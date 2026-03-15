Newcastle United phá vỡ trật tự Big Six với hiệu suất đối đầu kinh ngạc Đội bóng của Eddie Howe giành 12 chiến thắng trước nhóm Big Six trong 15 tháng, đạt tỷ lệ thắng tới 63% và trực tiếp đe dọa trật tự cũ tại Ngoại hạng Anh.

Sự trỗi dậy của Newcastle United kể từ sau thương vụ đổi chủ không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tiềm lực tài chính, mà đã trở thành một thực tại khắc nghiệt đối với nhóm "Big Six" truyền thống của Ngoại hạng Anh. Những dữ liệu thống kê trên sân cỏ trong vài mùa giải gần đây minh chứng rõ rệt lý do tại sao các thế lực cũ lại cảm thấy bị đe dọa bởi một trật tự mới đang được thiết lập tại vùng Tyneside.

Bản lĩnh trong những trận cầu lớn

Vị thế của Newcastle được khẳng định rõ nhất qua thành tích đối đầu trực diện. Trong vòng 15 tháng qua, tính từ cuối năm 2024, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Eddie Howe đã giành tới 12 chiến thắng trước các đại diện thuộc nhóm Big Six.

Đáng chú ý, "Chích chòe" đã đánh bại tất cả các đội bóng trong nhóm này ít nhất một lần. Cụ thể, họ hạ gục Manchester United 3 lần, vượt qua Arsenal và Chelsea mỗi đội 2 lần, đồng thời giành chiến thắng trước Manchester City, Liverpool và Tottenham. Đây không còn là những kết quả nhất thời mà là minh chứng cho một đội bóng đã làm chủ được công thức chiến thắng trong những trận cầu tâm điểm.

Newcastle United chơi rất hay mỗi khi đối đầu với những tên tuổi lớn ở Ngoại hạng Anh.

Sự bùng nổ về hiệu suất dưới thời Eddie Howe

Nhìn lại hành trình phát triển của Newcastle, người ta thấy một biểu đồ tăng trưởng ngoạn mục về hiệu suất thi đấu. Ở mùa giải 2021/22, khi Eddie Howe vừa tiếp quản đội hình, tỷ lệ thắng của họ trước Big Six chỉ vỏn vẹn 11%. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên 31% ở mùa giải 2022/23 và 38% ở mùa giải 2023/24.

Bước ngoặt thực sự đến vào mùa giải 2024/25, khi Newcastle giành tới 10 chiến thắng sau 16 lần chạm trán các ông lớn, đạt tỷ lệ thắng lên tới 63%. Mặc dù mùa giải 2025/26 hiện tại đang có những biến động, đội bóng vẫn duy trì khả năng ngáng chân bất kỳ đối thủ nào với 5 chiến thắng tính đến thời điểm này.

Chiến thuật vượt qua rào cản tài chính

Điều làm nên sự khác biệt của Newcastle chính là việc họ cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh chịu nhiều thiệt thòi về mặt tài chính so với các đối thủ. Sau gần 15 năm dưới thời cựu chủ tịch Mike Ashley, đội bóng đã bị bỏ xa về cơ sở vật chất và quỹ lương. Hiện tại, dù đã đổi chủ, các quy định khắt khe về công bằng tài chính (FFP) vẫn ngăn cản họ chi tiêu mạnh tay như Manchester City hay Chelsea.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Eddie Howe cùng trợ lý Jason Tindall trở nên then chốt. Bằng khả năng huấn luyện và tinh chỉnh nhân sự, ông đã nâng tầm những cầu thủ hiện có và tích hợp thành công các tân binh để tạo nên một tập thể gắn kết. Truyền thông Anh nhận định, chính sự xuất sắc của ban huấn luyện đã giúp Newcastle đánh bại nhóm Big Six thường xuyên dù ngân sách chuyển nhượng vẫn khiêm tốn hơn nhiều lần.

Chelsea vừa bị thầy trò Eddie Howe đánh bại.

Chiến thắng trước Chelsea mới đây không chỉ mang lại 3 điểm, mà còn là lời khẳng định về tham vọng phá vỡ liên minh thống trị bóng đá Anh bấy lâu nay. Newcastle đang chứng minh rằng họ không cần chi tiêu điên cuồng để đạt mục đích, mà chiến thắng bằng sự kiên trì và chiến thuật hợp lý. Với đà tiến bộ này, việc đội bóng chính thức chiếm lấy một suất cố định trong nhóm dẫn đầu dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.