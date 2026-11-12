New Zealand 5-0 Ấn Độ: New Zealand giành chiến thắng
New Zealand và Ấn Độ gặp nhau ở trận giao hữu đội tuyển quốc gia, khi Ấn Độ mang theo hai chiến thắng liên tiếp gần nhất còn New Zealand vừa nếm thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 13h00 ngày 12/11/2026 trên sân Go Media Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
New Zealand tiếp đón Ấn Độ.
- 5'BÀN THẮNG! New Zealand (1-0)
Phút 5': B. Varghese (Ấn Độ) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 34'BÀN THẮNG! New Zealand (2-0)
Phút 34': J. Randall (New Zealand) lập công (kiến tạo: M. Garbett). Tỷ số: 2 - 0.
- 43'BÀN THẮNG! New Zealand (3-0)
Phút 43': J. Randall (New Zealand) lập công. Tỷ số: 3 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ấn Độ): R. Meetei vào sân thay L. Fanai.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ấn Độ): M. Suhail vào sân thay J. Madathil.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ấn Độ): M. Singh vào sân thay B. Varghese.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ấn Độ): J. Gupta vào sân thay T. Singh.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ấn Độ): L. Hnamte vào sân thay P. Ranbir.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': L. Bayliss (New Zealand) nhận thẻ vàng.
- 57'BÀN THẮNG! New Zealand (4-0)
Phút 57': C. Wood (New Zealand) lập công (kiến tạo: C. Elliot). Tỷ số: 4 - 0.
- 60'Thay người
Phút 60' (New Zealand): L. Gillion vào sân thay L. Rogerson.
- 60'Thay người
Phút 60' (New Zealand): O. Parker-Price vào sân thay A. Rufer.
- 60'Thay người
Phút 60' (New Zealand): J. McGarry vào sân thay F. De Vries.
- 60'Thay người
Phút 60' (New Zealand): C. McCowatt vào sân thay M. Garbett.
- 60'Thay người
Phút 60' (New Zealand): M. Sheridan vào sân thay C. Elliot.
- 66'Thay người
Phút 66' (Ấn Độ): M. K. Sanan vào sân thay L. Colaco.
- 73'Thay người
Phút 73' (New Zealand): N. Walker vào sân thay J. Randall.
- 74'Thay người
Phút 74' (New Zealand): C. Piper vào sân thay C. Wood.
- 75'BÀN THẮNG! New Zealand (5-0)
Phút 75': L. Bayliss (New Zealand) lập công (kiến tạo: L. Gillion). Tỷ số: 5 - 0.
- 78'Hỏng phạt đền
Phút 78': B. Tuiloma (New Zealand) sút hỏng phạt đền.
- 79'Thay người
Phút 79' (Ấn Độ): D. Lalhlansanga vào sân thay M. Singh.
- 83'Thay người
Phút 83' (New Zealand): M. Boxall vào sân thay N. Pijnaker.
- 84'Thay người
Phút 84' (Ấn Độ): H. Singh vào sân thay A. Thapa.
- KTKết thúc: New Zealand 5-0 Ấn Độ
Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.
Cập nhật lúc 15:00 12/11/2026
Trận giao hữu giữa New Zealand và Ấn Độ đặt hai đội vào hai trạng thái tâm lý khác nhau. Ấn Độ thắng cả hai trận gần nhất, còn New Zealand thua trận mới đây nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 13h00 ngày 12/11/2026 tại Go Media Stadium.
Bối cảnh trận đấu
Đây là trận giao hữu đội tuyển quốc gia, không có áp lực điểm số như một vòng đấu chính thức. Với các đội tuyển, loại trận này thường là dịp để kiểm tra phong độ và thử nghiệm lối chơi. Vì vậy, diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách mỗi bên tiếp cận trận đấu.
Phong độ New Zealand
Trong 4 trận gần nhất, New Zealand thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, sau đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa trước đó.
Chuỗi kết quả này cho thấy New Zealand khá khó bị đánh bại, nhưng chưa tạo được mạch thắng liên tục. Việc thua ngay trận vừa qua là điều đội cần khắc phục khi bước vào cuộc đối đầu này.
Phong độ Ấn Độ
Ở chiều ngược lại, Ấn Độ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, thua 2 trận và hòa 1 trận. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc với chiến thắng. Trước đó, đội thua hai trận liên tiếp và hòa một trận.
Điều này cho thấy Ấn Độ đang đi lên sau giai đoạn chững lại. Hai chiến thắng liên tiếp có thể mang lại sự tự tin cho đội trước trận gặp New Zealand.
Điểm đáng chú ý
Hai đội đang ở hai thái cực về cảm xúc gần đây: Ấn Độ vừa thắng liên tiếp, New Zealand vừa thua. Tuy nhiên, New Zealand có hai trận hòa và một trận thắng trong 4 lần ra sân gần nhất, nên không thể xem đây là đội đang sa sút.
Với tính chất giao hữu và những số liệu phong độ trên, trận đấu hứa hẹn là cuộc kiểm tra thú vị giữa một đội đang tìm lại mạch thắng và một đội muốn giữ đà hưng phấn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)