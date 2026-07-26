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New York RB 0-2 Charlotte: Charlotte giành chiến thắng

Văn Thể26/07/2026 00:26

New York RB và Charlotte cùng có 22 điểm, lần lượt đứng thứ 8 và 7 trước cuộc chạm trán tại Sports Illustrated Stadium thuộc MLS.

New York RB0 - 2CharlotteKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    New York RB tiếp đón Charlotte.

  • 7'BÀN THẮNG! Charlotte (0-1)

    Phút 7': Pep Biel () lập công (kiến tạo: Liel Abada). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'BÀN THẮNG! Charlotte (0-2)

    Phút 12': Ashley Westwood () lập công (kiến tạo: Kerwin Vargas). Tỷ số: 0 - 2.

  • 13'New York RB ép sân

    Cầm bóng: New York RB 64 - 36 Charlotte, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

  • 25'New York RB ép sân

    Cầm bóng: New York RB 58 - 42 Charlotte, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

  • 37'New York RB ép sân

    Cầm bóng: New York RB 59 - 41 Charlotte, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Liel Abada () nhận thẻ vàng.

  • 50'New York RB ép sân

    Cầm bóng: New York RB 62 - 38 Charlotte, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 4.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Jorge Ruvalcaba () nhận thẻ vàng.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Will Cleary vào sân thay Harry Toffolo.

  • 62'New York RB ép sân

    Cầm bóng: New York RB 61 - 39 Charlotte, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 4.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Mijahir Jiménez vào sân thay Emil Forsberg .

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay Dylan Nealis.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Mohammed Sofo  vào sân thay Cade Cowell.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Djibril Diani vào sân thay Luca de la Torre.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Tyger Smalls vào sân thay Liel Abada.

  • 74'New York RB ép sân

    Cầm bóng: New York RB 63 - 37 Charlotte, dứt điểm 18 - 3 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 6.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Adri Mehmeti () nhận thẻ vàng.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (): Brandt Bronico vào sân thay Pep Biel.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (): Archie Goodwin vào sân thay Idan Toklomati.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Andy Rojas vào sân thay Jorge Ruvalcaba.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Omar Valencia vào sân thay Matthew Dos Santos.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Omar Valencia () nhận thẻ vàng.

  • 86'New York RB ép sân

    Cầm bóng: New York RB 64 - 36 Charlotte, dứt điểm 22 - 3 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 1 - 6.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Justin Che () nhận thẻ vàng.

  • 90+3'Thẻ đỏ

    Phút 90+3': Adri Mehmeti () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

  • KTKết thúc: New York RB 0-2 Charlotte

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 07:36 26/07/2026

Đội hình chính thức
New York RB
Sơ đồ 4-3-3
Charlotte
Sơ đồ 4-3-3
34
Ethan Horvath
3
Jahkeele Marshall-Rutty
2
Justin Che
12
Dylan Nealis
56
Matthew Dos Santos
48
Ronald Donkor
15
Adri Mehmeti
10
Emil Forsberg
7
Cade Cowell
16
Julian Hall
11
Jorge Ruvalcaba
1
Kristijan Kahlina
35
Will Cleary
44
Agyemang Morrison
3
Tim Ream
15
Harry Toffolo
8
Ashley Westwood
17
Luca de la Torre
16
Pep Biel
18
Kerwin Vargas
7
Archie Goodwin
11
Liel Abada
Dự bị
New York RB
4 Gustav Berggren5 Omar Valencia14 Julián Bazán26 Tim Parker37 Mohammed Sofo70 Andy Rojas77 John McCarthy80 Nate Worth91 Mijahir Jiménez
Charlotte
4 Andrew Privett9 Idan Toklomati13 Brandt Bronico14 Nathan Byrne21 Tyler Miller22 Henry Kessler25 Tyger Smalls28 Djibril Diani37 Rodolfo Aloko
Cập nhật đội hình lúc 04:50 26/07/2026
New York RBThống kêCharlotte
65%
Kiểm soát bóng
35%
24
Dứt điểm
3
6
Trúng đích
3
6
Phạt góc
1
14
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
Ashley Westwood
Ashley Westwood
Charlotte
1 bàn
Pep Biel
Pep Biel
Charlotte
1 bàn
Kerwin Vargas
Kerwin Vargas
Charlotte
1 kiến tạo · điểm 7.22
Liel Abada
Liel Abada
Charlotte
1 kiến tạo · điểm 6.74
Kristijan Kahlina
Kristijan Kahlina
Charlotte
Điểm 8.02
Matthew Dos Santos
Matthew Dos Santos
New York RB
Điểm 7.51

Thông tin trận đấu

New York RB sẽ đối đầu Charlotte tại Sports Illustrated Stadium trong khuôn khổ MLS. Trận đấu diễn ra lúc 05h30 ngày 26/07/2026. Đây là màn so tài đáng chú ý khi hai đội đang đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng và cùng sở hữu 22 điểm.

Charlotte hiện xếp hạng 7, còn New York RB đứng hạng 8. Khoảng cách về điểm số không tồn tại, vì vậy cuộc chạm trán này tạo ra thế cân bằng rõ rệt ngay từ bối cảnh trước trận. Tuy nhiên, thứ hạng cao hơn đang thuộc về Charlotte, yếu tố khiến đội khách bước vào trận đấu với vị trí nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng.

Phong độ New York RB và Charlotte

New York RB có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Diễn biến này cho thấy đội bóng có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng sự ổn định vẫn là vấn đề cần được giải quyết. Việc xen kẽ các kết quả khác nhau khiến New York RB chưa tạo được mạch thi đấu đủ chắc chắn trong giai đoạn gần đây.

Trong khi đó, Charlotte trải qua 1 trận hòa, 2 trận thắng, 1 trận thua và 1 trận hòa ở 5 trận gần nhất. Đội khách cũng chưa duy trì được chuỗi thắng liên tiếp, nhưng kết quả tổng thể cho thấy họ có khả năng hạn chế thất bại và tìm kiếm điểm số trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

So sánh hai chuỗi phong độ, Charlotte có số trận thua ít hơn trong 5 trận gần nhất, còn New York RB có 2 chiến thắng. Đây là cơ sở để kỳ vọng vào một trận đấu giằng co, khi mỗi bên đều có điểm mạnh riêng nhưng chưa thể tạo ra ưu thế tuyệt đối về phong độ.

Thế đối đầu cân bằng

5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tạo ra cán cân ngang bằng: New York RB thắng 2 trận, hai đội hòa 1 trận và Charlotte thắng 2 trận. Không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt trong xu hướng đối đầu tổng thể.

Đáng chú ý, sự cân bằng này tương đồng với tình hình hiện tại trên bảng xếp hạng, nơi hai đội cùng có 22 điểm. Vì vậy, những cuộc đối đầu trước đây chỉ cho thấy mức độ cạnh tranh giữa New York RB và Charlotte, thay vì chỉ ra một đội đang hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

New York RB cần tận dụng việc được thi đấu tại Sports Illustrated Stadium để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Với phong độ gồm 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có cơ sở để hướng tới cách tiếp cận tích cực, nhưng đồng thời phải hạn chế những thời điểm mất ổn định đã thể hiện qua 2 thất bại trong cùng chuỗi trận.

Charlotte nhiều khả năng sẽ đặt trọng tâm vào tính chặt chẽ và khả năng duy trì sự cân bằng. Vị trí hạng 7 cùng 22 điểm cho thấy đội khách đang đứng cao hơn New York RB, nhưng lợi thế này không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt rõ ràng. Charlotte cần giữ được sự tập trung trong các giai đoạn New York RB gia tăng sức ép, đồng thời tận dụng những khoảng trống nếu đội chủ nhà đẩy cao đội hình.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát các thời điểm chuyển đổi. New York RB phải tránh để những đợt tấn công chủ động biến thành khoảng trống phía sau, trong khi Charlotte cần duy trì cự ly đội hình khi chịu sức ép tại sân đối phương. Với thế đối đầu cân bằng, sự kiên nhẫn và kỷ luật có thể quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội.

Nhận định trước trận

New York RB và Charlotte bước vào trận đấu với cùng 22 điểm, phong độ gần đây không quá chênh lệch và thành tích đối đầu cân bằng. Charlotte có vị trí cao hơn, còn New York RB sở hữu 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và được thi đấu tại Sports Illustrated Stadium.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó phân định khi không đội nào nắm ưu thế rõ ràng trên cả ba khía cạnh: phong độ, thứ hạng và lịch sử chạm trán gần đây. New York RB cần tận dụng lợi thế sân đấu để tạo sức ép, còn Charlotte phải duy trì sự ổn định trong suốt trận. Một thế trận giằng co là kịch bản được chờ đợi, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc bên nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York RB · 2 thắng1 hòaCharlotte · 2 thắng
22/03/2026
Charlotte
6 - 1
New York RB
CHA
25/08/2025
Charlotte
1 - 0
New York RB
CHA
29/05/2025
New York RB
4 - 2
Charlotte
NYR
25/08/2024
Charlotte
1 - 1
New York RB
Hòa
30/05/2024
New York RB
3 - 1
Charlotte
NYR
New York RB
5 trận gần nhất
BTHTT
16
Trận
6-4-6
T-H-B
26
Ghi (TB 1.6)
35
Thủng lưới
Charlotte
5 trận gần nhất
HTTBH
16
Trận
6-4-6
T-H-B
26
Ghi (TB 1.6)
25
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC161231+2239TTTTT
2Inter Miami161042+1234TTTTT
3Chicago Fire15825+1026BTTTB
6New York City16646+522TTHBT
7Charlotte16646+122HBTTH
8New York RB16646-922TTHTB
9DC United16475-419HBHHH
Tình hình lực lượng
New York RB
Matthew Dos Santos (Calf Injury)
Emil Forsberg (Hip Injury)
AJ Marcucci (Cruciate Ligament Tear)
Eric-Maxim Choupo-Moting (Knee Problems)
Charlotte
Harry Toffolo (Muscle Injury)
Tim Ream (Called Up To National Team)
Nimfasha Berchimas (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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