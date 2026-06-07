Newcastle United hoàn tất thương vụ 42 triệu bảng chiêu mộ Bazoumana Toure Sau Ewen Jaouen, Newcastle tiếp tục củng cố lực lượng bằng ngôi sao chạy cánh Bazoumana Toure từ Hoffenheim. Một bản hợp đồng dài hạn hứa hẹn nâng tầm hàng công 'Chích chòe'.

Newcastle United vừa chính thức xác nhận việc chiêu mộ thành công tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà, Bazoumana Toure, từ Hoffenheim. Đây là bản hợp đồng chất lượng thứ hai của đội chủ sân St. James' Park trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau thủ thành Ewen Jaouen, khẳng định tham vọng nâng cấp đội hình của huấn luyện viên Eddie Howe.

Newcastle United chính thức công bố tân binh Bazoumana Toure từ Hoffenheim. Ảnh: Newcastle United FC.

Mảnh ghép tốc độ cho tham vọng của Eddie Howe

Để sở hữu chữ ký của tài năng 20 tuổi, Newcastle đã phải chi ra 42 triệu bảng Anh, kèm theo điều khoản chia sẻ lợi nhuận cho Hoffenheim trong trường hợp bán cầu thủ này trong tương lai. Đây là mức phí phản ánh đúng tiềm năng của một cầu thủ vừa có màn trình diễn hứa hẹn tại World Cup vừa qua trong màu áo đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Tại Hoffenheim mùa giải trước, Toure là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng Đức giành vé dự UEFA Europa League. Thống kê của anh cực kỳ ấn tượng với 45 lần ra sân, đóng góp 5 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Điểm mạnh nhất của Toure nằm ở tốc độ xé gió và khả năng xử lý bóng kỹ thuật trong phạm vi hẹp, những tố chất mà hàng công Newcastle đang rất cần để tạo ra sự đột biến.

Hành trình từ ASEC Mimosas đến Ngoại hạng Anh

Sự nghiệp của Bazoumana Toure thăng tiến thần tốc trong những năm qua. Bắt đầu từ lò đào tạo danh tiếng ASEC Mimosas, anh chuyển sang Thụy Điển khoác áo Hammarby IF trước khi cập bến Bundesliga vào tháng 2/2025. Chỉ trong thời gian ngắn tại Đức, Toure đã chứng minh mình đủ sức tỏa sáng ở những sân chơi khắc nghiệt nhất.

Chia sẻ về việc gia nhập "Chích chòe", Toure không giấu được niềm tự hào: "Ước mơ từ nhỏ của tôi là được chơi bóng tại Ngoại hạng Anh cho một đội bóng lớn như Newcastle. Tại đây, tôi cảm nhận được bầu không khí gia đình, điều sẽ giúp tôi cống hiến những gì tốt nhất trên sân cỏ".

Sự kỳ vọng từ ban lãnh đạo Newcastle

Huấn luyện viên Eddie Howe đánh giá rất cao tân binh mới: "Bazoumana đã tích lũy được kinh nghiệm quý giá tại Bundesliga và cấp độ đội tuyển quốc gia. Cậu ấy sở hữu tiềm năng rất lớn và sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của chúng tôi". Giám đốc thể thao Ross Wilson cũng nhấn mạnh rằng câu lạc bộ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng tài năng của Toure tại St. James' Park.

Với sự xuất hiện của Bazoumana Toure, Newcastle United đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc trẻ hóa đội hình nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn cao. Người hâm mộ đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những pha bứt tốc ngoạn mục của ngôi sao trẻ này trong mùa giải tới.