Newcastle bổ nhiệm HLV Matthias Jaissle: Cuộc tái thiết đầy giông bão trước mùa giải mới Chỉ hai tuần trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh, Newcastle United chính thức bổ nhiệm Matthias Jaissle thay thế Eddie Howe trong bối cảnh đội hình vừa mất hàng loạt trụ cột.

Chỉ hai tuần trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, Newcastle United đã đưa ra quyết định quan trọng trên băng ghế chỉ đạo. Chiến lược gia người Đức Matthias Jaissle chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng do Eddie Howe để lại, đánh dấu sự bắt đầu của một chương mới đầy thách thức tại sân St James' Park.

Newcastle có thuyền trưởng mới. Ảnh: Getty Images.

Thách thức đè nặng từ cuộc khủng hoảng nhân sự

Quyết định bổ nhiệm diễn ra trong thời điểm hết sức nhạy cảm với đội bóng vùng Tyneside. Newcastle vừa trải qua một chiến dịch Ngoại hạng Anh đáng quên khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đáng lo ngại hơn, tân thuyền trưởng người Đức phải đối mặt với bài toán lực lượng nghiêm trọng ngay khi vừa nhậm chức.

Đội chủ sân St James' Park liên tục chứng kiến sự ra đi của các ngôi sao hàng đầu như Anthony Gordon hay Sandro Tonali. Đáng chú ý, tiền vệ chủ lực Bruno Guimaraes cũng đang đếm ngày gia nhập Arsenal với bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng. Sự xáo trộn mạnh mẽ ở trục xương sống buộc HLV Jaissle phải thực hiện cuộc tái thiết quy mô lớn trong thời gian cực kỳ ngắn.

Dấu ấn chiến thuật và bản lĩnh từ Al-Ahli

Quá trình hoàn tất thủ tục bổ nhiệm Matthias Jaissle từng rơi vào thế bế tắc do đội bóng cũ Al-Ahli không muốn chia tay nhà cầm quân này. Tại đại diện Saudi Arabia, ông đã để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp vô địch AFC Champions League. Tuy nhiên, sức hút từ giải đấu hàng đầu thế giới đã đưa chiến lược gia 36 tuổi cập bến nước Anh.

Ngay sau khi đạt thỏa thuận, HLV Jaissle đã di chuyển đến Tây Ban Nha để hội quân cùng toàn đội tại trại huấn luyện tiền mùa giải. Bên cạnh việc ổn định tâm lý cầu thủ, ông đang khẩn trương kiện toàn bộ khung ban huấn luyện nhằm sớm truyền tải triết lý bóng đá cường độ cao (high-intensity) tới các học trò.

Chia sẻ về thử thách mới, HLV Matthias Jaissle tự tin cho biết: "Khi Newcastle tiếp cận, bạn phải chú ý. Tham vọng của đội bóng, tầm nhìn về tương lai và cơ hội phía trước khiến nơi này trở thành một bến đỗ vô cùng hấp dẫn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào dự án này. Các đội bóng của tôi luôn được xây dựng dựa trên sự đoàn kết, làm việc chăm chỉ và niềm đam mê cải thiện mỗi ngày".

Nhìn chung, nhiệm vụ vực dậy Newcastle sau những biến động thượng tầng đòi hỏi bản lĩnh rất lớn từ nhà cầm quân trẻ tuổi. Với kinh nghiệm gặt hái danh hiệu cùng định hướng rõ ràng, Jaissle được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đưa "Chích chòe" trở lại quỹ đạo cạnh tranh vốn có.