Newcastle dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ James Trafford: Lời giải cho bài toán khung gỗ Newcastle United đang chiếm ưu thế vượt trội trong nỗ lực chiêu mộ James Trafford từ Manchester City. Thủ thành 23 tuổi quyết tâm ra đi để tìm kiếm suất bắt chính sau một mùa giải dự bị.

Trong kế hoạch tái thiết và nâng cấp đội hình nhằm cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa tới, Newcastle United đã xác định James Trafford là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Đội chủ sân St James' Park hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của thủ thành thuộc biên chế Manchester City, vượt qua sự cạnh tranh gắt gao từ các đối thủ khác tại xứ sở sương mù.

Khát khao thoát khỏi bóng tối tại Etihad

Quyết định rời Manchester City của James Trafford không gây quá nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn. Dù là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Anh, thủ thành sinh năm 2002 đã trải qua một mùa giải đầy khó khăn về mặt cơ hội ra sân. Sự xuất hiện đột ngột của Gianluigi Donnarumma từ PSG đã đẩy Trafford lên băng ghế dự bị, một kịch bản mà anh không hề được ban lãnh đạo đội bóng thông báo trước đó.

Bất chấp việc thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh bị hạn chế, Trafford vẫn kịp chứng minh giá trị mỗi khi được trao cơ hội. Anh là nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục cú đúp danh hiệu FA Cup và Carabao Cup của đoàn quân HLV Pep Guardiola. Những màn trình diễn ổn định và bản lĩnh trong các trận cầu đinh tại đấu trường cúp đã giúp giá trị của anh không hề sụt giảm trong mắt các nhà tuyển trạch.

Thủ môn James Trafford lọt tầm ngắm Newcastle. Ảnh: Getty Images.

Chiến lược dài hạn của Newcastle United

Theo nguồn tin độc quyền từ Football Insider, Newcastle United đã theo dõi sát sao Trafford từ mùa hè năm ngoái. Dù từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ anh trong quá khứ, ban lãnh đạo "Chích chòe" vẫn kiên trì với mục tiêu này. Sự quyết tâm của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh được thể hiện rõ qua việc họ sẵn sàng đưa ra những lời đảm bảo về suất bắt chính – điều kiện tiên quyết mà Trafford đặt ra cho bến đỗ mới.

Đáng chú ý, động thái tiếp cận Trafford diễn ra ngay sau khi Newcastle hoàn tất bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng với Ewen Jaouen từ Stade de Reims. Điều này cho thấy tham vọng cực lớn của đội bóng trong việc tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh và chất lượng ở vị trí gác đền, nơi vốn được coi là tử huyệt của họ trong một số giai đoạn ở mùa giải trước.

Thống kê ấn tượng của James Trafford mùa giải vừa qua:

Danh hiệu: Vô địch FA Cup, Vô địch Carabao Cup.

Vô địch FA Cup, Vô địch Carabao Cup. Phong cách chơi: Khả năng chơi chân xuất sắc, phản xạ nhạy bén và làm chủ không gian vòng cấm tốt.

Khả năng chơi chân xuất sắc, phản xạ nhạy bén và làm chủ không gian vòng cấm tốt. Tình trạng hiện tại: Đang cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Tương lai được định đoạt sau World Cup 2026

Hiện tại, James Trafford đang tập trung tối đa cho chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel. Đây là cơ hội để anh tiếp tục ghi điểm trong mắt các đội bóng lớn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai câu lạc bộ.

Mặc dù Aston Villa cũng đang theo sát thương vụ này, nhưng với lợi thế về dự án thể thao và sự đảm bảo vị trí, Newcastle United đang nắm giữ những quân bài quan trọng nhất trên bàn đàm phán. Mức phí chuyển nhượng vẫn chưa được tiết lộ, song Manchester City được dự báo sẽ yêu cầu một con số xứng đáng với tiềm năng của thủ thành 23 tuổi này. Mọi thủ tục và công bố chính thức dự kiến sẽ diễn ra ngay sau khi hành trình của Tam Sư tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.