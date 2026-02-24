Newcastle vs Qarabag: Dạo chơi tại St James' Park sau lợi thế hủy diệt 6-1 Sở hữu cách biệt 5 bàn sau trận lượt đi, Newcastle United tự tin hướng tới tấm vé vào vòng 16 đội Champions League trong cuộc tiếp đón đại diện Azerbaijan.

Với chiến thắng 6-1 ngay trên sân khách ở lượt đi, trận tái đấu tại St James' Park vào lúc 03h00 ngày 25/2 (giờ Việt Nam) gần như chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với Newcastle. Dù vừa nhận thất bại 1-2 trước Manchester City tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Eddie Howe vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Qarabag.

Newcastle đã vùi dập Qarabag ở trận lượt đi.

Lịch sử ủng hộ tuyệt đối chủ nhà

Thống kê tại các cúp châu Âu chỉ ra một sự thật nghiệt ngã cho đội khách: 100% số đội bóng (91/91 đội) từng giành chiến thắng với cách biệt 5 bàn ở lượt đi vòng loại trực tiếp đều giành quyền đi tiếp. Newcastle không chỉ có lợi thế về tỷ số mà còn có điểm tựa lịch sử khi đối đầu với các đại diện Azerbaijan.

Ngược lại, Qarabag đang trải qua cơn ác mộng mỗi khi hành quân đến xứ sở sương mù. Trong 5 lần làm khách tại Anh, họ toàn thua cả 5 trận với tổng tỷ số kinh hoàng 1-19. Xét rộng hơn, đại diện Azerbaijan chưa từng biết đến mùi chiến thắng trong 10 lần chạm trán các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 9).

Thông tin trận đấu

Hạng mục Chi tiết Giải đấu Champions League - Vòng Play-off Địa điểm Sân vận động St James' Park Thời gian 03h00 ngày 25/2 (Giờ Việt Nam) Tỷ số lượt đi Qarabag 1-6 Newcastle

Anthony Gordon và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Tâm điểm của trận đấu chắc chắn vẫn là Anthony Gordon. Cựu sao Everton đã có màn trình diễn chói sáng ở lượt đi khi lập hat-trick nhanh nhất lịch sử giải đấu. Không dừng lại ở đó, Gordon còn trở thành cầu thủ Newcastle đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League.

Anthony Gordon là ngôi sao sáng nhất ở trận lượt đi.

Với 10 pha lập công tính đến thời điểm hiện tại, Anthony Gordon đã chính thức vượt qua các bậc tiền bối để trở thành chân sút vĩ đại nhất của câu lạc bộ trong một chiến dịch Cúp châu Âu. Phong độ hủy diệt của số 10 bên phía Newcastle sẽ là bài toán không có lời giải cho hàng thủ vốn đã thủng lưới 6 bàn trong 2 trận gần nhất của Qarabag.

Tình hình lực lượng và biến động chiến thuật

Dù nắm lợi thế lớn, Newcastle đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Malick Thiaw bị treo giò, trong khi danh sách bệnh binh kéo dài với những cái tên trụ cột như Bruno Guimaraes, Fabian Schar và Tino Livramento. Điều này buộc HLV Eddie Howe phải cân nhắc xoay tua đội hình và trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Lewis Miley hay Osula.

Về mặt chiến thuật, Newcastle dự kiến vẫn vận hành sơ đồ 4-3-3 nhưng sẽ chủ động chơi chậm để kiểm soát nhịp độ, tránh những chấn thương đáng tiếc. Trong khi đó, Qarabag với sự mất mát của trung vệ chủ chốt Bahlul Mustafazada có thể sẽ phải lùi sâu đội hình với sơ đồ 5 hậu vệ nhằm hạn chế tối đa một trận thua đậm khác.

Đội hình dự kiến

Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A. Murphy; Willock, Tonali, Joelinton; J. Murphy, Osula, Barnes

Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A. Murphy; Willock, Tonali, Joelinton; J. Murphy, Osula, Barnes Qarabag (5-2-3): Kochalski; Silva, Bolt, Huseynov, Medina, Cafarquliyev; Jankovic, Bicalho; Montiel, Duran, Zubir

Dựa trên sự chênh lệch đẳng cấp và tinh thần đang xuống thấp của đội khách, một chiến thắng nhẹ nhàng là kịch bản khả thi nhất cho Newcastle tại St James' Park để ghi tên mình vào vòng 16 đội mạnh nhất châu Âu.

Dự đoán kết quả: Newcastle 3-0 Qarabag