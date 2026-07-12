Newcastle gia nhập cuộc đua giành Ederson sau khi Man Utd rút lui vì lo ngại y tế Newcastle United bất ngờ nhắm tới tiền vệ Ederson của Atalanta nhằm khỏa lấp khoảng trống nơi tuyến giữa, ngay sau khi Manchester United từ bỏ thương vụ này vì lý do sức khỏe.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ liên quan đến tương lai của Ederson, ngôi sao thuộc biên chế Atalanta. Từng được xem là mục tiêu hàng đầu và ở rất gần sân Old Trafford, tuy nhiên, tiền vệ người Brazil hiện đang trở thành mục tiêu săn đón gắt gao của Newcastle United sau khi thương vụ với Manchester United đổ bể vào phút chót.

Newcastle muốn chiêu mộ Ederson, tiền vệ tưởng chừng đã gia nhập Man Utd. Ảnh: Getty Images

Cuộc khủng hoảng tuyến giữa tại St James' Park

Theo báo cáo từ SportMediaSet, Newcastle United đã nhanh chóng chuẩn bị các phương án tài chính để gửi lời đề nghị chính thức đến Atalanta. Động thái này cho thấy sự quyết liệt của đội bóng vùng Tyneside trong việc tái thiết đội hình sau những biến động lớn về nhân sự.

Hàng tiền vệ của Newcastle vừa phải chịu tổn thất nặng nề khi hai trụ cột quan trọng nhất đồng loạt rời đi. Sandro Tonali đã chính thức gia nhập Tottenham Hotspur với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng. Trong khi đó, nhạc trưởng Bruno Guimaraes cũng đã đạt được các thỏa thuận cá nhân để chuyển tới khoác áo Arsenal. Việc mất đi cả hai ngôi sao sáng nhất buộc ban lãnh đạo Newcastle phải tìm kiếm một cái tên đủ đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa.

Hồ sơ hoàn hảo từ Serie A

Ederson, cầu thủ sinh năm 1999, vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại Serie A, góp công lớn vào thành công chung của Atalanta. Thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự, cầu thủ 25 tuổi này không chỉ đơn thuần là một "máy quét" mà còn sở hữu bộ kỹ năng xử lý không gian hẹp vô cùng toàn diện.

Các chuyên gia phân tích đánh giá cao Ederson ở khả năng phân phối bóng sáng tạo và nền tảng thể lực sung mãn. Đặc biệt, sự sắc bén trong khâu đánh chặn và khả năng đọc tình huống giúp anh trở thành một trong những tiền vệ số 6 đáng xem nhất tại giải đấu hàng đầu nước Ý hiện nay. Đây chính là những phẩm chất mà Newcastle đang khao khát để duy trì tính chiến đấu tại Premier League.

Cú lật kèo từ Manchester United

Cơ hội để Newcastle tiếp cận Ederson chỉ thực sự mở ra sau diễn biến đầy kịch tính từ phía Manchester United. Trước đó, "Quỷ đỏ" được cho là đã hoàn tất phần lớn các thủ tục và chuẩn bị công bố bản hợp đồng với tiền vệ này.

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã quyết định rút lui đầy bất ngờ ngay trước vạch đích. Nguyên nhân được xác định là do kết quả kiểm tra y tế của Ederson không đạt được các yêu cầu khắt khe như kỳ vọng của đội ngũ y tế Man Utd. Sự thận trọng của MU vô tình đã tạo điều kiện thuận lợi cho Newcastle nhảy vào cuộc đua.

Hiện tại, mức giá chào bán từ phía Atalanta sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của thương vụ. Nếu các vấn đề về sức khỏe không phải là rào cản quá lớn đối với đội ngũ y tế của Newcastle, Ederson hứa hẹn sẽ là sự thay thế hoàn hảo để trở thành hạt nhân mới trong lối chơi của đội bóng này.