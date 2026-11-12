New Zealand 5-0 Ấn Độ: New Zealand giành chiến thắng New Zealand và Ấn Độ gặp nhau ở trận giao hữu đội tuyển quốc gia, khi Ấn Độ mang theo hai chiến thắng liên tiếp gần nhất còn New Zealand vừa nếm thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 13h00 ngày 12/11/2026 trên sân Go Media Stadium.

New Zealand 5 - 0 Ấn Độ Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New Zealand tiếp đón Ấn Độ.

5' BÀN THẮNG! New Zealand (1-0) Phút 5': B. Varghese (Ấn Độ) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

34' BÀN THẮNG! New Zealand (2-0) Phút 34': J. Randall (New Zealand) lập công (kiến tạo: M. Garbett). Tỷ số: 2 - 0.

43' BÀN THẮNG! New Zealand (3-0) Phút 43': J. Randall (New Zealand) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): R. Meetei vào sân thay L. Fanai.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): M. Suhail vào sân thay J. Madathil.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): M. Singh vào sân thay B. Varghese.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): J. Gupta vào sân thay T. Singh.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): L. Hnamte vào sân thay P. Ranbir.

50' Thẻ vàng Phút 50': L. Bayliss (New Zealand) nhận thẻ vàng.

57' BÀN THẮNG! New Zealand (4-0) Phút 57': C. Wood (New Zealand) lập công (kiến tạo: C. Elliot). Tỷ số: 4 - 0.

60' Thay người Phút 60' (New Zealand): L. Gillion vào sân thay L. Rogerson.

60' Thay người Phút 60' (New Zealand): O. Parker-Price vào sân thay A. Rufer.

60' Thay người Phút 60' (New Zealand): J. McGarry vào sân thay F. De Vries.

60' Thay người Phút 60' (New Zealand): C. McCowatt vào sân thay M. Garbett.

60' Thay người Phút 60' (New Zealand): M. Sheridan vào sân thay C. Elliot.

66' Thay người Phút 66' (Ấn Độ): M. K. Sanan vào sân thay L. Colaco.

73' Thay người Phút 73' (New Zealand): N. Walker vào sân thay J. Randall.

74' Thay người Phút 74' (New Zealand): C. Piper vào sân thay C. Wood.

75' BÀN THẮNG! New Zealand (5-0) Phút 75': L. Bayliss (New Zealand) lập công (kiến tạo: L. Gillion). Tỷ số: 5 - 0.

78' Hỏng phạt đền Phút 78': B. Tuiloma (New Zealand) sút hỏng phạt đền.

79' Thay người Phút 79' (Ấn Độ): D. Lalhlansanga vào sân thay M. Singh.

83' Thay người Phút 83' (New Zealand): M. Boxall vào sân thay N. Pijnaker.

84' Thay người Phút 84' (Ấn Độ): H. Singh vào sân thay A. Thapa.

KT Kết thúc: New Zealand 5-0 Ấn Độ Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 15:00 12/11/2026

Đội hình chính thức New Zealand Sơ đồ Ấn Độ Sơ đồ 1 Alex Paulsen 3 Francis De Vries 2 Callan Elliot 15 Nando Pijnaker 16 Bill Tuiloma 6 Lachlan Bayliss 10 Matthew Garbett 21 Jesse Randall 7 Logan Rogerson 14 Alex Rufer 9 Chris Wood 1 Vishal Kaith 6 Akash Mishra 3 Pramveer Ranbir 2 Tekcham Abhishek Singh 4 Bijoy Varghese 12 Liston Colaco 16 Lalremtluanga Fanai 7 Anirudh Thapa 14 Jithin Madathil 9 Manvir Singh 10 Ryan Williams Dự bị New Zealand 22 Henry Gray 12 Michael Woud 4 Michael Boxall 23 Lukas Kelly-Heald 13 James McGarry 18 Matthew Sheridan 5 Finn Surman 11 Liam Gillion 20 Callum McCowatt Cập nhật đội hình lúc 13:11 12/11/2026

Trận giao hữu giữa New Zealand và Ấn Độ đặt hai đội vào hai trạng thái tâm lý khác nhau. Ấn Độ thắng cả hai trận gần nhất, còn New Zealand thua trận mới đây nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 13h00 ngày 12/11/2026 tại Go Media Stadium.

Bối cảnh trận đấu

Đây là trận giao hữu đội tuyển quốc gia, không có áp lực điểm số như một vòng đấu chính thức. Với các đội tuyển, loại trận này thường là dịp để kiểm tra phong độ và thử nghiệm lối chơi. Vì vậy, diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách mỗi bên tiếp cận trận đấu.

Phong độ New Zealand

Trong 4 trận gần nhất, New Zealand thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, sau đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy New Zealand khá khó bị đánh bại, nhưng chưa tạo được mạch thắng liên tục. Việc thua ngay trận vừa qua là điều đội cần khắc phục khi bước vào cuộc đối đầu này.

Phong độ Ấn Độ

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, thua 2 trận và hòa 1 trận. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc với chiến thắng. Trước đó, đội thua hai trận liên tiếp và hòa một trận.

Điều này cho thấy Ấn Độ đang đi lên sau giai đoạn chững lại. Hai chiến thắng liên tiếp có thể mang lại sự tự tin cho đội trước trận gặp New Zealand.

Điểm đáng chú ý

Hai đội đang ở hai thái cực về cảm xúc gần đây: Ấn Độ vừa thắng liên tiếp, New Zealand vừa thua. Tuy nhiên, New Zealand có hai trận hòa và một trận thắng trong 4 lần ra sân gần nhất, nên không thể xem đây là đội đang sa sút.

Với tính chất giao hữu và những số liệu phong độ trên, trận đấu hứa hẹn là cuộc kiểm tra thú vị giữa một đội đang tìm lại mạch thắng và một đội muốn giữ đà hưng phấn.

New Zealand 5 trận gần nhất B H T H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Ấn Độ 5 trận gần nhất T T B B H 7 Trận 0-2-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 18 Thủng lưới