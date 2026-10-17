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Newcastle 0-1 Aston Villa: Aston Villa giành chiến thắng

Văn Thể17/10/2026 18:46

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 8 điểm. Họ tiếp Aston Villa, đội thắng 4 trong 5 trận gần nhất, lúc 23h30 ngày 17/10/2026.

Newcastle0 - 1Aston VillaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Newcastle tiếp đón Aston Villa.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Newcastle 44% - 56% Aston Villa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Joelinton (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Sven Botman (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': João Gomes (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Newcastle 44% - 56% Aston Villa, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

  • 36'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1)

    Phút 36': Johan Manzambi (Aston Villa) lập công (kiến tạo: João Gomes). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Newcastle 48% - 52% Aston Villa, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Aston Villa): John McGinn vào sân thay Alysson Edward Franco da Rocha.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Newcastle 42% - 58% Aston Villa, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Nico González (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Yoane Wissa (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Matias Fernandez-Pardo.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Newcastle): William Osula vào sân thay Joe Willock.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Newcastle 45% - 55% Aston Villa, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Aston Villa): Leon Goretzka vào sân thay Emiliano Buendía.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay João Gomes.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Johan Manzambi.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Newcastle 48% - 52% Aston Villa, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Aston Villa): Pau Torres vào sân thay Aaron Wan-Bissaka.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': William Osula (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Malick Thiaw (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Newcastle ép sân

    Cầm bóng: Newcastle 58% - 42% Aston Villa, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 2 - 1.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Newcastle): Dan Burn vào sân thay Joelinton.

  • KTKết thúc: Newcastle 0-1 Aston Villa

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:27 18/10/2026

Đội hình chính thức
Newcastle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle
Aston Villa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery
21
L. Horníček
67
L. Miley
12
M. Thiaw
4
S. Botman
3
L. Hall
6
Nico González
7
Joelinton
28
J. Willock
9
Y. Wissa
11
H. Barnes
20
Fernandez-Pardo
1
Z. Suzuki
2
M. Cash
3
V. Lindelöf
5
T. Mings
29
Wan-Bissaka
8
B. Kamara
35
João Gomes
47
Alysson Edward
10
E. Buendía
44
J. Manzambi
11
N. Jackson
Dự bị
Newcastle
14 Sean Steur17 B. Touré10 W. Osula23 J. Murphy1 N. Pope5 F. Schär33 D. Burn37 A. Dedić8 A. Bamba
Aston Villa
4 Harwood-Bellis14 Pau Torres7 J. McGinn6 R. Barkley26 L. Bogarde27 L. Goretzka19 I. Mbaye40 M. Bizot39 Brian Madjo
Cập nhật đội hình lúc 23:02 17/10/2026
NewcastleThống kêAston Villa
49%
Kiểm soát bóng
51%
16
Dứt điểm
15
1
Trúng đích
3
4
Phạt góc
5
14
Phạm lỗi
11
5
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
J. Manzambi
J. Manzambi
Aston Villa
1 bàn
João Gomes
João Gomes
Aston Villa
1 kiến tạo · điểm 7.7
Alysson Edward
Alysson Edward
Aston Villa
Điểm 7.41
M. Cash
M. Cash
Aston Villa
Điểm 7.27
A. Wan-Bissaka
Wan-Bissaka
Aston Villa
Điểm 7.21
R. Barkley
R. Barkley
Aston Villa
Điểm 7.2

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 11 và 8 điểm. Trận tiếp đón Aston Villa trên sân St James' Park lúc 23h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong cuộc đua phía trên. Đối thủ của họ đang đứng thứ 16 với 5 điểm, nhưng bước vào trận với chuỗi phong độ đáng chú ý.

Newcastle: thăng trầm nhưng vẫn bám sát nhóm trên

Trong 5 trận gần nhất, Newcastle thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, các kết quả đan xen nhau: thua, thắng, thua, thắng rồi hòa, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Phong độ thiếu ổn định này khiến đội bóng chưa thể bứt hẳn lên.

Tuy vậy, với 8 điểm và vị trí thứ 11, Newcastle vẫn giữ được khoảng cách đủ gần để nhìn lên nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu trên sân nhà vì thế mang ý nghĩa lớn: một kết quả tích cực sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi, trong khi một vấp ngã nữa có thể làm chậm nhịp độ cuộc đua.

Aston Villa: mạch phong độ tốt đối lập với thứ hạng

Aston Villa đang có chuỗi 5 trận gần nhất rất tích cực, với 4 trận thắng và 1 trận hòa, và họ đang thắng ở trận gần nhất. Đây là điểm sáng đối lập rõ rệt với vị trí thứ 16 cùng 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Một đội bóng đang giữ được mạch kết quả tốt thường bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn. Đó là yếu tố mà Newcastle cần tính đến khi đón tiếp đối thủ có thứ hạng thấp hơn nhưng đang lên tinh thần.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Newcastle thắng 2, hòa 1 và Aston Villa thắng 2. Thành tích này cho thấy hai đội khá cân sức, không bên nào có lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử đối đầu gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Newcastle là tìm lại sự ổn định sau một thất bại ở trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, họ hoàn toàn có thể tận dụng khoảng cách thứ hạng để giành lợi thế trước một đối thủ đứng thấp hơn 5 bậc.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa muốn biến chuỗi trận thắng nhiều hơn hòa thành những điểm số thực tế để cải thiện vị trí hiện tại. Sự đối lập giữa phong độ thăng trầm của chủ nhà và mạch kết quả tốt của đội khách khiến cuộc đối đầu này khó đoán.

Nhận định

Nhìn chung, Newcastle có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, còn Aston Villa sở hữu đà phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Với thế đối đầu cân bằng, đây là cuộc đấu mà chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung sẽ quyết định bên được lợi trong cuộc đua phía trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Newcastle · 2 thắng1 hòaAston Villa · 2 thắng
15/02/2026
Vòng 1/16
Aston Villa
1 - 3
Newcastle
NEW
25/01/2026
Newcastle
0 - 2
Aston Villa
AV
16/08/2025
Aston Villa
0 - 0
Newcastle
Hòa
19/04/2025
Aston Villa
4 - 1
Newcastle
AV
26/12/2024
Newcastle
3 - 0
Aston Villa
NEW
Newcastle
5 trận gần nhất
BTBTH
6
Trận
2-2-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
13
Thủng lưới
Aston Villa
5 trận gần nhất
THTTT
6
Trận
1-2-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City6600+1118TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
10Ipswich6303-39TBTBB
11Newcastle6222-38BTBHT
12Crystal Palace6213-37THBTB
15Nottingham Forest6123-35BBTHH
16Aston Villa6123-55HTBHB
17Sunderland6114-64BBBHT
Tình hình lực lượng
Newcastle
A. Elanga (Knee Injury)
E. Jaouen (Muscle Injury)
V. Livramento (Injury)
J. Ramsey (Thigh Injury)
A. Elanga (Knee Injury)
E. Jaouen (Muscle Injury)
V. Livramento (Injury)
J. Ramsey (Thigh Injury)
Aston Villa
I. Maatsen (Ankle Injury)
A. Onana (Knee Injury)
M. Ruggeri (Injury)
M. Cisse (Injury)
G. Hemmings (Knee Injury)
I. Maatsen (Ankle Injury)
A. Onana (Knee Injury)
M. Ruggeri (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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