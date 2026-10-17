Newcastle 0-1 Aston Villa: Aston Villa giành chiến thắng Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 8 điểm. Họ tiếp Aston Villa, đội thắng 4 trong 5 trận gần nhất, lúc 23h30 ngày 17/10/2026.

Newcastle 0 - 1 Aston Villa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Newcastle tiếp đón Aston Villa.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Newcastle 44% - 56% Aston Villa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

18' Thẻ vàng Phút 18': Joelinton (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

18' Thẻ vàng Phút 18': Sven Botman (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thẻ vàng Phút 25': João Gomes (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Newcastle 44% - 56% Aston Villa, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 0.

28' Thẻ vàng Phút 28': Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

36' BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1) Phút 36': Johan Manzambi (Aston Villa) lập công (kiến tạo: João Gomes). Tỷ số: 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Newcastle 48% - 52% Aston Villa, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Aston Villa): John McGinn vào sân thay Alysson Edward Franco da Rocha.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Newcastle 42% - 58% Aston Villa, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 0.

53' Thẻ vàng Phút 53': Nico González (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

55' Thẻ vàng Phút 55': Yoane Wissa (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thay người Phút 56' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Matias Fernandez-Pardo.

56' Thay người Phút 56' (Newcastle): William Osula vào sân thay Joe Willock.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Newcastle 45% - 55% Aston Villa, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Aston Villa): Leon Goretzka vào sân thay Emiliano Buendía.

72' Thay người Phút 72' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay João Gomes.

72' Thay người Phút 72' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Johan Manzambi.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Newcastle 48% - 52% Aston Villa, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 1.

77' Thay người Phút 77' (Aston Villa): Pau Torres vào sân thay Aaron Wan-Bissaka.

78' Thẻ vàng Phút 78': William Osula (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thẻ vàng Phút 86': Malick Thiaw (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Newcastle ép sân Cầm bóng: Newcastle 58% - 42% Aston Villa, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 2 - 1.

90' Thay người Phút 90' (Newcastle): Dan Burn vào sân thay Joelinton.

KT Kết thúc: Newcastle 0-1 Aston Villa Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:27 18/10/2026

Đội hình chính thức Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery 21 L. Horníček 67 L. Miley 12 M. Thiaw 4 S. Botman 3 L. Hall 6 Nico González 7 Joelinton 28 J. Willock 9 Y. Wissa 11 H. Barnes 20 Fernandez-Pardo 1 Z. Suzuki 2 M. Cash 3 V. Lindelöf 5 T. Mings 29 Wan-Bissaka 8 B. Kamara 35 João Gomes 47 Alysson Edward 10 E. Buendía 44 J. Manzambi 11 N. Jackson Dự bị Newcastle 14 Sean Steur 17 B. Touré 10 W. Osula 23 J. Murphy 1 N. Pope 5 F. Schär 33 D. Burn 37 A. Dedić 8 A. Bamba Aston Villa 4 Harwood-Bellis 14 Pau Torres 7 J. McGinn 6 R. Barkley 26 L. Bogarde 27 L. Goretzka 19 I. Mbaye 40 M. Bizot 39 Brian Madjo Cập nhật đội hình lúc 23:02 17/10/2026

Newcastle Thống kê Aston Villa 49% Kiểm soát bóng 51% 16 Dứt điểm 15 1 Trúng đích 3 4 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 11 5 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật J. Manzambi Aston Villa 1 bàn João Gomes Aston Villa 1 kiến tạo · điểm 7.7 Alysson Edward Aston Villa Điểm 7.41 M. Cash Aston Villa Điểm 7.27 Wan-Bissaka Aston Villa Điểm 7.21 R. Barkley Aston Villa Điểm 7.2

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 11 và 8 điểm. Trận tiếp đón Aston Villa trên sân St James' Park lúc 23h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong cuộc đua phía trên. Đối thủ của họ đang đứng thứ 16 với 5 điểm, nhưng bước vào trận với chuỗi phong độ đáng chú ý.

Newcastle: thăng trầm nhưng vẫn bám sát nhóm trên

Trong 5 trận gần nhất, Newcastle thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, các kết quả đan xen nhau: thua, thắng, thua, thắng rồi hòa, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Phong độ thiếu ổn định này khiến đội bóng chưa thể bứt hẳn lên.

Tuy vậy, với 8 điểm và vị trí thứ 11, Newcastle vẫn giữ được khoảng cách đủ gần để nhìn lên nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu trên sân nhà vì thế mang ý nghĩa lớn: một kết quả tích cực sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi, trong khi một vấp ngã nữa có thể làm chậm nhịp độ cuộc đua.

Aston Villa: mạch phong độ tốt đối lập với thứ hạng

Aston Villa đang có chuỗi 5 trận gần nhất rất tích cực, với 4 trận thắng và 1 trận hòa, và họ đang thắng ở trận gần nhất. Đây là điểm sáng đối lập rõ rệt với vị trí thứ 16 cùng 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Một đội bóng đang giữ được mạch kết quả tốt thường bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn. Đó là yếu tố mà Newcastle cần tính đến khi đón tiếp đối thủ có thứ hạng thấp hơn nhưng đang lên tinh thần.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Newcastle thắng 2, hòa 1 và Aston Villa thắng 2. Thành tích này cho thấy hai đội khá cân sức, không bên nào có lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử đối đầu gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Newcastle là tìm lại sự ổn định sau một thất bại ở trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, họ hoàn toàn có thể tận dụng khoảng cách thứ hạng để giành lợi thế trước một đối thủ đứng thấp hơn 5 bậc.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa muốn biến chuỗi trận thắng nhiều hơn hòa thành những điểm số thực tế để cải thiện vị trí hiện tại. Sự đối lập giữa phong độ thăng trầm của chủ nhà và mạch kết quả tốt của đội khách khiến cuộc đối đầu này khó đoán.

Nhận định

Nhìn chung, Newcastle có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, còn Aston Villa sở hữu đà phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Với thế đối đầu cân bằng, đây là cuộc đấu mà chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung sẽ quyết định bên được lợi trong cuộc đua phía trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Newcastle · 2 thắng 1 hòa Aston Villa · 2 thắng Aston Villa 1 - 3 Newcastle NEW Newcastle 0 - 2 Aston Villa AV Aston Villa 0 - 0 Newcastle Hòa Aston Villa 4 - 1 Newcastle AV Newcastle 3 - 0 Aston Villa NEW

Newcastle 5 trận gần nhất B T B T H 6 Trận 2-2-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 13 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất T H T T T 6 Trận 1-2-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 6 6 0 0 +11 18 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 10 Ipswich 6 3 0 3 -3 9 T B T B B 11 Newcastle 6 2 2 2 -3 8 B T B H T 12 Crystal Palace 6 2 1 3 -3 7 T H B T B … 15 Nottingham Forest 6 1 2 3 -3 5 B B T H H 16 Aston Villa 6 1 2 3 -5 5 H T B H B 17 Sunderland 6 1 1 4 -6 4 B B B H T …

Tình hình lực lượng Newcastle ✚ A. Elanga (Knee Injury) ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ V. Livramento (Injury) ✚ J. Ramsey (Thigh Injury) ✚ A. Elanga (Knee Injury) ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ V. Livramento (Injury) ✚ J. Ramsey (Thigh Injury) Aston Villa ✚ I. Maatsen (Ankle Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Injury) ✚ M. Cisse (Injury) ✚ G. Hemmings (Knee Injury) ✚ I. Maatsen (Ankle Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Injury)