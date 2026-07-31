Newcastle chốt thỏa thuận bổ nhiệm Matthias Jaissle thay thế Eddie Howe đến năm 2030 Ký giả Fabrizio Romano xác nhận Newcastle United đạt thỏa thuận miệng bổ nhiệm Matthias Jaissle làm HLV trưởng mới với hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2030.

Kỷ nguyên mới tại St James' Park chính thức mở ra khi Newcastle United tìm được cái tên tiếp quản chiếc ghế nóng. Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa phát đi tín hiệu "Here we go" quen thuộc, xác nhận Chích chòe đã đạt thỏa thuận miệng với chiến lược gia trẻ tuổi Matthias Jaissle. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn kéo dài đến tháng 6/2030, đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trong định hướng chiến lược của đội bóng vùng Tyneside.

Matthias Jaissle chính thức được lựa chọn để dẫn dắt Newcastle United.

Khép lại hành trình gần 5 năm của Eddie Howe

Sự xuất hiện của Matthias Jaissle đánh dấu điểm kết thúc cho triều đại của Eddie Howe – người đã gắn bó với St James' Park kể từ tháng 11/2021. Trong gần 5 năm nắm quyền, HLV người Anh từng để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Newcastle giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 70 năm bằng chức vô địch Carabao Cup vào năm 2025.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi sự ổn định khắt khe. Cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng kết hợp với sự sa sút phong độ của toàn đội trong vòng một năm qua đã đẩy Newcastle vào vị thế khó khăn. Quyết định chia tay Howe được xem là hệ quả tất yếu để ban lãnh đạo tìm kiếm một luồng sinh khí mới cho câu lạc bộ.

Matthias Jaissle và bản lý lịch ấn tượng từ châu Âu đến châu Á

Dù còn rất trẻ, nhà cầm quân người Đức đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể. Trước khi nhận lời thử thách tại Ngoại hạng Anh, Jaissle gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt Al-Ahli thống trị bóng đá châu Á với hai chức vô địch AFC Champions League liên tiếp vào các năm 2025 và 2026.

Bên cạnh đó, triết lý bóng đá của chiến lược gia sinh năm 1988 được định hình và nâng tầm từ trường phái Red Bull. Tiếp quản RB Salzburg từ Jesse Marsch vào năm 2021, ông lập tức giúp đội bóng nước Áo thống trị quốc nội với hai chức vô địch quốc gia và một Cúp Quốc gia Áo. Đáng chú ý, Jaissle nổi tiếng là HLV mát tay trong việc nâng tầm các ngôi sao trẻ, tiêu biểu như Benjamin Sesko, Brenden Aaronson hay Karim Adeyemi.

Đi lên từ vai trò trợ lý tại Brondby giai đoạn 2017-2019 cho đến các cấp độ huấn luyện ở U18 RB Salzburg và Liefering, hành trình nâng cấp bản thân liên tục của Jaissle hứa hẹn mang đến một Newcastle hiện đại, giàu sức sống và đầy bản lĩnh chiến thuật trong chặng đường sắp tới.