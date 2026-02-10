Newcastle chạm đáy thất vọng sau 4 năm đổi chủ: Thử thách cực đại cho Eddie Howe Ba thất bại liên tiếp và sự phản ứng quyết liệt từ khán đài St James' Park đang đẩy Newcastle vào giai đoạn đen tối nhất kể từ khi thuộc về giới chủ Saudi Arabia.

Bầu không khí nặng nề bao trùm buổi họp báo sau thất bại trước Brentford, nơi Eddie Howe – một người vốn điềm tĩnh – phải chắt chiu từng lời nói trong sự xúc động rõ rệt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Newcastle United phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội từ chính các cổ động viên nhà, từ giờ nghỉ giữa hiệp cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đây không chỉ là một trận thua; đó là tín hiệu cho thấy đội bóng vùng Tyneside đang rơi vào điểm trũng thấp nhất kể từ cuộc tiếp quản lịch sử vào tháng 10/2021.

Newcastle của Eddie Howe sa sút trầm trọng.

Cuộc khủng hoảng phong độ và sự kiệt quệ thể lực

Newcastle hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chuỗi ba trận thua liên tiếp. Nỗi đau còn nhân đôi khi họ vừa chính thức bị Manchester City loại khỏi sân chơi League Cup. Với một đội bóng từng mơ về vị thế của một thế lực mới, thực tại này là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tham vọng của giới chủ Saudi Arabia.

Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở chiến thuật hay con người, mà còn ở mật độ thi đấu được mô tả là "tàn bạo". Newcastle đang phải gồng mình đi qua chuỗi 6 trận đấu chỉ trong vòng 17 ngày mà không có lấy một tuần nghỉ trọn vẹn kể từ tháng 11. Khác với những ông lớn như Manchester City hay Liverpool, đội hình thiếu chiều sâu của Chích chòe không cho phép Eddie Howe thực hiện các phương án xoay tua hiệu quả, khiến đôi chân của các cầu thủ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Sai lầm đắt giá trên thị trường chuyển nhượng

Mùa hè vừa qua, Newcastle đã chi ra ngân sách khổng lồ 250 triệu bảng với mục tiêu nâng cấp toàn diện hàng công. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại đang đi ngược với kỳ vọng. Trong khi Malick Thiaw cho thấy sự ổn định nơi hàng thủ, thì những bản hợp đồng mới như Yoane Wissa, Nick Woltemade, Jacob Ramsey và Anthony Elanga vẫn chỉ là những dấu hỏi lớn.

Nỗi thất vọng đang bao trùm đội bóng.

Khi đội bóng cần những nhân tố mới tỏa sáng ngay lập tức để giảm tải cho các trụ cột, các tân binh này lại chưa thể trở thành "nhịp tim" của lối chơi. Sự tương phản rõ rệt với những thành công trong quá khứ như Bruno Guimaraes hay Sandro Tonali cho thấy một bước lùi trong công tác tuyển trạch và tích hợp nhân sự của câu lạc bộ.

Tương lai bất định và hành trình gian nan phía trước

Mặc dù vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo, nhưng áp lực đè nặng lên vai Eddie Howe đang tăng dần theo từng vòng đấu. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ tại St James' Park đã bắt đầu cạn kiệt, và những chỉ trích trên không gian mạng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Howe đang chọn cách nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ các học trò, nhưng lòng dũng cảm đó có lẽ là chưa đủ trước lịch thi đấu đầy rẫy hiểm nguy.

Thử thách tiếp theo của Newcastle là một hành trình gian nan: chuyến làm khách tới sân của Tottenham, cuộc đối đầu với Aston Villa tại FA Cup, và đặc biệt là chuyến đi khứ hồi 5.000 dặm tới Baku tại Champions League trước khi quay lại chạm trán Manchester City. Trong bối cảnh niềm tin chạm đáy, Newcastle đang khao khát một khoảnh khắc cá nhân xuất thần để vực dậy con tàu đang chao đảo, nếu không muốn những thay đổi nhân sự không mong muốn sớm xảy ra.