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New York Red Bulls 2-0 Inter Miami: New York Red Bulls giành chiến thắng

Văn Thể24/10/2026 23:44

Inter Miami có thành tích sân khách đáng nể: đang đứng hạng 2 với 55 điểm và thắng 3 trận gần nhất liên tiếp. Trận gặp New York Red Bulls diễn ra lúc 04:30 ngày 25/10/2026 tại Sports Illustrated Stadium.

New York Red Bulls2 - 0Inter MiamiKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    New York Red Bulls tiếp đón Inter Miami.

  • 7'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (1-0)

    Phút 7': Carlos Henrique Casimiro (Inter Miami) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 32% - 68% Inter Miami, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0).

  • 25'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 36% - 64% Inter Miami, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 38'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 35% - 65% Inter Miami, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 34% - 66% Inter Miami, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 0.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Inter Miami): Lionel Messi vào sân thay Riquelme Fillipi.

  • 63'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 34% - 66% Inter Miami, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (New York Red Bulls): Cameron Harper vào sân thay Cade Cowell.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Inter Miami): Santiago Morales vào sân thay Matías Galarza.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Inter Miami): Ian Fray vào sân thay Gonzalo Lujan.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Inter Miami): Telasco Segovia vào sân thay Germán Berterame.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Inter Miami): Yannick Bright vào sân thay David Ayala.

  • 75'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 34% - 66% Inter Miami, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 4.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (New York Red Bulls): Eric Maxim Choupo-Moting vào sân thay Jorge Ruvalcaba.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (New York Red Bulls): Sekou Kone vào sân thay Mohammed Sofo.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Julian Bazan (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (New York Red Bulls): Emil Forsberg vào sân thay Adri Mehmeti.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (New York Red Bulls): Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay Julian Hall.

  • 87'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 32% - 68% Inter Miami, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 5.

  • 90+1'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (2-0)

    Phút 90+1': Emil Forsberg (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Cameron Harper). Tỷ số: 2 - 0.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Santiago Morales (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: New York Red Bulls 2-0 Inter Miami

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 06:37 25/10/2026

Đội hình chính thức
New York Red Bulls
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González
34
E. Horvath
12
D. Nealis
26
T. Parker
14
J. Bazán
59
D. Padelford
48
R. Donkor
15
A. Mehmeti
37
M. Sofo
7
C. Cowell
16
J. Hall
11
J. Ruvalcaba
97
D. St. Clair
2
G. Luján
5
Casemiro
16
Micael
3
Reguilón
7
R. De Paul
22
D. Ayala
80
M. Galarza
11
Riquelme Fillipi
9
L. Suárez
19
G. Berterame
Dự bị
New York Red Bulls
13 Choupo-Moting10 E. Forsberg17 C. Harper60 S. Kone3 Marshall-Rutty77 J. McCarthy79 R. Mosquera8 D. Ruíz56 M. Dos Santos
Inter Miami
88 A. Shaw8 T. Segovia34 R. Ríos Novo56 Daniel Pinter4 F. Mura20 S. Morales10 L. Messi17 I. Fray42 Y. Bright
Cập nhật đội hình lúc 04:02 25/10/2026
New York Red BullsThống kêInter Miami
34%
Kiểm soát bóng
66%
19
Dứt điểm
12
6
Trúng đích
2
3
Phạt góc
2
13
Phạm lỗi
5
3
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
E. Forsberg
E. Forsberg
New York Red Bulls
1 bàn
C. Harper
C. Harper
New York Red Bulls
1 kiến tạo · điểm 6.92
T. Parker
T. Parker
New York Red Bulls
Điểm 7.49
D. Nealis
D. Nealis
New York Red Bulls
Điểm 7.35
D. St. Clair
D. St. Clair
Inter Miami
Điểm 7.28
R. De Paul
R. De Paul
Inter Miami
Điểm 7.2

Inter Miami bước vào chuyến làm khách trước New York Red Bulls với tư thế của một ứng viên hàng đầu: hạng 2 bảng xếp hạng, 55 điểm và ba chiến thắng liên tiếp ở các trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 04:30 ngày 25/10/2026 tại Sports Illustrated Stadium và là phép thử đáng chú ý cho bản lĩnh của đội khách.

Inter Miami mang theo hơi thở chiến thắng

Phong độ gần đây của Inter Miami là điểm sáng nổi bật. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, cả ba chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, cho thấy đà hưng phấn đang ở mức cao khi họ lên đường làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng củng cố thêm hình ảnh ấy. Với 55 điểm và đứng thứ 2, Inter Miami đang duy trì sự ổn định đủ để nhìn thẳng vào nhóm dẫn đầu. Chuyến làm khách lần này vì thế là dịp để họ khẳng định bản lĩnh trước một đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng nhưng chưa thể gọi là ổn định.

New York Red Bulls tìm lại nhịp thắng

Chủ nhà có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, New York Red Bulls thắng 2 trận và thua 3 trận, trong đó họ thua ở hai trận mới nhất. Việc thắng, thua đan xen cho thấy đội chưa tìm được nhịp độ ổn định để bám sát nhóm đầu.

Hiện New York Red Bulls đứng hạng 9 với 36 điểm, kém Inter Miami 7 bậc và 19 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về độ đều đặn giữa hai đội ở mùa giải năm nay. Trên sân nhà, chủ nhà cần một kết quả tích cực để chặn đà sa sút.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 3, New York Red Bulls thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Lợi thế này mang lại thêm sự tự tin cho đội khách. Họ không chỉ có phong độ tốt mà còn quen với việc giành điểm trước chính đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của New York Red Bulls là chặn đà hưng phấn của Inter Miami ngay từ những phút đầu. Nếu để đội khách thoải mái kiểm soát nhịp độ, chủ nhà sẽ khó thoát khỏi thế bị động. Ngược lại, một khởi đầu tích cực trên sân nhà có thể giúp họ kéo trận đấu về hướng mình muốn và gây áp lực lên hàng thủ đối phương.

Với Inter Miami, thử thách nằm ở việc giữ vững sự ổn định và duy trì chuỗi thắng khi di chuyển. Một đội đứng hạng 2 thường được kỳ vọng kiểm soát tốt những trận đấu như thế này. Thành tích sân khách đáng nể chính là thứ họ cần chứng minh một lần nữa.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Inter Miami đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, nhất là khi New York Red Bulls có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực sau hai trận thua gần nhất. Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa đà thăng hoa của đội khách và nhu cầu bứt lên của chủ nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York Red Bulls · 1 thắng1 hòaInter Miami · 3 thắng
12/04/2026
Inter Miami
2 - 2
New York Red Bulls
Hòa
20/07/2025
New York Red Bulls
1 - 5
Inter Miami
IM
04/05/2025
Inter Miami
4 - 1
New York Red Bulls
IM
05/05/2024
Inter Miami
6 - 2
New York Red Bulls
IM
24/03/2024
New York Red Bulls
4 - 0
Inter Miami
NYR
New York Red Bulls
5 trận gần nhất
BBTBT
30
Trận
10-6-14
T-H-B
39
Ghi (TB 1.3)
56
Thủng lưới
Inter Miami
5 trận gần nhất
TTTBH
30
Trận
15-10-5
T-H-B
73
Ghi (TB 2.4)
51
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC302073+4167HTTTT
2Inter Miami3015105+2255TTTBH
3New England Revolution3016410+852TTBBT
8FC Cincinnati3010911-939TBBTB
9New York Red Bulls3010614-1736BBTBT
10Toronto FC3081210-936THTBB
Tình hình lực lượng
New York Red Bulls
A. Marcucci (Knee Injury)
A. Marcucci (Knee Injury)
Inter Miami
T. Allende (Knee Injury)
M. Falcon (Yellow Cards)
M. Silvetti (Injury)
F. Caicedo (Lower-Body Injury)
T. Allende (Knee Injury)
M. Falcon (Yellow Cards)
M. Silvetti (Injury)
F. Caicedo (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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