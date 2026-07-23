Newcastle ra tối hậu thư cho Arsenal vụ Bruno Guimaraes: Chốt hạ hoặc từ bỏ Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh yêu cầu Arsenal lập tức gửi đề nghị chính thức cho Bruno Guimaraes, trong khi mức giá định giá 75 triệu bảng của Pháo thủ vẫn chưa thể khơi thông bế tắc.

Thương vụ theo đuổi Bruno Guimaraes của Arsenal đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ khi Newcastle United chính thức phát đi thông điệp cứng rắn. Theo nguồn tin từ Daily Mail, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã yêu cầu đại diện Bắc London phải đưa ra một văn bản hỏi mua chính thức ngay lập tức hoặc hoàn toàn rút lui khỏi bàn đàm phán.

Bruno Guimaraes là mục tiêu tuyến giữa hàng đầu của Arsenal hè này. Ảnh: Getty Images

Sự im lặng khó hiểu từ phía Arsenal

Dù được xác định là mục tiêu chuyển nhượng số một để nâng cấp tuyến giữa, Arsenal vẫn đang duy trì một cách tiếp cận đầy thận trọng, nếu không muốn nói là dè dặt. Cho đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Emirates vẫn chưa có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với ban lãnh đạo Newcastle. Mọi nỗ lực kết nối mới chỉ dừng lại ở các cuộc trao đổi thông qua người đại diện của tuyển thủ Brazil.

Thái độ này đang khiến Newcastle cảm thấy không hài lòng. Phía "Chích chòe" coi đây là một chiến thuật thăm dò kéo dài, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu của Guimaraes – người không chỉ là hạt nhân trong lối chơi mà còn đang giữ tấm băng đội trưởng tại sân St James' Park.

Bế tắc về định giá tài chính

Vấn đề cốt lõi ngăn cản thương vụ tiến triển nằm ở con số trên bàn đàm phán. Arsenal tin rằng một gói thầu trị giá 75 triệu bảng là con số hợp lý để thuyết phục đối tác. Tuy nhiên, kỳ vọng của giới chủ Arsenal dường như đang đi ngược lại với thực tế thị trường.

Newcastle kiên quyết đòi hỏi một mức phí cao hơn đáng kể. Cơ sở để đội bóng này giữ vững lập trường là mặt bằng giá chung của các tiền vệ trung tâm tại Ngoại hạng Anh đã bị đẩy lên một nấc thang mới sau những thương vụ bom tấn gần đây. Với Newcastle, Bruno Guimaraes không chỉ là một cầu thủ, anh là trục xương sống trong kế hoạch tham vọng của câu lạc bộ.

Áp lực đè nặng lên Edu và Arteta

Quyết định hiện tại nằm hoàn toàn trong tay Giám đốc kỹ thuật Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta. Nếu không sớm cụ thể hóa sự quan tâm bằng một đề nghị bằng văn bản, Arsenal đối mặt với nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn thương vụ này. Newcastle sẽ không chấp nhận để quá trình đàm phán kéo dài làm xáo trộn sự chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhìn chung, đây là bài kiểm tra bản lĩnh của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng. Hoặc họ chấp nhận chi đậm để sở hữu quân bài chiến thuật quan trọng, hoặc họ sẽ phải nhìn mục tiêu hàng đầu của mình tiếp tục dẫn dắt Newcastle tiến về phía trước.