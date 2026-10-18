New York City FC 1-1 Los Angeles FC: Hai đội chia điểm Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 45 điểm. Họ tiếp New York City FC tại Citi Field lúc 06h30 ngày 18/10/2026, trong bối cảnh chủ nhà vừa thua 3 trong 5 trận gần nhất.

New York City FC 1 - 1 Los Angeles FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York City FC tiếp đón Los Angeles FC.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: New York City FC 57% - 43% Los Angeles FC, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

25' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 62% - 38% Los Angeles FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 3.

28' Thẻ vàng Phút 28': Hannes Wolf (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

38' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 64% - 36% Los Angeles FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 9 - 5.

44' Thẻ vàng Phút 44': Aiden O'Neill (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (0-1) Phút 45+1': Leo Walta (Los Angeles FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 61% - 39% Los Angeles FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 1 - 0.

54' Thẻ vàng Phút 54': Agustin Ojeda (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thay người Phút 58' (Los Angeles FC): Mathieu Choinière vào sân thay Igor Jesus.

59' BÀN THẮNG! New York City FC (1-1) Phút 59': Andrés Perea (New York City FC) lập công (kiến tạo: Nicolás Fernández Mercau). Tỷ số: 1 - 1.

62' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 67% - 33% Los Angeles FC, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 16 - 6, cứu thua 1 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Los Angeles FC): Armindo Sieb vào sân thay Jacob Shaffelburg.

66' Thay người Phút 66' (Los Angeles FC): Sergi Palencia vào sân thay Ryan Hollingshead.

68' Thay người Phút 68' (New York City FC): Talles Magno vào sân thay Agustin Ojeda.

68' Thay người Phút 68' (New York City FC): Bénie Adama Traoré vào sân thay Luighi Hanri Sousa Santos.

74' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 67% - 33% Los Angeles FC, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 9 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 7, cứu thua 1 - 1.

85' Thay người Phút 85' (Los Angeles FC): Sergio Vasquez vào sân thay Marky Delgado.

85' Thay người Phút 85' (Los Angeles FC): Ryan Porteous vào sân thay Aaron Long.

86' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 66% - 34% Los Angeles FC, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 9 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 18 - 7, cứu thua 2 - 1.

KT Kết thúc: New York City FC 1-1 Los Angeles FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 08:37 18/10/2026

Đội hình chính thức New York City FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen Los Angeles FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit 49 M. Freese 24 T. Gray 13 Thiago Martins 6 J. Sands 22 O'Toole 21 O'Neill 8 A. Perea 26 A. Ojeda 7 Fernández Mercau 17 H. Wolf 20 Luighi Hanri 1 H. Lloris 24 Hollingshead 33 A. Long 91 N. Tafari 23 Y. Cheberko 8 M. Delgado 6 Igor Jesus 81 L. Walta 7 Son Heung-Min 18 Shaffelburg 99 D. Bouanga Dự bị New York City FC 35 M. Ilenič 88 M. Jones 16 A. Martínez 3 M. Miazga 34 Raul Gustavo 30 T. Romero 32 J. Shore 11 Talles Magno 9 B. Traoré Los Angeles FC 19 T. Boyd 66 M. Choinière 12 T. Hasal 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 21 R. Raposo 4 E. Segura 9 A. Sieb 20 S. Vasquez Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026

New York City FC Thống kê Los Angeles FC 66% Kiểm soát bóng 34% 14 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 3 10 Phạt góc 5 18 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật L. Walta Los Angeles FC 1 bàn A. Perea New York City FC 1 bàn Fernández Mercau New York City FC 1 kiến tạo · điểm 7.7 Igor Jesus Los Angeles FC Điểm 7.35 T. Gray New York City FC Điểm 7.31 O'Toole New York City FC Điểm 7.22

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào chuyến làm khách trước New York City FC với vị trí thứ 6 cùng 45 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra tại Citi Field lúc 06h30 ngày 18/10/2026.

Ở chiều ngược lại, New York City FC đón tiếp đối thủ với phong độ chưa ổn định. Sự đối lập giữa hai đội về đà thi đấu khiến cuộc gặp này đáng chú ý ở cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Los Angeles FC giữ vị trí đáng gờm trên bảng xếp hạng

Với 45 điểm, Los Angeles FC đang xếp hạng 6. Đây là thành tích cho thấy đội khách duy trì được sự đều đặn trong suốt hành trình đã qua, đủ để bám sát nhóm dẫn đầu.

Tuy vậy, phong độ gần đây của họ chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles FC thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận thắng là kết quả mới nhất của đội, nên họ đến New York với tinh thần khá tích cực.

Chuỗi kết quả xen kẽ giữa hòa và thua phía sau cho thấy đội khách chưa tạo được mạch thắng liên tục. Đây là điểm các cầu thủ cần cải thiện nếu muốn giữ khoảng cách với nhóm đầu bảng.

New York City FC mang theo chuỗi kết quả đáng lo

Phong độ là vấn đề lớn nhất của New York City FC lúc này. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Hai trận gần nhất đều là thất bại, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi.

Điều đó đồng nghĩa New York City FC đang đi xuống về kết quả. Lợi thế sân nhà tại Citi Field sẽ là yếu tố họ cần tận dụng để chặn đà trượt dốc, trước một đối thủ đang có tâm lý tốt hơn sau trận thắng gần nhất.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, New York City FC thắng 1 trận, Los Angeles FC thắng 1 trận và có tới 3 trận hòa.

Tỷ lệ hòa cao cho thấy các cuộc chạm trán thường diễn ra chặt chẽ, ít khoảng cách và dễ được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ. Vì vậy, sự tập trung trong từng pha bóng có thể quan trọng hơn nhiều so với thế trận chung.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố đáng theo dõi. Thứ nhất là tâm lý: Los Angeles FC vừa thắng, còn New York City FC đang có chuỗi hai trận thua liên tiếp gần đây nhất. Thứ hai là vị trí trên bảng xếp hạng: đội khách đang ở nhóm trên với 45 điểm, nên có thêm động lực để giữ đà bám đuổi.

Thứ ba là truyền thống đối đầu thiên về hòa. Nếu New York City FC giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, họ hoàn toàn có thể khiến trận đấu rơi vào kịch bản quen thuộc là chia điểm. Ngược lại, Los Angeles FC sẽ muốn tận dụng phong độ hiện tại để phá vỡ thế cân bằng này.

Nhận định

Xét về vị trí và tinh thần, Los Angeles FC nhỉnh hơn ở thời điểm này. Dù vậy, phong độ chung của họ không hẳn vượt trội, trong khi New York City FC có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu gần như cân bằng.

Một cuộc đấu giằng co là khả năng dễ xảy ra. Kết quả có thể phụ thuộc vào đội nào xử lý tốt hơn những khoảnh khắc then chốt, trong một trận đấu mà mỗi điểm số đều có giá trị với cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York City FC · 1 thắng 3 hòa Los Angeles FC · 1 thắng Los Angeles FC 1 - 1 New York City FC Hòa Los Angeles FC 1 - 0 New York City FC LAF New York City FC 1 - 1 Los Angeles FC Hòa Los Angeles FC 1 - 1 New York City FC Hòa Los Angeles FC 1 - 2 New York City FC NYC

New York City FC 5 trận gần nhất B B H B T 29 Trận 8-9-12 T-H-B 42 Ghi (TB 1.4) 40 Thủng lưới Los Angeles FC 5 trận gần nhất T H B H B 30 Trận 12-9-9 T-H-B 47 Ghi (TB 1.6) 32 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T … 5 Houston Dynamo 29 13 7 9 +2 46 H H B H B 6 Los Angeles FC 30 12 9 9 +15 45 T H B H B 7 Seattle Sounders 29 11 8 10 +2 41 B T T T T …

Tình hình lực lượng New York City FC ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) ✚ K. Parks (Injury) ✚ K. Trewin (Ankle Injury) ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) Los Angeles FC ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Injury) ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Injury)