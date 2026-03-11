Newcastle hét giá Tonali 90 triệu euro, Arsenal săn đón Julian Brandt miễn phí Thị trường chuyển nhượng sáng 11/3 chứng kiến mức giá kỷ lục cho Sandro Tonali, trong khi Arsenal nhắm Julian Brandt theo dạng tự do và sự cạnh tranh gắt gao cho các tài năng trẻ Bundesliga.

Phiên chợ hè 2024 đang bắt đầu nóng lên với những chuyển động chiến lược từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về mức định giá gây sốc của Newcastle cho Sandro Tonali và chiến dịch bổ sung nhân sự đầy toan tính của Arsenal tại thị trường Đức.

Newcastle hét giá Tonali, Arsenal rút lui nhường sân cho thành Manchester

Trong một động thái mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, Newcastle United đã đưa ra thông điệp cứng rắn về tương lai của Sandro Tonali. Đội bóng vùng Tyneside được cho là đã yêu cầu mức giá lên tới 77 triệu bảng (tương đương 90 triệu euro) cho tiền vệ 25 tuổi người Ý.

Con số này ngay lập tức khiến Arsenal quyết định rút lui khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, sự quan tâm dành cho cựu sao AC Milan vẫn không hề giảm nhiệt khi cả Manchester United và Manchester City đều đang theo sát diễn biến. Với khả năng điều tiết lối chơi đẳng cấp, Tonali vẫn là quân bài chiến lược mà hai đội bóng thành Manchester khao khát để củng cố tuyến giữa.

Newcastle yêu cầu mức giá khủng nếu phải chia tay Tonali.

Arsenal và chiến lược săn đón 'hàng miễn phí' từ Dortmund

Sau khi từ bỏ vụ Tonali, Arsenal đang tập trung vào phương án tối ưu ngân sách bằng cách nhắm đến Julian Brandt. Tiền vệ 29 tuổi của Borussia Dortmund sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này, cho phép "Pháo thủ" có cơ hội sở hữu một ngôi sao giàu kinh nghiệm tại đấu trường Champions League mà không tốn một xu phí chuyển nhượng.

Bên cạnh Brandt, Arsenal cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Liverpool để giành chữ ký của trung vệ trẻ Nnamdi Collins từ Eintracht Frankfurt. Cầu thủ 22 tuổi người Đức đang là một trong những gương mặt triển vọng nhất tại Bundesliga, phù hợp với tiêu chí xây dựng đội ngũ trẻ trung của cả HLV Mikel Arteta và ban lãnh đạo Liverpool.

Brandt đang trong tầm ngắm của Arsenal.

Cuộc chiến giành tài năng trẻ Johan Manzambi và Said el Mala

Các tài năng trẻ tại Bundesliga đang trở thành mục tiêu ưu tiên của các đội bóng xứ sương mù. Johan Manzambi, tiền vệ 20 tuổi người Thụy Sĩ thuộc biên chế Freiburg, hiện là mục tiêu tranh chấp của bộ ba Manchester United, Arsenal và Chelsea. Sự đa năng và tiềm năng phát triển của Manzambi khiến anh trở thành "món hàng hot" trong kỳ chuyển nhượng tới.

Trong khi đó, Brighton đang tự tin có thể đánh bại Chelsea trong thương vụ Said el Mala từ Cologne. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Đức đã có màn ra mắt ấn tượng tại Bundesliga mùa này. Khác với cách tiếp cận ồ ạt của Chelsea, Brighton hứa hẹn cho El Mala một lộ trình phát triển rõ ràng hơn tại Ngoại hạng Anh.

Biến động nhân sự tại các ông lớn: Bernardo Silva và Marcus Rashford

Tại Italy, Juventus đã chính thức mở cuộc đàm phán với Bernardo Silva của Manchester City. Ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha đang tiến gần đến năm cuối hợp đồng và đang cân nhắc các thử thách mới. Dẫu vậy, Juventus sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Galatasaray và câu lạc bộ Inter Miami của Mỹ.

Về phía Barcelona, đội bóng xứ Catalan đang lên các phương án dự phòng cho Marcus Rashford. Tiền đạo 28 tuổi người Anh hiện đang thi đấu tại Camp Nou theo dạng cho mượn từ Manchester United, nhưng việc mua đứt anh đang gặp nhiều rào cản tài chính và thỏa thuận giữa các bên.

Tương lai bất định của HLV Andoni Iraola

Không chỉ cầu thủ, băng ghế huấn luyện cũng đang có những chuyển dịch đáng chú ý. HLV Andoni Iraola đang khiến Bournemouth lo lắng khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Với phong cách chiến thuật hiện đại, chiến lược gia 43 tuổi này đang lọt vào tầm ngắm của Tottenham, Crystal Palace và cả Manchester United như một phương án thay thế tiềm năng trong tương lai gần.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý