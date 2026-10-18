New England Revolution 1-0 Chicago Fire: New England Revolution giành chiến thắng Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 tại Boston Stadium, khi New England Revolution hơn Chicago Fire đúng 1 điểm.

New England Revolution 1 - 0 Chicago Fire Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New England Revolution tiếp đón Chicago Fire.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: New England Revolution 51% - 49% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

25' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: New England Revolution 38% - 62% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

26' BÀN THẮNG! New England Revolution (1-0) Phút 26': Matt Polster (New England Revolution) lập công (kiến tạo: Carles Gil). Tỷ số: 1 - 0.

37' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: New England Revolution 41% - 59% Chicago Fire, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: New England Revolution 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 2.

58' Thẻ vàng Phút 58': Andrew Gutman (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: New England Revolution 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 2.

65' Thay người Phút 65' (New England Revolution): Dániel Gazdag vào sân thay Luca Daniel·Langoni.

67' Thay người Phút 67' (Chicago Fire): Puso Dithejane vào sân thay Jonathan Bamba.

67' Thay người Phút 67' (Chicago Fire): Noah Allen vào sân thay Andrew Gutman.

68' Thay người Phút 68' (Chicago Fire): Anzor Mekvabishvili vào sân thay Djé D'Avilla.

73' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: New England Revolution 38% - 62% Chicago Fire, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 0 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 3 - 3.

75' Thay người Phút 75' (New England Revolution): Jackson Yueill vào sân thay William Sands.

79' Thẻ vàng Phút 79': Ethan Kohler (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Chicago Fire): Johan Arath Gomez vào sân thay Leonardo Barroso.

85' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: New England Revolution 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 0 - 9; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 4 - 3.

86' Thay người Phút 86' (New England Revolution): Tanner·Beason vào sân thay Dor Turgeman.

87' Thay người Phút 87' (New England Revolution): Cody Baker vào sân thay Ilay Feingold.

KT Kết thúc: New England Revolution 1-0 Chicago Fire Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 08:33 18/10/2026

Đội hình chính thức New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter 30 M. Turner 12 I. Feingold 22 E. Kohler 66 J. Wynder 23 W. Sands 10 Carles Gil 21 B. Raines 8 M. Polster 41 L. Langoni 99 D. Turgeman 25 P. Miller 1 C. Brady 2 Leonardo Barroso 21 Hanche-Olsen 4 M. Mbokazi 15 A. Gutman 6 A. Salétros 42 D'Avilla 7 Haile-Selassie 11 Zinckernagel 9 Lewandowski 19 J. Bamba Dự bị New England Revolution 15 C. Baker 4 T. Beason 77 D. Fagundez 16 D. Gazdag 73 JD Gunn 27 W. Harris 65 J. Siqueira 7 G. Yow 14 J. Yueill Chicago Fire 35 S. Oregel 22 M. Pineda 29 D. Poręba 23 Mekvabishvili 18 J. Gómez 12 P. Dithejane 24 J. Dean 44 J. Cohen 32 N. Allen Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026

New England Revolution Thống kê Chicago Fire 39% Kiểm soát bóng 61% 5 Dứt điểm 19 4 Trúng đích 6 0 Phạt góc 10 8 Phạm lỗi 17 1 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật M. Polster New England Revolution 1 bàn Carles Gil New England Revolution 1 kiến tạo · điểm 7.33 M. Turner New England Revolution Điểm 8.7 J. Wynder New England Revolution Điểm 7.76 I. Feingold New England Revolution Điểm 7.26

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng là điểm nhấn của trận New England Revolution tiếp Chicago Fire. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 trên Boston Stadium. Đội chủ nhà đứng hạng 3 với 49 điểm, đội khách đứng ngay sau ở hạng 4 với 48 điểm.

Khoảng cách 1 điểm giữa hai đội

Trên bảng xếp hạng, New England Revolution và Chicago Fire gần như ngang bằng nhau. Đội chủ nhà chỉ hơn đúng 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm đổi vị trí của hai đội.

Vì thế, cả hai đều có lý do để chơi tập trung và tránh sai lầm ngay từ những phút đầu.

Phong độ: cùng thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất

New England Revolution thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó để thua 2 trận liên tiếp. Hai trận thắng còn lại là ở giai đoạn cũ hơn trong chuỗi này.

Chicago Fire cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng diễn biến khác hẳn. Đội khách thua ở trận vừa qua, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Họ đang tìm cách trở lại mạch chiến thắng sau trận thua gần nhất.

Như vậy, hai đội cùng có 3 chiến thắng nhưng đang ở hai thời điểm khác nhau. Đội chủ nhà mang theo tâm lý của chiến thắng gần nhất, còn đội khách muốn phản ứng sau một trận thua.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, New England Revolution thắng 2, hòa 1 và Chicago Fire thắng 2. Không đội nào có lợi thế rõ rệt, và đây là điểm khiến trận đấu khó đoán.

Một trận hòa trong chuỗi đối đầu này cũng cho thấy khoảng cách giữa hai bên khá hẹp, giống như trên bảng xếp hạng hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với khoảng cách chỉ 1 điểm và thế đối đầu cân bằng, chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả. Đội nào giữ được sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế.

New England Revolution có lợi thế sân nhà và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Chicago Fire có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất, cho thấy họ đủ khả năng tạo sức ép lên bất kỳ đối thủ nào.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ gần nhau, xếp liền kề nhau trên bảng xếp hạng và có thành tích đối đầu cân bằng. Chủ nhà nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng Chicago Fire hoàn toàn có thể gây khó khăn. Một trận đấu chặt chẽ, quyết liệt là kịch bản được kỳ vọng nhất tại Boston Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 2 thắng 1 hòa Chicago Fire · 2 thắng Chicago Fire 1 - 2 New England Revolution NER New England Revolution 2 - 2 Chicago Fire Hòa Chicago Fire 3 - 2 New England Revolution CF New England Revolution 1 - 3 Chicago Fire CF Chicago Fire 0 - 1 New England Revolution NER

New England Revolution 5 trận gần nhất T B B T T 29 Trận 15-4-10 T-H-B 48 Ghi (TB 1.7) 41 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất B T T T B 29 Trận 14-6-9 T-H-B 52 Ghi (TB 1.8) 43 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 29 20 6 3 +41 66 T T T T H 2 Inter Miami 29 14 10 5 +20 52 T T B H H 3 New England Revolution 29 15 4 10 +7 49 T B B T T 4 Chicago Fire 29 14 6 9 +9 48 B T T T B 5 Charlotte 29 13 7 9 +8 46 B T B T H …

Tình hình lực lượng New England Revolution ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) Chicago Fire ✚ J. Elliott (Red Card) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ A. Mekvabishvili (Lower-Body Injury) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury) ✚ J. Elliott (Red Card) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury)