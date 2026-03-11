Newcastle lỡ chiến thắng lịch sử trước Barcelona: Barnes rực sáng, Thiaw gây họa Dù Harvey Barnes ghi bàn mở tỷ số ấn tượng, sai lầm của Malick Thiaw ở phút cuối đã khiến Newcastle đánh rơi chiến thắng lịch sử trước Barcelona tại đấu trường châu Âu.

Newcastle United vừa trải qua một đêm thi đấu đầy cảm xúc tại đấu trường châu lục. Tưởng chừng đoàn quân của HLV Eddie Howe đã có thể ca khúc khải hoàn trước "gã khổng lồ" Barcelona nhờ sự tỏa sáng của Harvey Barnes, nhưng một khoảnh khắc thiếu tập trung ở hàng thủ đã phá hỏng tất cả.

Harvey Barnes và màn trình diễn đẳng cấp

Harvey Barnes chính là cái tên nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà. Với điểm số 7.5, anh không chỉ ghi bàn thắng mở tỷ số quan trọng mà còn là mối đe dọa thường trực lên hành lang cánh của Barcelona bằng những pha đi bóng tốc độ và trực diện.

Barnes - (7.5): Cầu thủ xuất sắc nhất đội, ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng mở tỷ số trận đấu.

Hàng thủ kiên cường và sai lầm phút bù giờ

Trong phần lớn thời gian, hàng phòng ngự Newcastle đã chơi cực kỳ kỷ luật. Đáng chú ý nhất là Lewis Hall (6.9), người đã vô hiệu hóa thành công tài năng trẻ Lamine Yamal bên phía Barcelona bằng lối chơi điềm tĩnh và kỹ thuật phòng ngự xuất sắc.

Hall - (6.9): Có màn trình diễn ấn tượng, kỹ thuật tốt, điềm tĩnh và phòng ngự xuất sắc trước Lamine Yamal.

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra ở những phút cuối cùng. Malick Thiaw (6.2), dù đã chơi ổn định trước đó, lại phạm lỗi tai hại trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền. Sai lầm chí mạng này đã tước đi cơ hội giành 3 điểm lịch sử của Newcastle ngay tại thánh địa của mình.

Thiaw - (6.2): Chơi điềm tĩnh phần lớn thời gian nhưng mắc sai lầm chí mạng dẫn đến quả phạt đền ở phút cuối.

Chi tiết chấm điểm cầu thủ Newcastle

Ở các vị trí khác, Aaron Ramsdale (6.7) tiếp tục cho thấy sự tin cậy với những pha cứu thua quan trọng trước các chân sút Barca. Kieran Trippier (6.7) thể hiện đẳng cấp trong hiệp một nhưng bị thay ra sớm do xuống sức. Trong khi đó, bộ ba tuyến giữa gồm Ramsey (6.5), Tonali (6.2) và Joelinton (6.5) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tranh chấp và kiểm soát thế trận.

Cầu thủ Điểm số Đánh giá chính Harvey Barnes 7.5 Xuất sắc nhất trận, ghi bàn mở tỷ số Lewis Hall 6.9 Khóa chặt Lamine Yamal Dan Burn 6.9 Thi đấu chắc chắn, ổn định Aaron Ramsdale 6.7 Xử lý ổn thỏa dưới áp lực lớn Kieran Trippier 6.7 Thông minh nhưng xuống sức nhanh Joelinton 6.5 Tranh chấp mạnh mẽ, thể lực tốt Malick Thiaw 6.2 Sai lầm dẫn đến phạt đền

Dù chỉ có được 1 điểm, màn trình diễn này cho thấy Newcastle hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bài học về sự tập trung đến những giây cuối cùng sẽ là điều mà HLV Eddie Howe cần phải khắc phục cho các học trò trong những trận đấu tới.