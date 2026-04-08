Newport County 1-4 Roma: Roma giành chiến thắng Newport County đối đầu Roma tại Rodney Parade lúc 01h00 ngày 05/08/2026. Trận đấu là cơ hội để hai đội kiểm tra sự chuẩn bị trong giai đoạn giao hữu.

Newport County 1 - 4 Roma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Newport County tiếp đón Roma.

12' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 24 - 76 Roma, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

24' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 29 - 71 Roma, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 2.

36' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 30 - 70 Roma, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 3.

37' BÀN THẮNG! Roma (0-1) Phút 37': Mario Hermoso () lập công (kiến tạo: Santiago Castro). Tỷ số: 0 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Lee Jenkins () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Tom Davies vào sân thay Christian Doidge.

46' Thay người Phút 46' (): Shaun MacDonald vào sân thay Jordan Wright.

48' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 35 - 65 Roma, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 3.

54' BÀN THẮNG! Roma (0-2) Phút 54': Santiago Castro () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

59' BÀN THẮNG! Roma (0-3) Phút 59': Konstantinos Koulierakis () lập công (kiến tạo: Paulo Dybala). Tỷ số: 0 - 3.

60' Thay người Phút 60' (): Cameron Evans vào sân thay Shaquille Gwengwe.

60' Thay người Phút 60' (): Gerard Garner vào sân thay Matt Smith.

60' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 34 - 66 Roma, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 5; phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 0 - 4.

67' Thẻ vàng Phút 67': Cameron Evans () nhận thẻ vàng.

69' Thẻ vàng Phút 69': Paulo Dybala () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Daniele Ghilardi vào sân thay Konstantinos Koulierakis.

70' Thay người Phút 70' (): Kieron Evans vào sân thay Yahya Bamba.

70' Thay người Phút 70' (): Cole Jarvis vào sân thay Ciaran Brennan.

70' Thay người Phút 70' (): Emanuele Lulli vào sân thay Devyne Rensch.

70' Thay người Phút 70' (): Matías Soulé vào sân thay Paulo Dybala.

70' Thay người Phút 70' (): Robinio Vaz vào sân thay Santiago Castro.

72' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 34 - 66 Roma, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 0 - 4.

75' Thay người Phút 75' (): Filippo Reale vào sân thay Wesley.

75' Thay người Phút 75' (): Jan Ziolkowski vào sân thay Evan Ndicka.

76' Thay người Phút 76' (): Pierluigi Gollini vào sân thay Mile Svilar.

78' Thay người Phút 78' (): Dan Sassi vào sân thay Lee Jenkins.

78' Thay người Phút 78' (): Moses Alexander-Walker vào sân.

81' BÀN THẮNG! Roma (0-4) Phút 81': Matías Soulé () lập công (kiến tạo: Mario Hermoso). Tỷ số: 0 - 4.

82' Thay người Phút 82' (): Francesco Panico vào sân thay Neil El Aynaoui.

83' Thay người Phút 83' (): Luigi Cherubini vào sân thay Bryan Cristante .

83' Thay người Phút 83' (): Mattia Mannini vào sân thay Mario Hermoso.

83' Thay người Phút 83' (): Federico Nardin vào sân thay Gianluca Mancini.

84' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 35 - 65 Roma, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 6; phạm lỗi 16 - 14, cứu thua 0 - 5.

85' BÀN THẮNG! Newport County (1-4) Phút 85': Kyle Cameron () lập công (kiến tạo: Harrison Biggins). Tỷ số: 1 - 4.

86' Thay người Phút 86' (): Keenan Patten vào sân thay Harrison Biggins.

86' Thay người Phút 86' (): Joe Thomas vào sân thay Cameron Norman.

88' Thẻ vàng Phút 88': Daniele Ghilardi () nhận thẻ vàng.

90' Thay người Phút 90' (): Harrison Halpin vào sân thay Kyle Cameron.

90' Thay người Phút 90' (): Harrison John Pugh vào sân thay Joe Thomas.

KT Kết thúc: Newport County 1-4 Roma Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:49 05/08/2026

Đội hình chính thức Newport County Sơ đồ Roma Sơ đồ 1 Jordan Wright 22 Cameron Norman 5 Lee Jenkins 4 Kyle Cameron 20 Yahya Bamba 6 Ciaran Brennan 8 Matt Smith 17 A Trialist 10 Harrison Biggins 9 Shaquille Gwengwe 27 Christian Doidge 99 Mile Svilar 23 Gianluca Mancini 5 Evan Ndicka 33 Konstantinos Koulierakis 2 Devyne Rensch 4 Bryan Cristante 8 Neil El Aynaoui 43 Wesley 21 Paulo Dybala 22 Mario Hermoso 9 Santiago Castro Dự bị Newport County 2 Cameron Evans 12 Joe Thomas 13 Shaun MacDonald 19 Gerard Garner 29 Keenan Patten 36 Harrison John Pugh 94 Cole Jarvis 95 Harrison Halpin 96 Tom Davies Roma 14 Donyell Malen 18 Matías Soulé 24 Jan Ziolkowski 60 Mattia Mannini 62 Francesco Panico 67 Luigi Cherubini 69 Muhammed Bah 70 Giorgio De Marzi 72 Federico Nardin Cập nhật đội hình lúc 00:34 05/08/2026

Newport County Thống kê Roma 36% Kiểm soát bóng 64% 9 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 4 3 Phạt góc 6 16 Phạm lỗi 16 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Mario Hermoso Roma 1 bàn · 1 kiến tạo Santiago Castro Roma 1 bàn · 1 kiến tạo Konstantinos Koulierakis Roma 1 bàn Matías Soulé Roma 1 bàn Kyle Cameron Newport County 1 bàn Paulo Dybala Roma 1 kiến tạo · điểm 7.58

Newport County sẽ chạm trán Roma tại Rodney Parade lúc 01h00 ngày 05/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là trận đấu có tính chất kiểm tra, nơi hai đội có thể đánh giá sự chuẩn bị và cách vận hành trước những thử thách tiếp theo.

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về tương quan sức mạnh hay dự đoán kết quả cụ thể.

Bối cảnh trận đấu

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở tính chất giao hữu của cuộc đối đầu. Với Newport County và Roma, trận đấu tại Rodney Parade có thể được sử dụng để kiểm tra cách tiếp cận chiến thuật, mức độ phối hợp giữa các tuyến và khả năng thích ứng trong những thời điểm khác nhau của trận đấu.

Tuy nhiên, khi không có dữ liệu về đội hình, phong độ hoặc những cầu thủ vắng mặt, mọi nhận định chi tiết về sơ đồ xuất phát và các điểm nóng chiến thuật đều cần được thận trọng. Những thay đổi nhân sự trong trận giao hữu cũng có thể khiến thế trận biến chuyển nhanh hơn so với một trận đấu chính thức.

Những yếu tố có thể quyết định thế trận

Khả năng kiểm soát bóng, chất lượng triển khai từ hàng phòng ngự và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái sẽ là những khía cạnh cần theo dõi. Bên cạnh đó, cách hai đội xử lý các tình huống cố định cũng có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong một trận đấu mà sự thử nghiệm thường được đặt lên hàng đầu.

Đối với người theo dõi Newport County vs Roma, việc quan sát cách hai đội tổ chức đội hình khi không có bóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn một nhận định dựa trên kết quả đơn thuần. Cường độ pressing, khoảng cách giữa các tuyến và khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự sẽ cho thấy mức độ sẵn sàng của mỗi bên.

Nhận định Newport County vs Roma

Trận đấu tại Rodney Parade được kỳ vọng mang đến góc nhìn về quá trình chuẩn bị của Newport County và Roma, nhưng chưa thể xác định rõ đội nào chiếm ưu thế khi dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể không được cung cấp. Vì mang tính giao hữu, diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc đáng kể vào cách hai đội phân bổ thời lượng thi đấu và mức độ thử nghiệm.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu đáng chú ý ở khía cạnh kiểm tra tổ chức và sự kết nối trong đội hình. Kết luận chắc chắn về kết quả hoặc ưu thế chuyên môn chỉ nên được đưa ra khi có thêm thông tin chính thức trước giờ bóng lăn.

Roma 5 trận gần nhất B H T T T

Tình hình lực lượng Newport County ✚ James Crole (Ankle Injury) Roma ✚ Muhammed Bah (Cruciate Ligament Tear) ✚ Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)