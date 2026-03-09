Newcastle tái đấu Barcelona: Canh bạc cuối cùng của Eddie Howe tại Champions League Đối mặt với gã khổng lồ Barcelona tại vòng 16 đội, Newcastle United buộc phải dồn toàn lực vào đấu trường Champions League để cứu vãn một mùa giải đầy sóng gió.

Giữa bầu không khí ảm đạm bao trùm Tyneside sau thất bại cay đắng trước Manchester City tại FA Cup, Newcastle United đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh. Mùa giải 2025/2026 đang trôi qua đầy giông bão với "Chích chòe" khi họ chới với trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và liên tục gục ngã tại các đấu trường cúp quốc nội. Lúc này, Champions League chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để thầy trò HLV Eddie Howe níu kéo hy vọng.

Newcastle chuẩn bị tái đấu Barcelona.

Trận cầu mang tính lịch sử tại St James' Park

Tại chảo lửa St James' Park giữa tuần này, Newcastle sẽ đối mặt với ứng cử viên nặng ký Barcelona trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội. HLV Eddie Howe không hề quá lời khi khẳng định đây là "trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử" của câu lạc bộ. Kể từ khi đổi đời dưới bàn tay của giới chủ Ả Rập Xê Út, khát vọng vươn mình của Newcastle luôn rực cháy, nhưng đây là lần hiếm hoi họ tiến sâu đến thế ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Trong bối cảnh áp lực bủa vây và niềm tin từ người hâm mộ đang vơi dần, cuộc tiếp đón gã khổng lồ xứ Catalunya là cơ hội duy nhất để cứu vãn cục diện. Bị dồn vào chân tường, Newcastle không còn gì để mất, và một tập thể thi đấu với tinh thần tử chiến luôn ẩn chứa sức mạnh phản kháng khôn lường. Eddie Howe đang kêu gọi biến khán đài thành "cầu thủ thứ 12", kỳ vọng vào thứ vũ khí tinh thần đặc sản của bóng đá Anh để khỏa lấp khoảng cách về đẳng cấp.

Newcastle sẽ có nhiệm vụ không hề dễ dàng trên sân nhà.

Ký ức 1997 và khát vọng lọt vào tứ kết

Đây mới là lần thứ hai Newcastle góp mặt ở vòng 16 đội Champions League, sau lần đầu tiên vào mùa giải 2002/2003. Dù đã vượt qua Qarabag của Azerbaijan ở vòng play-off, thử thách lần này mang tên Hansi Flick là một cấp độ hoàn toàn khác. Trong lịch sử, Newcastle từng gây chấn động với chiến thắng 3-2 trước Barca năm 1997 nhờ cú hat-trick của Faustino Asprilla, nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều thập kỷ trước.

Kể từ khi các ông chủ người Ả Rập Xê Út tiếp quản vào năm 2021, Newcastle đã có sự hồi sinh mạnh mẽ, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 56 năm bằng chức vô địch League Cup mùa trước (thắng Liverpool trong trận chung kết). Tuy nhiên, tại đấu trường châu Âu, họ vẫn đang đi tìm bản sắc.

Thống kê đối đầu đáng lo ngại

Dù có điểm tựa sân nhà, những con số thống kê lại không ủng hộ đại diện nước Anh:

Newcastle đã thất bại trong cả 4 lần chạm trán Barcelona gần nhất kể từ năm 1997.

Ở vòng bảng mùa giải năm nay, họ từng để thua 1-2 ngay tại St James' Park trước đối thủ này.

Mục tiêu hiện tại: Lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng tứ kết Champions League.

Để vượt qua đội bóng toàn sao của Hansi Flick, Newcastle cần nhiều hơn là sự hưng phấn. Đó phải là một kế hoạch chiến thuật hoàn hảo và sự lạnh lùng trong các pha dứt điểm – điều mà họ đã thiếu hụt trong suốt giai đoạn vừa qua tại Ngoại hạng Anh.