Newcastle 1-1 Barcelona: Chích chòe và bài học về cường độ cho gã khổng lồ Dù bị cầm hòa ở phút bù giờ, Newcastle United đã thể hiện sự áp đảo chiến thuật trước Barcelona tại St. James' Park nhờ lối đá pressing tầm cao và phong tỏa Lamine Yamal.

Trận hòa 1-1 tại St. James' Park trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League có thể để lại nhiều tiếc nuối cho Newcastle United khi họ đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Eddie Howe đã cho thấy sự vượt trội về mặt chiến thuật trước một Barcelona đang thăng hoa dưới thời Hansi Flick.

Chiến thuật pressing tầm cao và sự bế tắc của tuyến giữa Barcelona

Thay vì lựa chọn lối chơi lùi sâu phòng ngự trước một đối thủ mạnh về kiểm soát bóng, Newcastle đã chủ động đẩy cao đội hình ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của bộ đôi Jacob Ramsey và Joelinton ở khu trung tuyến đóng vai trò then chốt trong việc phá vỡ nhịp điệu luân chuyển bóng của đội khách.

Newcastle gây ra rất nhiều vấn đề cho Barca.

Cường độ vây ráp liên tục của "Chích chòe" khiến những chân chuyền thượng thặng như Pedri hay Bernal không có không gian và thời gian để xử lý bóng. Thống kê cho thấy Barca thường xuyên để mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Newcastle thực hiện những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng đầy nguy hiểm.

Khai thác triệt để điểm yếu hai hành lang cánh

Nhận thấy các hậu vệ biên của Barcelona thường xuyên dâng cao, Eddie Howe đã chỉ đạo các học trò tập trung hỏa lực vào hai hành lang cánh. Tốc độ của Anthony Elanga bên cánh phải trở thành đòn đánh chí mạng vào vị trí của Joao Cancelo. Phút thứ 17, cầu thủ người Thụy Điển đã có pha bứt tốc xé toang hàng thủ đối phương, buộc thủ thành Joan Garcia phải trổ tài cứu thua.

Ở phía đối diện, Harvey Barnes cũng liên tục khuấy đảo trung lộ. Sau cú dứt điểm dội cột dọc ở phút 74, chính Barnes là người cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 86. Sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh đã biến sơ đồ của Barca trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Hệ thống phòng ngự bóp nghẹt thần đồng Lamine Yamal

Một trong những thành công lớn nhất của Newcastle trong khâu phòng ngự là việc vô hiệu hóa hoàn toàn Lamine Yamal. Trước khi ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút bù giờ, ngôi sao 18 tuổi này gần như mất hút trong phần lớn thời gian trận đấu nhờ sự theo kèm chặt chẽ của Lewis Hall.

Yamal không có nhiều cơ hội để tỏa sáng.

Số liệu thống kê chỉ ra rằng Yamal chỉ có vỏn vẹn 36 lần chạm bóng và không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trong bóng mở. Lewis Hall không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công, buộc Yamal phải lùi sâu tham gia phòng ngự nhiều hơn thường lệ, qua đó làm giảm đáng kể sức sát thương của tiền đạo này.

Sự tiếc nuối về hiệu suất dứt điểm tại St. James Park

Dù áp đảo về thế trận, Newcastle lại thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết để định đoạt trận đấu sớm hơn. Với 16 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.37, đội chủ nhà lẽ ra đã có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng. Những cơ hội bị bỏ lỡ bởi Osula hay Jacob Murphy, cùng việc đưa bóng trúng khung gỗ tới 25 lần từ đầu mùa, đã vô tình trao cơ hội cho Barca lội ngược dòng về mặt điểm số.

Nhìn chung, dù kết quả hòa 1-1 mang lại lợi thế nhỏ cho Barcelona trước trận lượt về, nhưng Newcastle đã chứng minh rằng họ không phải là kẻ lót đường. Bằng một chiến thuật hợp lý và tinh thần rực lửa, đại diện nước Anh đã thực sự khiến gã khổng lồ Tây Ban Nha phải trải qua những phút giây khổ sở.