New England Revolution 1-2 Inter Miami: Inter Miami giành chiến thắng Cả hai đội cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu nên kết quả trận đấu tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. New England Revolution hạng 2, Inter Miami hạng 3, đá lúc 07:00 ngày 02/11/2026.

New England Revolution 1 - 2 Inter Miami Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New England Revolution tiếp đón Inter Miami.

12' New England Revolution ép sân Cầm bóng: New England Revolution 60% - 40% Inter Miami, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: New England Revolution 43% - 57% Inter Miami, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

25' Thẻ vàng Phút 25': Gonzalo Lujan (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: New England Revolution 51% - 49% Inter Miami, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' New England Revolution ép sân Cầm bóng: New England Revolution 53% - 47% Inter Miami, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 1 - 9, cứu thua 1 - 1.

53' BÀN THẮNG! New England Revolution (1-0) Phút 53': Dániel Gazdag (New England Revolution) lập công (kiến tạo: Ilay Feingold). Tỷ số: 1 - 0.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New England Revolution 55% - 45% Inter Miami, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Inter Miami): Matías Galarza vào sân thay Yannick Bright.

63' Thay người Phút 63' (Inter Miami): Sergio Reguilón vào sân thay Gonzalo Lujan.

69' BÀN THẮNG! Inter Miami (1-1) Phút 69': Germán Berterame (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Lionel Messi). Tỷ số: 1 - 1.

71' Thay người Phút 71' (Inter Miami): Luis Suárez vào sân thay Riquelme Fillipi.

75' Thẻ vàng Phút 75': Matías Galarza (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New England Revolution 55% - 45% Inter Miami, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 7 - 1; phạm lỗi 3 - 11, cứu thua 2 - 2.

76' Thay người Phút 76' (New England Revolution): Alhassan Yusuf vào sân thay Ilay Feingold.

83' BÀN THẮNG! Inter Miami (1-2) Phút 83': Lionel Messi (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Telasco Segovia). Tỷ số: 1 - 2.

85' Thẻ vàng Phút 85': Telasco Segovia (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (New England Revolution): Luca Daniel·Langoni vào sân thay Matt Polster.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New England Revolution 52% - 48% Inter Miami, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 7 - 1; phạm lỗi 4 - 15, cứu thua 3 - 2.

89' VAR Phút 89': Bàn thắng không được công nhận — Ian Fray (Inter Miami).

90+3' Thay người Phút 90+3' (Inter Miami): David Ayala vào sân thay Germán Berterame.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Telasco Segovia.

90+3' Thay người Phút 90+3' (New England Revolution): Diego Fagúndez vào sân thay Ethan Kohler.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Luca Daniel·Langoni (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: New England Revolution 1-2 Inter Miami Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 09:21 02/11/2026

Đội hình chính thức New England Revolution Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Mićović Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González 30 M. Turner 12 I. Feingold 22 E. Kohler 66 J. Wynder 23 W. Sands 8 M. Polster 21 B. Raines 25 P. Miller 10 Carles Gil 16 D. Gazdag 99 D. Turgeman 97 D. St. Clair 17 I. Fray 5 Casemiro 16 Micael 2 G. Luján 7 R. De Paul 42 Y. Bright 8 T. Segovia 10 L. Messi 11 Riquelme Fillipi 19 G. Berterame Dự bị New England Revolution 88 A. Farrell 77 D. Fagundez 4 T. Beason 2 M. Fofana 41 L. Langoni 33 D. Parisian 7 G. Yow 14 J. Yueill 80 A. Yusuf Inter Miami 9 L. Suárez 22 D. Ayala 37 M. Falcón 80 M. Galarza 20 S. Morales 4 F. Mura 56 Daniel Pinter 3 Reguilón 34 R. Ríos Novo Cập nhật đội hình lúc 06:32 02/11/2026

New England Revolution Thống kê Inter Miami 54% Kiểm soát bóng 46% 13 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 6 7 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật L. Messi Inter Miami 1 bàn · 1 kiến tạo G. Berterame Inter Miami 1 bàn D. Gazdag New England Revolution 1 bàn T. Segovia Inter Miami 1 kiến tạo · điểm 7.45 I. Feingold New England Revolution 1 kiến tạo · điểm 7.21 Casemiro Inter Miami Điểm 7.23

New England Revolution và Inter Miami cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì vậy kết quả của trận đấu tại Boston Stadium lúc 07:00 ngày 02/11/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Chủ nhà đang xếp hạng 2 với 58 điểm, còn đội khách đứng hạng 3 với 56 điểm. Khoảng cách chỉ 2 điểm khiến mỗi bàn thắng, mỗi pha tranh chấp đều mang ý nghĩa lớn.

Cuộc đua sít sao trên bảng xếp hạng

Ở nhóm đầu bảng, hai đội đứng liền kề nhau và chỉ cách nhau 2 điểm. Nếu New England Revolution thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Ngược lại, một chiến thắng của Inter Miami sẽ kéo hai đội lại gần nhau hơn nữa trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Chính vì thế, trận đấu này mang sức nặng của một cuộc so tài trực tiếp giữa hai đội đang cạnh tranh cho cùng một mục tiêu.

Phong độ: chủ nhà đang bay cao

New England Revolution bước vào trận với phong độ rất tốt. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, ở thời điểm xa nhất của chuỗi này. Bốn chiến thắng liên tiếp gần đây giúp đội chủ nhà giữ vững vị trí thứ hai và có thêm sự tự tin trước một đối thủ mạnh.

Trong khi đó, Inter Miami có chuỗi kết quả kém ổn định hơn một chút. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, họ vừa có một trận hòa ở lượt đấu gần nhất, sau trận thua ngay trước đó, và chỉ thắng ở ba trận cũ hơn trong chuỗi.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Dù đang có phong độ tốt hơn, New England Revolution lại gặp bất lợi lớn nếu nhìn vào lịch sử gặp nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Inter Miami giành chiến thắng ở 4 trong 5 lần chạm trán đó.

Thành tích này cho thấy Inter Miami thường xuyên tìm ra cách vượt qua New England Revolution. Với chủ nhà, đây là cơ hội để xoay chuyển xu hướng ngay trước mặt khán giả của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự đối lập giữa hai bức tranh là điểm đáng chú ý nhất. Một bên có chuỗi thắng gần đây và lợi thế sân nhà, bên còn lại có thế đối đầu áp đảo trong những lần gặp gần nhất. Trận đấu vì thế nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung ở những thời điểm quan trọng.

New England Revolution cần tận dụng động lực từ chuỗi thắng để chủ động kiểm soát trận đấu và không để đối thủ tìm lại cảm giác quen thuộc. Inter Miami, sau trận hòa gần nhất, cần cho thấy khả năng lấy lại sự ổn định để duy trì sức ép lên đối thủ ở nhóm đầu bảng.

Nhận định

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có điểm số sát nhau và cùng muốn vươn lên vị trí cao nhất. New England Revolution có phong độ và sân nhà, còn Inter Miami có lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu. Với khoảng cách chỉ 2 điểm, kết quả trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu bảng và khiến cuộc đua vô địch trở nên nóng hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 0 thắng 1 hòa Inter Miami · 4 thắng Inter Miami 1 - 1 New England Revolution Hòa Inter Miami 4 - 1 New England Revolution IM New England Revolution 1 - 2 Inter Miami IM Inter Miami 6 - 2 New England Revolution IM New England Revolution 1 - 4 Inter Miami IM

New England Revolution 5 trận gần nhất T T T T B Inter Miami 32 Trận 15-11-6 T-H-B 75 Ghi (TB 2.3) 55 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T 4 Chicago Fire 33 16 7 10 +11 55 T H T B B …

Tình hình lực lượng New England Revolution ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ F. Caicedo (Lower-Body Injury) ✚ M. Silvetti (Injury) ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ F. Caicedo (Lower-Body Injury) ✚ M. Silvetti (Injury)