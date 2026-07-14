Newcastle chốt tương lai Bruno Guimaraes; Barcelona đẩy nhanh kế hoạch bán Ferran Torres Newcastle United kiên quyết khước từ Arsenal trong thương vụ Bruno Guimaraes, trong khi Barcelona sẵn sàng chia tay Ferran Torres để giải quyết bài toán tài chính.

Thị trường chuyển nhượng hè đang bước vào giai đoạn then chốt khi các câu lạc bộ bắt đầu thực hiện những nước đi quyết đoán nhằm ổn định đội hình. Tâm điểm của các bản tin sáng nay đổ dồn về St James' Park và Camp Nou, nơi những ngôi sao hàng đầu đang đứng trước những ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp.

Newcastle United khẳng định vị thế với Bruno Guimaraes

Bất chấp những nỗ lực tiếp cận từ Arsenal, Newcastle United đã đưa ra thông điệp đanh thép: Bruno Guimaraes không phải để bán. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh kiên quyết giữ chân tiền vệ 28 người Brazil, người được xem là linh hồn trong lối chơi mà huấn luyện viên Eddie Howe đang xây dựng.

Newcastle không muốn mất Bruno Guimaraes ngay trong hè này. Ảnh: Getty.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Arsenal sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để đưa Guimaraes về Emirates. Tuy nhiên, với tham vọng cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh, Newcastle hiểu rằng việc duy trì bộ khung tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu. Động thái này không chỉ giữ chân một trụ cột mà còn khẳng định tiềm lực tài chính và tham vọng của "Chích chòe" trước các ông lớn.

Barcelona và bài toán kinh tế mang tên Ferran Torres

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang cân nhắc nghiêm túc việc chia tay Ferran Torres. Quyết định này không thuần túy nằm ở chuyên môn mà liên quan chặt chẽ đến các điều khoản tài chính phức tạp. Cụ thể, nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng với tiền đạo 26 tuổi này, đội chủ sân Camp Nou sẽ phải thanh toán thêm khoảng 7 triệu bảng phụ phí cho Manchester City.

Trong bối cảnh vẫn đang nỗ lực cân bằng quỹ lương và tuân thủ các quy định tài chính của La Liga, việc bán Ferran Torres được xem là giải pháp hợp lý. Barcelona đang chờ đợi những lời đề nghị chính thức cho ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha để sớm dứt điểm thương vụ này.

Chelsea và cuộc thanh lọc hàng phòng ngự

The Blues đang trải qua một kỳ chuyển nhượng bận rộn ở cả chiều đi lẫn chiều đến. Inter Milan đã chính thức rút lui khỏi thương vụ Trevoh Chalobah do không thể đáp ứng mức giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, hậu vệ 27 tuổi này vẫn có cơ hội sang Serie A khi câu lạc bộ Como đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt.

Ở chiều ngược lại, Chelsea đang nhắm tới Pep Chavarria của Rayo Vallecano để tăng cường hành lang cánh trái. Một lời đề nghị trị giá 21 triệu bảng đang được chuẩn bị để gửi tới đội bóng Tây Ban Nha. Đây được xem là bước đi nhằm gia cố chiều sâu đội hình cho tân huấn luyện viên của Chelsea.

Cuộc đua giành chữ ký của những "viên ngọc thô"

Thị trường chuyển nhượng cũng chứng kiến sự sôi động ở phân khúc các tài năng trẻ. Benfica vừa có động thái tăng giá bán Thomas Schjelderup lên mức 43 triệu bảng sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại World Cup. Cầu thủ 22 tuổi người Na Uy đang là mục tiêu săn đón của cả Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Benfica đang sở hữu "viên ngọc" Schjelderup. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó, Roony Bardghji của Barcelona cũng đang lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng Anh như Aston Villa, Leeds United và Fulham. Tài năng 20 tuổi người Thụy Điển được đánh giá là một trong những ngôi sao chạy cánh triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Một số chuyển động đáng chú ý khác: