế tân binh ấn tượng nhất giải đấu. Cập bến Manchester City từ Lyon với mức giá 30,9 triệu bảng, cầu thủ 22 tuổi này nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt thú vị nhất Premier League.

Dù sở hữu thống kê ấn tượng với 4 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 28 trận, giá trị thực sự của Cherki nằm ở lối chơi đầy ngẫu hứng. Pep Guardiola mô tả anh là một "tâm hồn tự do". Cherki thi đấu tại môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh với sự tự tin tuyệt đối, thể hiện qua những pha xử lý kỹ thuật như đang dạo chơi cùng bạn bè.

Sesko và Cherki trải qua mùa bóng ấn tượng.

Cầu thủ phòng ngự của năm: Gabriel (Arsenal)

Arsenal đang sở hữu hàng phòng ngự kiên cố nhất Ngoại hạng Anh mùa này với 16 trận giữ sạch lưới và chỉ để lọt lưới 26 bàn. Trung tâm của hệ thống đó chính là Gabriel. Với tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi lên tới 70,8%, trung vệ người Brazil thực sự là một "hòn đá tảng" án ngữ trước khung thành.

Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Gabriel còn đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Anh đã đóng góp 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, tiêu biểu là pha lập công quyết định ở phút bù giờ trong trận đấu với Newcastle.

Cầu thủ tiến bộ nhất: Nico O’Reilly (Manchester City)

Nico O’Reilly được xem là phát kiến vĩ đại tiếp theo của Pep Guardiola tại sân Etihad. Từ một cầu thủ trẻ chỉ có 9 lần ra sân mùa trước, O’Reilly đã vươn mình trở thành trụ cột với 26 lần đá chính trong 33 trận mùa này. Anh tiến hóa từ một tiền vệ thuần túy sang vai trò hậu vệ biên ảo (inverted fullback) đầy tự tin.

O’Reilly không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò chiến thuật mà còn trực tiếp tỏa sáng với cú đúp trong trận chung kết Carabao Cup cùng 5 bàn thắng tại giải quốc nội. Phong độ này không chỉ đẩy Rayan Ait-Nouri lên băng ghế dự bị mà còn mở rộng cánh cửa đá chính cho anh tại đội tuyển Anh trong kỳ World Cup sắp tới.

Nico O’Reilly phát triển mạnh mẽ trong tay Pep.

Cầu thủ dự bị của năm: Benjamin Sesko (Manchester United)

Trong bóng rổ, đây là giải thưởng dành cho cầu thủ không đá chính hay nhất (Sixth Man). Benjamin Sesko đã chứng minh mình là "siêu dự bị" đích thực của mùa giải. Riêng trong tháng 2, tiền đạo người Slovenia đã liên tiếp ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị trong các cuộc đối đầu với Fulham, West Ham và Everton, mang về 6 điểm trực tiếp cho Manchester United.

Với 4 pha lập công khi vào sân thay người – con số cao nhất giải đấu – Sesko khẳng định vai trò quân bài chiến lược quan trọng của Quỷ đỏ ngay trong năm đầu tiên chuyển đến từ RB Leipzig.

Cầu thủ bản lĩnh nhất: Igor Thiago (Brentford)

Thuật ngữ "Clutch" trong thể thao Mỹ dành cho những cá nhân tỏa sáng rực rỡ nhất ở thời điểm quyết định. Igor Thiago chính là hiện thân của khái niệm này tại Premier League. Anh đang bám sát Erling Haaland trong cuộc đua Chiếc giày vàng với 21 bàn thắng, chỉ kém chân sút của Man City 3 bàn.

Thiago cho thấy sự lạnh lùng đáng kinh ngạc khi thực hiện thành công 7 trên 8 quả phạt đền, đạt tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng 28%, cao hơn cả Haaland. Trong bối cảnh Brentford thiếu vắng các trụ cột như Mbeumo và Wissa, Thiago đã ghi tới 7 bàn thắng mang tính quyết định trận đấu, giúp đội bóng Tây London nuôi hy vọng lần đầu tiên giành vé dự cúp châu Âu.