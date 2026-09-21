New Caledonia 0-2 Solomon Islands: Solomon Islands giành chiến thắng Cuộc so tài giữa New Caledonia và Solomon Islands vào 11h00 ngày 21/09/2026 hứa hẹn màn đôi công rực lửa khi hai đội có thành tích đối đầu gần đây ngang ngửa.

New Caledonia 0 - 2 Solomon Islands Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New Caledonia tiếp đón Solomon Islands.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

76' BÀN THẮNG! Solomon Islands (0-1) Phút 76': (Solomon Islands) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

90+4' BÀN THẮNG! Solomon Islands (0-2) Phút 90+4': (Solomon Islands) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

KT Kết thúc: New Caledonia 0-2 Solomon Islands Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 12:58 21/09/2026

Các cuộc chạm trán gần đây giữa New Caledonia và Solomon Islands thường mang đến kịch bản sôi nổi với nhiều bàn thắng được ghi. Cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 11h00 ngày 21/09/2026 tiếp tục thu hút sự chú ý khi hai bên hứa hẹn mang đến một thế trận đôi công phóng khoáng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tương quan cân bằng qua các lần đối đầu

Nhìn vào lịch sử chạm trán trong 5 lần gần nhất, cán cân giữa New Caledonia và Solomon Islands thể hiện sự ngang bằng rõ rệt. Cụ thể, New Caledonia giành được 1 trận thắng, hòa 1 trận và Solomon Islands cũng có được 1 trận thắng. Thống kê này phản ánh trình độ thực tế không có quá nhiều chênh lệch giữa hai tập thể.

Điểm chung dễ nhận thấy trong các lần so tài trước đây là sự chủ động dâng cao đội hình từ cả hai phía. Thay vì lựa chọn lối đá phòng ngự số đông để tìm kiếm sự an toàn, cả hai đội thường sẵn sàng đẩy nhanh nhịp độ, biến khu vực giữa sân thành điểm nóng của các đợt tranh chấp và chuyển trạng thái chớp nhoáng.

Kỳ vọng vào thế trận cởi mở

Với việc đôi bên đã quá quen thuộc với phong cách thi đấu của nhau, trận đấu vào ngày 21/09/2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng đôi công giàu tính cống hiến. New Caledonia thường hướng bóng nhanh lên tuyến trên để tìm kiếm sơ hở, trong khi Solomon Islands cũng sở hữu những miếng đánh phản công sắc bén.

Khi cả hai đội đều đặt mục tiêu tìm kiếm bàn thắng làm ưu tiên hàng đầu, thế trận hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều pha bóng hấp dẫn. Màn so tài này vì thế mang lại kỳ vọng lớn về một trận cầu kịch tính, nơi tinh thần tấn công cởi mở của hai bên sẽ định đoạt cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New Caledonia · 1 thắng 1 hòa Solomon Islands · 1 thắng Solomon Islands - New Caledonia Hòa Solomon Islands 2 - 3 New Caledonia NC New Caledonia - Solomon Islands Hòa New Caledonia 2 - 2 Solomon Islands Hòa Solomon Islands 1 - 0 New Caledonia SI

New Caledonia 5 trận gần nhất B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Solomon Islands 5 trận gần nhất B B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới