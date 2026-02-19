Newcastle đại thắng 6-1: Anthony Gordon lập poker, xô đổ kỷ lục của Alan Shearer tại Champions League Tiền đạo Anthony Gordon ghi 4 bàn ngay trong hiệp một giúp Newcastle vùi dập Qarabag, đồng thời chính thức vượt mặt huyền thoại Alan Shearer về số bàn thắng tại Champions League.

Trong một đêm thi đấu huyền ảo tại Baku, Azerbaijan, Newcastle United đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch Champions League bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Qarabag. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn cá nhân xuất sắc của Anthony Gordon, người đã ghi tới 4 bàn thắng chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên.

Gordon tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng trước Qarabag.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Gordon và Newcastle cùng nhau xô đổ 6 kỷ lục quan trọng. Đáng chú ý nhất, Anthony Gordon đã chính thức vượt qua huyền thoại Alan Shearer để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Newcastle United tại đấu trường Champions League. Trước trận này, cả hai đang có cùng 6 pha lập công, nhưng cú poker tại Baku đã giúp tiền đạo trẻ người Anh nâng tổng số bàn thắng lên con số 10.

Vượt qua di sản của Alan Shearer và thiết lập cột mốc mới

Việc một cầu thủ trẻ như Gordon có thể phá vỡ kỷ lục của biểu tượng bất diệt Alan Shearer tại St. James' Park chỉ trong thời gian ngắn là một minh chứng cho tiềm năng cực lớn của ngôi sao này. Bên cạnh đó, Gordon cũng thiết lập kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ Newcastle ghi được trong một mùa giải duy nhất tại Champions League (10 bàn).

Hiệu suất săn bàn của Gordon mùa này thực sự đáng kinh ngạc dưới sự nhào nặn của huấn luyện viên Eddie Howe. Dù xuất phát điểm là một cầu thủ chạy cánh, anh đã chuyển đổi linh hoạt và bùng nổ mạnh mẽ khi được đẩy lên đá vị trí tấn công trung tâm.

Tốc độ và sự hiệu quả kinh ngạc trong hiệp một

Xét về tính thời điểm, Anthony Gordon hiện sở hữu kỷ lục cú hat-trick nhanh nhất được thực hiện bởi một cầu thủ người Anh trong lịch sử Champions League. Anh chỉ mất 43 phút kể từ khi khai cuộc để hoàn tất ba bàn thắng đầu tiên. Thống kê từ Squawka chỉ ra rằng đây cũng là cú hat-trick nhanh nhất tính từ đầu trận đấu được thực hiện bởi một câu lạc bộ Anh tại đấu trường này.

Gordon đang bùng nổ trong màu áo Newcastle.

Với 4 pha lập công, Gordon đã gia nhập nhóm những cầu thủ danh tiếng từng ghi poker trong một trận đấu Champions League như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Harry Kane. Anh trở thành cầu thủ Newcastle đầu tiên trong lịch sử làm được điều này tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Sự áp đảo tuyệt đối về mặt chiến thuật

Bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 của Gordon cũng đi vào lịch sử với tư cách là bàn thắng nhanh nhất của Newcastle tại Champions League, sau đường chọc khe tinh tế của Dan Burn. Sự khởi đầu vũ bão này đã hoàn toàn bóp nghẹt ý chí chiến đấu của đội chủ nhà Qarabag.

Ở cấp độ tập thể, Newcastle United đã lập kỷ lục về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Trong hiệp một, chỉ số xG của "Chích chòe" đạt mức 4.5 – con số cao nhất từng được ghi nhận trong hiệp thi đấu thứ nhất của một trận đấu Champions League kể từ khi dữ liệu này được thu thập. Điều này phản ánh lối chơi tấn công rực lửa và khoa học mà Eddie Howe đang áp dụng, giúp đại diện nước Anh khẳng định sức mạnh đáng gờm tại châu lục.