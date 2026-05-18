Newcastle đánh bại West Ham 3-1: "The Hammers" chạm tay vào tấm vé xuống hạng Thất bại bạc nhược 1-3 tại St James' Park khiến West Ham United dậm chân ở vị trí thứ 18, đứng trước nguy cơ chính thức rớt hạng nếu Tottenham giành điểm ở trận đấu muộn.

West Ham United đang đứng trước viễn cảnh tồi tệ nhất tại giải Ngoại hạng Anh sau trận thua 1-3 trước Newcastle United vào tối ngày 17/5. Cú đúp của William Osula và bàn mở tỷ số từ Nick Woltemade đã đẩy đoàn quân của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo xuống vực thẳm, khiến họ kém vị trí an toàn 2 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Sự sụp đổ chóng vánh của West Ham trong 20 phút đầu

Bầu không khí tại vùng Đông Bắc nước Anh trở nên đặc biệt xúc động khi đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội trưởng Kieran Trippier. Newcastle nhập cuộc với tâm lý hưng phấn nhằm tri ân thủ quân, trái ngược hoàn toàn với sự lúng túng của đội khách. Hệ thống phòng ngự của West Ham bộc lộ lỗ hổng chết người ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 14, Harvey Barnes tận dụng sai lầm mất bóng của đối phương, thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Nick Woltemade dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Khi đội khách còn chưa kịp chấn chỉnh đội hình, William Osula đã nhân đôi cách biệt ở phút 18 sau pha chọc khe sắc lẹm của Jacob Ramsey. Chân sút người Đan Mạch dứt điểm lạnh lùng đưa bóng đi xuyên qua hai chân thủ môn Hermansen, thiết lập lợi thế dẫn trước hai bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn.

Nick Woltemade mở tỷ số trận đấu.

Quyết định mạo hiểm của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo

Chứng kiến các học trò thi đấu bạc nhược, ông Nuno Santo đã thực hiện một thay đổi nhân sự gây sốc ngay từ phút 25. Trung vệ Jean-Clair Todibo bị rút ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền đạo Valentin Castellanos. Quyết định chuyển sang sơ đồ 4-4-2 giúp West Ham lấy lại thế trận và tạo ra nhiều áp lực hơn lên khung thành của Nick Pope.

Castellanos ngay lập tức trở thành điểm sáng trên hàng công với những pha uy hiếp liên tục. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng và sự xuất sắc của hàng thủ Newcastle đã ngăn cản đội khách tìm được bàn rút ngắn tỷ số trước khi hiệp một khép lại.

William Osula có cú đúp bàn thắng.

William Osula định đoạt trận đấu và siêu phẩm danh dự

Bước sang hiệp hai, Newcastle chủ động lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho West Ham để chờ đợi thời cơ phản công. Chiến thuật của huấn luyện viên Eddie Howe đã phát huy tác dụng tối đa ở phút 64. Từ một pha phản công thần tốc bên hành lang cánh phải, Joseph Willock kiến tạo thuận lợi để William Osula dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp cá nhân và nâng tỷ số lên 3-0.

Dù đã cận kề thất bại, West Ham vẫn tìm được một khoảnh khắc thiên tài ở phút 68. Từ pha phất bóng dài cực kỳ chính xác của thủ môn Mads Hermansen, Valentin Castellanos tung cú sút sấm sét từ khoảng cách xa, đưa bóng vượt qua tầm với của Nick Pope. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhen nhóm lại hy vọng mong manh cho đội khách, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ có thể làm được.

West Ham cận kề với kịch bản xuống hạng.

Kịch bản trụ hạng ngàn cân treo sợi tóc

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi các cầu thủ West Ham không còn giữ được bình tĩnh và liên tiếp nhận thẻ phạt. Castellanos suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai nếu cú dứt điểm ở phút 78 không đi trúng cột dọc trong sự nuối tiếc của ban huấn luyện.

Thất bại 1-3 khiến West Ham dậm chân ở vị trí thứ 18 với 36 điểm. Họ hiện kém Tottenham Hotspur 2 điểm nhưng đã chơi 37 trận, trong khi đối thủ mới chơi 36 trận. Nếu Tottenham giành chiến thắng trước Chelsea trong trận đấu muộn, số phận của West Ham tại Premier League mùa này sẽ chính thức khép lại. Ngược lại, chiến thắng này giúp Newcastle củng cố vị trí thứ 11 và có màn chia tay St James' Park mùa này đầy ấn tượng.

Thông số trận đấu