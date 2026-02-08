New York RB 3-2 Orlando City: New York RB giành chiến thắng New York RB có lợi thế đối đầu, nhưng Orlando City sở hữu phong độ gần đây tốt hơn trước cuộc gặp tại Sports Illustrated Stadium, nơi khoảng cách chỉ là 2 điểm.

New York RB 3 - 2 Orlando City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York RB tiếp đón Orlando City.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: New York RB 56 - 44 Orlando City, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

23' BÀN THẮNG! New York RB (1-0) Phút 23': Mijahir Jiménez () lập công (kiến tạo: Gustav Berggren). Tỷ số: 1 - 0.

24' New York RB ép sân Cầm bóng: New York RB 56 - 44 Orlando City, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': Dylan Nealis () nhận thẻ vàng.

36' New York RB ép sân Cầm bóng: New York RB 45 - 55 Orlando City, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

43' BÀN THẮNG! New York RB (2-0) Phút 43': Emil Forsberg () lập công (kiến tạo: Cade Cowell). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Bernardo Goncalves vào sân thay Adrián Marín.

46' Thay người Phút 46' (): Tyrese Spicer vào sân thay Tiago.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New York RB 46 - 54 Orlando City, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 2.

52' BÀN THẮNG! Orlando City (2-1) Phút 52': Tyrese Spicer () lập công (kiến tạo: Braian Ojeda). Tỷ số: 2 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Justin Che () nhận thẻ vàng.

60' BÀN THẮNG! New York RB (3-1) Phút 60': Mijahir Jiménez () lập công (kiến tạo: Cade Cowell). Tỷ số: 3 - 1.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New York RB 45 - 55 Orlando City, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 3.

62' Thay người Phút 62' (): Luis Otávio vào sân thay Eduard Atuesta.

63' BÀN THẮNG! Orlando City (3-2) Phút 63': Griffin Dorsey () lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 3 - 2.

69' Thẻ vàng Phút 69': Iván Angulo () nhận thẻ vàng.

70' Thay người Phút 70' (): Mohammed Sofo vào sân thay Mijahir Jiménez.

72' Thay người Phút 72' (): Zakaria Taifi vào sân thay Griffin Dorsey.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New York RB 44 - 56 Orlando City, dứt điểm 15 - 11 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 3.

75' Thay người Phút 75' (): Tim Parker vào sân thay Dylan Nealis.

75' Thay người Phút 75' (): Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay Matthew Dos Santos.

84' Orlando City ép sân Cầm bóng: New York RB 41 - 59 Orlando City, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 3.

85' Thay người Phút 85' (): Nehuén Benedetti vào sân thay Emil Forsberg .

85' Thay người Phút 85' (): Cameron Harper vào sân thay Cade Cowell.

87' Thay người Phút 87' (): Harvey Sarajian vào sân thay Justin Ellis.

88' Thẻ vàng Phút 88': Harvey Sarajian () nhận thẻ vàng.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Jahkeele Marshall-Rutty () nhận thẻ vàng.

96' Orlando City ép sân Cầm bóng: New York RB 41 - 59 Orlando City, dứt điểm 18 - 18 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 3 - 5.

KT Kết thúc: New York RB 3-2 Orlando City Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 08:39 02/08/2026

Đội hình chính thức New York RB Sơ đồ 4-3-3 Orlando City Sơ đồ 4-4-2 34 Ethan Horvath 3 Jahkeele Marshall-Rutty 2 Justin Che 12 Dylan Nealis 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 4 Gustav Berggren 10 Emil Forsberg 7 Cade Cowell 16 Julian Hall 37 Mohammed Sofo 71 Maxime Crépeau 24 Griffin Dorsey 57 Iago Teodoro 6 Robin Jansson 44 Bernardo Goncalves 77 Iván Angulo 5 Luis Otávio 8 Braian Ojeda 11 Tiago 7 Antoine Griezmann 22 Justin Ellis Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

New York RB Thống kê Orlando City 40% Kiểm soát bóng 60% 18 Dứt điểm 19 8 Trúng đích 5 5 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Mijahir Jiménez New York RB 2 bàn Tyrese Spicer Orlando City 1 bàn Emil Forsberg New York RB 1 bàn Griffin Dorsey Orlando City 1 bàn Cade Cowell New York RB 2 kiến tạo · điểm 8.09 Braian Ojeda Orlando City 1 kiến tạo · điểm 8.24

Thông tin trận đấu

Trận đấu: New York RB vs Orlando City

Thời gian: 02/08/2026 06:30

Sân vận động: Sports Illustrated Stadium

New York RB và Orlando City bước vào cuộc đối đầu tại MLS với khoảng cách không lớn trên bảng xếp hạng. New York RB đang đứng hạng 9 với 22 điểm, trong khi Orlando City xếp hạng 10 với 20 điểm. Bối cảnh này khiến màn so tài tại Sports Illustrated Stadium trở thành cuộc đấu đáng chú ý giữa hai đội đang ở nhóm vị trí liền kề.

New York RB cần tận dụng lợi thế sân nhà

Phong độ gần nhất của New York RB theo thứ tự từ mới nhất đến cũ là thắng, hòa, thắng, thua, thua. Đội chủ nhà giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 5 trận này. Chuỗi kết quả cho thấy New York RB vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn tích cực, nhưng tính ổn định chưa được duy trì xuyên suốt.

Điểm đáng chú ý là New York RB có xu hướng phản ứng tốt sau những kết quả không thuận lợi, thể hiện qua việc giành chiến thắng ở trận gần nhất theo chuỗi phong độ được cung cấp. Tuy nhiên, hai thất bại trong 5 trận gần nhất cũng cho thấy đội chủ nhà không thể chủ quan, đặc biệt khi đối thủ đang có thành tích tổng thể tốt hơn trong cùng khoảng thời gian.

Trên sân nhà, New York RB sẽ cần biến ưu thế địa điểm thi đấu thành khả năng kiểm soát thế trận. Điều quan trọng với họ là duy trì sự chủ động nhưng tránh để những khoảng trống xuất hiện khi đẩy cao đội hình. Một trận đấu chặt chẽ có thể được định đoạt bởi cách đội chủ nhà xử lý các thời điểm chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự.

Orlando City có phong độ nhỉnh hơn

Orlando City sở hữu chuỗi phong độ gần nhất là thắng, hòa, thua, thắng, thắng. Đội khách giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 5 trận gần đây. So với New York RB, Orlando City có thành tích ổn định hơn và đang bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực rõ ràng hơn về kết quả.

Ba chiến thắng trong 5 trận gần nhất giúp Orlando City có cơ sở để chơi tự tin khi làm khách. Dù vậy, vị trí hạng 10 cùng 20 điểm cho thấy họ vẫn chỉ hơn kém New York RB một khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng. Vì thế, đội khách cần duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu thay vì chỉ dựa vào đà phong độ.

Về cách tiếp cận, Orlando City có thể ưu tiên sự cân bằng, chờ thời điểm khai thác những sai số của New York RB. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là một trong những yếu tố quan trọng, nhất là khi đội chủ nhà phải chịu áp lực tận dụng lợi thế sân bãi.

Lợi thế đối đầu nghiêng về New York RB

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New York RB giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Orlando City không thắng trận nào trong chuỗi đối đầu này. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể dành cho New York RB, dù những kết quả trong quá khứ không thể thay thế cho màn trình diễn ở trận đấu sắp tới.

Xu hướng đối đầu cho thấy New York RB thường biết cách hạn chế hiệu quả của Orlando City. Ngược lại, đội khách sẽ cần tìm ra phương án để phá vỡ sự lấn át đó, đồng thời tránh để diễn biến trận đấu lặp lại theo chiều hướng bất lợi. Khi phong độ hiện tại của Orlando City tốt hơn, cuộc chạm trán lần này có thể tạo ra sự giằng co giữa ưu thế lịch sử và trạng thái thi đấu gần đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở cách hai đội cân bằng giữa sự chủ động và an toàn. New York RB nhiều khả năng muốn tạo sức ép để tận dụng sân nhà, trong khi Orlando City có thể hướng đến việc duy trì cấu trúc chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Với New York RB, khả năng duy trì sự tập trung sau các pha mất bóng sẽ đặc biệt quan trọng. Nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt nhịp độ và không để Orlando City có nhiều khoảng trống, lợi thế đối đầu có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ. Ở chiều ngược lại, Orlando City cần phát huy sự tự tin từ chuỗi phong độ gồm 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đồng thời biến ưu thế về tính ổn định thành khả năng gây sức ép thực tế.

Nhận định trận đấu

New York RB có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Orlando City lại sở hữu phong độ gần đây tốt hơn, với 3 chiến thắng trong 5 trận so với 2 chiến thắng của đối thủ. Những yếu tố này tạo nên thế cân bằng tương đối rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Nhìn chung, trận đấu có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm then chốt và hạn chế sai lầm trong phòng ngự. New York RB được hậu thuẫn bởi lịch sử đối đầu, còn Orlando City có cơ sở để tin vào trạng thái hiện tại. Đây là màn so tài mà sự thận trọng, khả năng chuyển trạng thái và tính hiệu quả trong các pha xử lý cuối cùng sẽ có tiếng nói quan trọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York RB · 3 thắng 2 hòa Orlando City · 0 thắng Orlando City 1 - 2 New York RB NYR Orlando City 0 - 0 New York RB Hòa New York RB 2 - 2 Orlando City Hòa Orlando City 0 - 1 New York RB NYR New York RB 1 - 0 Orlando City NYR

New York RB 5 trận gần nhất B B T H T 17 Trận 6-4-7 T-H-B 26 Ghi (TB 1.5) 37 Thủng lưới Orlando City 5 trận gần nhất T T B H T 17 Trận 6-2-9 T-H-B 28 Ghi (TB 1.6) 44 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 8 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T 9 New York RB 17 6 4 7 -11 22 T H T B B 10 Orlando City 17 6 2 9 -16 20 T H B T T 11 Columbus Crew 17 5 4 8 -2 19 B H T B T …

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