Newcastle trước giờ G: Tương lai Eddie Howe và sự im lặng đáng sợ từ thượng tầng Chiếc ghế của HLV Eddie Howe đang lung lay dữ dội khi ban lãnh đạo Newcastle giữ im lặng về tương lai của ông trước cuộc họp định đoạt số phận trong 14 ngày tới.

Bầu không khí tại Newcastle United đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi tương lai của HLV Eddie Howe bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Theo các nguồn tin uy tín từ xứ sở sương mù, ban lãnh đạo "Chích chòe" dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vị trí thuyền trưởng trong vòng 14 ngày tới, khép lại giai đoạn bất ổn đang bủa vây sân St. James' Park.

Howe đang đối diện tương lai bất định.

Bản án 14 ngày và sự xuất hiện của Yasir Al-Rumayyan

Điểm nút của cuộc khủng hoảng sẽ rơi vào hai tuần tới, thời điểm Chủ tịch Yasir Al-Rumayyan đích thân bay đến Anh để chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng. Đây được coi là thời khắc "định đoạt sinh tử" đối với sự nghiệp của Eddie Howe tại Tyneside sau chuỗi thành tích đáng thất vọng và những màn trình diễn thiếu sức sống.

Trên bảng xếp hạng, Newcastle dù vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma rớt hạng. Tuy nhiên, kịch bản khả dĩ nhất là họ sẽ kết thúc mùa giải ở khu vực giữa bảng – một sự tầm thường mờ nhạt khiến người hâm mộ không khỏi nhớ về thời kỳ u tối dưới triều đại cũ của Mike Ashley. Niềm tin dành cho vị chiến lược gia 48 tuổi đang cạn dần, khi đôi chân các cầu thủ trở nên nặng nề và thiếu động lực thi đấu.

Sai lầm từ thượng tầng và phòng thay đồ rạn nứt

Đáng chú ý, cuộc khủng hoảng tại Newcastle không chỉ đến từ vấn đề chuyên môn trên sân cỏ. Sự im lặng và những thông điệp mâu thuẫn từ cấp điều hành đang trực tiếp đẩy đội bóng vào thế khó. Giám đốc điều hành David Hopkinson gần đây đã thừa nhận sự thật phũ phàng rằng câu lạc bộ buộc phải bán đi các ngôi sao lớn vào mùa hè này để cân bằng tài chính theo quy định của ban tổ chức.

Việc công khai kế hoạch thanh lý trụ cột ngay khi mùa giải đang ở giai đoạn nước rút bị đánh giá là một bước đi truyền thông thiếu khôn ngoan. Tệ hơn, trong suốt quá trình này, vị CEO này tuyệt nhiên không có động thái công khai bảo vệ hay cam kết tương lai với Eddie Howe. Khi người đứng đầu không ra mặt ủng hộ, phòng thay đồ tất yếu sẽ nảy sinh những biến số tiêu cực, khiến các cầu thủ bắt đầu lo nghĩ về bến đỗ mới thay vì tập trung cống hiến.

Newcastle cần sớm đưa ra quyết định.

Áp lực nghẹt thở trước đại chiến Arsenal

Eddie Howe lúc này đang đơn độc gánh vác một nhiệm vụ gần như bất khả thi: vừa phải xốc lại tinh thần cho những cái tên không còn muốn gắn bó, vừa phải đối mặt với áp lực trực diện từ truyền thông. Cây viết Luke Edwards của tờ The Telegraph nhận định rằng Newcastle cần phải đưa ra một phán quyết rõ ràng để chấm dứt mọi sự mập mờ, dù đó là tin tưởng hay sa thải.

Nếu ban lãnh đạo thực sự muốn cho Howe thêm cơ hội sửa sai sau một kỳ chuyển nhượng không thành công, họ cần bước ra ánh sáng và tuyên bố dõng dạc điều đó. Sự xác nhận từ thượng tầng sẽ là liều thuốc giảm đau cần thiết để dập tắt các tin đồn độc hại, giúp toàn đội ổn định tâm lý trước cuộc đối đầu đầy giông bão với Arsenal sắp tới. Ngược lại, nếu sự im lặng tiếp tục kéo dài, Newcastle chẳng khác nào đang tự nộp mình cho đối thủ trước khi bóng kịp lăn.