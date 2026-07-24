Newcastle từ chối đề nghị 70 triệu bảng của Arsenal cho Bruno Guimaraes Newcastle United thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị 70 triệu bảng từ Arsenal dành cho Bruno Guimaraes. Dù tiền vệ người Brazil đã thỏa thuận xong điều khoản cá nhân, Chích chòe vẫn kiên quyết giữ mức giá 100 triệu bảng.

Thương vụ chuyển nhượng bom tấn đưa Bruno Guimaraes về sân Emirates đang rơi vào thế bế tắc phức tạp. Newcastle United vừa tiếp tục bác bỏ lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng từ Arsenal, bất chấp việc tiền vệ người Brazil đã đồng ý các điều khoản cá nhân và bày tỏ nguyện vọng được thi đấu dưới quyền HLV Mikel Arteta.

Newcastle định giá Bruno Guimaraes vào khoảng 100 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Thái độ cứng rắn và thế cờ tài chính tại St James' Park

Đội chủ sân St James' Park tỏ ra bất bình với phương thức tiếp cận từ phía đại diện Bắc London. Sau khi từ chối mức giá 55 triệu bảng ở lần dạm hỏi đầu tiên, ban lãnh đạo Newcastle tiếp tục coi con số 70 triệu bảng là chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của thủ quân đội bóng. Họ đặc biệt không hài lòng khi Arsenal chậm trễ trong việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai câu lạc bộ.

Sự kiên quyết của Newcastle xuất phát từ nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc. Lợi thế trên thị trường chuyển nhượng của họ tăng lên đáng kể sau khi thu về ngân sách khổng lồ từ hai thương vụ bán Sandro Tonali cho Tottenham và Anthony Gordon cho Barcelona. Việc không gặp bất kỳ áp lực nào về quy định cân bằng tài chính giúp Newcastle hoàn toàn chủ động trên bàn đàm phán.

Đội bóng vùng Tyneside khẳng định chỉ chấp nhận để ngôi sao người Brazil ra đi nếu nhận đủ 100 triệu bảng, kèm theo điều kiện tiền vệ này phải chính thức nộp đơn xin chuyển nhượng.

Mảnh ghép chiến thuật cấp thiết cho Mikel Arteta

Đối với Arsenal, Bruno Guimaraes không đơn thuần là một bản hợp đồng thương hiệu mà là giải pháp chiến thuật trọng yếu. Ở mùa giải 2025/26, tiền vệ Declan Rice đã phải cày ải với mật độ dày đặc trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển Anh. Sự xuất hiện của một nhạc trưởng đẳng cấp như Guimaraes sẽ giúp giảm bớt tải trọng cho Rice, duy trì thể lực sung mãn cho các trụ cột trong giai đoạn then chốt và hạn chế rủi ro chấn thương.

Guimaraes vừa trải qua một mùa giải bùng nổ, nổi bật với 4 đường kiến tạo cho đội tuyển Brazil tại World Cup. Đồng đội Emil Krafth từng nhận định Guimaraes chính là "cầu thủ quan trọng nhất" trong hệ thống vận hành của HLV Eddie Howe nhờ khả năng thoát pressing, thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc.

Khoảng cách 30 triệu bảng giữa mức giá đề nghị và yêu cầu của Newcastle đang đặt Arsenal vào thế phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Nếu không chấp nhận nâng giá để dứt điểm mục tiêu số một này, Pháo thủ đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ phương án nâng cấp tuyến giữa tối ưu nhất cho tham vọng vô địch.