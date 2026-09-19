Newcastle 2-1 Hull City: Newcastle giành chiến thắng Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán đối thủ Hull City xếp hạng 5, quyết tâm tận dụng ưu thế sân nhà St James' Park để thu hẹp điểm số.

Newcastle 2 - 1 Hull City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Newcastle tiếp đón Hull City.

3' BÀN THẮNG! Newcastle (1-0) Phút 3': Joe Willock (Newcastle) lập công (kiến tạo: Harvey Barnes). Tỷ số: 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! Newcastle (2-0) Phút 7': Lewis Hall (Newcastle) lập công (kiến tạo: Harvey Barnes). Tỷ số: 2 - 0.

13' Newcastle ép sân Cầm bóng: Newcastle 89% - 11% Hull City, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

26' Newcastle ép sân Cầm bóng: Newcastle 73% - 27% Hull City, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

29' Thẻ vàng Phút 29': Matt Crooks (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Newcastle ép sân Cầm bóng: Newcastle 62% - 38% Hull City, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Mohamed Belloumi (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Hull City): Tim Iroegbunam vào sân thay Matt Crooks.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Konstantinos Tzolakis (Hull City) nhận thẻ vàng (Dissent).

45+2' Hỏng phạt đền Phút 45+2': Yoane Wissa (Newcastle) sút hỏng phạt đền.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Jacob Murphy (Newcastle) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thẻ vàng Phút 49': Ryan Giles (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

53' Thế trận giằng co Cầm bóng: Newcastle 57% - 43% Hull City, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Hull City): Mohamed Ali Cho vào sân thay Sorba Thomas.

65' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Newcastle 56% - 44% Hull City, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Newcastle): Fabian Schär vào sân thay Sean Steur.

67' BÀN THẮNG! Hull City (2-1) Phút 67': Mohamed Ali Cho (Hull City) lập công (kiến tạo: Mohamed Belloumi). Tỷ số: 2 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Matias Fernandez-Pardo.

78' Thay người Phút 78' (Hull City): Lucas Gourna-Douath vào sân thay Regan Slater.

78' Thay người Phút 78' (Hull City): Robinio Vaz vào sân thay John Egan.

78' Newcastle ép sân Cầm bóng: Newcastle 61% - 39% Hull City, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Hull City): Joe Gelhardt vào sân thay Mohamed Belloumi.

87' Thay người Phút 87' (Newcastle): Aladji Bamba vào sân thay Joe Willock.

90' Newcastle ép sân Cầm bóng: Newcastle 60% - 40% Hull City, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Newcastle 2-1 Hull City Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:58 19/09/2026

Đội hình chính thức Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matthias Jaissle Hull City Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović 21 L. Horníček 23 J. Murphy 12 M. Thiaw 4 S. Botman 3 L. Hall 14 Sean Steur 67 L. Miley 11 H. Barnes 28 J. Willock 20 Fernandez-Pardo 9 Y. Wissa 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 15 J. Egan 22 L. Herrington 3 R. Giles 10 M. Belloumi 25 M. Crooks 27 R. Slater 7 S. Thomas 9 O. McBurnie Dự bị Newcastle 76 M. Miley 17 B. Touré 8 A. Bamba 5 F. Schär 48 Miodrag Pivaš 1 N. Pope 49 V. Salia 44 K. Thompson 77 M. Mills Hull City 50 M. Cho 12 D. Phillips 17 P. McNair 11 J. Gelhardt 14 Hjertø-Dahl 21 E. Stroud 29 Gourna-Douath 42 T. Iroegbunam 47 R. Vaz Cập nhật đội hình lúc 20:34 19/09/2026

Newcastle Thống kê Hull City 56% Kiểm soát bóng 44% 11 Dứt điểm 21 5 Trúng đích 4 4 Phạt góc 7 4 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật J. Willock Newcastle 1 bàn M. Cho Hull City 1 bàn L. Hall Newcastle 1 bàn H. Barnes Newcastle 2 kiến tạo · điểm 8.18 M. Belloumi Hull City 1 kiến tạo · điểm 6.82 S. Botman Newcastle Điểm 7.27

Newcastle đang tích cực bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn khởi động của mùa giải, và cuộc tiếp đón Hull City vào lúc 21h00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động St James' Park sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh then chốt. Với cục diện điểm số hiện tại, đại diện vùng Đông Bắc đứng trước thời cơ quan trọng nhằm bứt phá trên bảng xếp hạng.

Cục diện bảng xếp hạng và tham vọng của hai câu lạc bộ

Bước vào trận cầu này, Hull City đang tạo dựng được vị thế khá ấn tượng khi nắm giữ vị trí thứ 5 với 8 điểm. Đội khách cho thấy sự ổn định trong giai đoạn vừa qua, duy trì vị trí vững chắc trong nhóm bám đuổi các vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, Newcastle hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ vỏn vẹn 3 điểm, đồng nghĩa với việc Newcastle có thể nhanh chóng san bằng cách biệt điểm số nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân nhà. Mục tiêu tiến sâu vào khu vực tranh vé châu lục đòi hỏi thầy trò đội bóng chủ sân St James' Park phải tối ưu hóa từng trận đấu khi được thi đấu trước khán giả nhà.

Phong độ đối lập trước giờ bóng lăn

Hull City hành quân đến St James' Park với tâm lý tự tin nhờ chuỗi kết quả ổn định. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đội khách thể hiện phong độ ấn tượng khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp và 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ trụ vững trong nhóm tốp đầu và tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ xếp sau.

Trong khi đó, phong độ của Newcastle trong 4 trận vừa qua có phần biến động hơn. Đội chủ sân St James' Park trải qua chuỗi trận với kết quả gồm 1 trận hòa, 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Dẫu vậy, sự kiên cường ở những trận đấu chia điểm cho thấy Newcastle vẫn duy trì được cấu trúc thi đấu tương đối khó chịu, đặc biệt khi họ cần chắt chiu điểm số để cải thiện thứ hạng.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu của Newcastle

Dù Hull City đang có phong độ và thứ hạng nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán lại nghiêng hoàn toàn về phía Newcastle. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Newcastle hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi sở hữu thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa, trong khi Hull City chưa có được bất kỳ lần ca khúc khải hoàn nào.

Thành tích áp đảo này chắc chắn mang lại điểm tựa tinh thần to lớn cho Newcastle. Mỗi khi giáp mặt Hull City, đội bóng áo sọc đen trắng luôn biết cách áp đặt lối chơi và phong tỏa các mũi tấn công của đối thủ, qua đó giành lấy ưu thế chiến thuật rõ nét.

Góc nhìn chiến thuật và nhận định xu hướng

Với lợi thế sân nhà St James' Park cùng điểm tựa từ những lần chạm trán trong quá khứ, Newcastle nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát quyền điều tiết nhịp độ. Khả năng khai thác khoảng trống và áp đặt áp lực tầm cao sẽ là vũ khí then chốt để chủ nhà hóa giải khối phòng ngự của đội khách.

Về phần Hull City, sự tự tin từ chuỗi 4 trận bất bại gần đây cho phép họ triển khai lối chơi chặt chẽ, chực chờ thời cơ từ các tình huống phản công nhanh. Dẫu vậy, để phá dớp không thắng trước Newcastle ngay tại St James' Park là thử thách vô cùng nan giải. Một thế trận giằng co và chặt chẽ là điều được dự báo, nơi bản lĩnh cùng ưu thế đối đầu có thể giúp Newcastle tạo nên bước ngoặt để tiếp tục nuôi hy vọng áp sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Newcastle · 3 thắng 2 hòa Hull City · 0 thắng Hull City 0 - 2 Newcastle NEW Hull City 1 - 1 Newcastle Hòa Hull City 0 - 3 Newcastle NEW Newcastle 2 - 2 Hull City Hòa Hull City 1 - 4 Newcastle NEW

Newcastle 5 trận gần nhất B T H T T 4 Trận 1-2-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 8 Thủng lưới Hull City 5 trận gần nhất H B H T H 4 Trận 2-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Brentford 5 2 3 0 +6 9 T H H H T 4 Leeds 4 2 2 0 +4 8 T H H T 5 Hull City 4 2 2 0 +3 8 H H T T 6 Brighton 4 2 1 1 +8 7 T H B T … 11 Nottingham Forest 4 1 2 1 0 5 T H H B 12 Newcastle 4 1 2 1 -1 5 B H T H 13 Manchester United 4 1 1 2 0 4 B H T B …

Tình hình lực lượng Newcastle ✚ D. Burn (Ankle Injury) ✚ A. Dedic (Injury) ✚ A. Elanga (Knee Injury) ✚ E. Jaouen (Ankle Injury) ✚ Joelinton (Thigh Injury) ✚ Nico (Injury) ✚ W. Osula (Injury) ✚ J. Ramsey (Injury) Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ J. Butland (Arm Injury) ✚ D. Gyabi (Groin Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ N. Mendy (Injury) ✚ H. Morita (Calf Injury) ✚ M. Targett (Ankle Injury)