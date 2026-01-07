Nexode Air 100W: Sức mạnh sạc nhanh trong thiết kế siêu nhỏ gọn từ Ugreen Ugreen vừa ra mắt Nexode Air 100W, bộ sạc GaN siêu nhỏ gọn với kích thước giảm tới 74% so với các đối thủ cùng công suất, hỗ trợ sạc nhanh tối đa cho laptop và smartphone cao cấp.

Ugreen vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Nexode Air bằng việc ra mắt mẫu sạc 100W mới tại thị trường Mỹ. Đây là bước tiến tiếp theo sau các phiên bản 45W và 65W, tập trung tối đa vào tính di động nhưng vẫn đảm bảo công suất đầu ra đủ lớn cho các dòng laptop, máy tính bảng và điện thoại hiện đại.

Thiết kế tối giản và công nghệ GaN tiên tiến

Điểm nhấn lớn nhất của Nexode Air 100W nằm ở kích thước vật lý cực kỳ ấn tượng. Với thông số 1,40 x 1,36 x 1,97 inch, bộ sạc này nhỏ hơn tới 74% so với các bộ sạc 100W truyền thống trên thị trường. Để đạt được sự tinh gọn này, Ugreen đã ứng dụng công nghệ Gallium Nitride (GaN), giúp các linh kiện bên trong hoạt động hiệu quả hơn, tỏa nhiệt ít hơn trong một không gian hẹp.

Ugreen Nexode Air 100W có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với các bộ sạc 100W thông thường

Hiệu suất sạc mạnh mẽ cho nhiều thiết bị

Khác với dòng Nexode Pro thường có nhiều cổng kết nối, Nexode Air 100W chỉ trang bị một cổng USB-C duy nhất. Thiết kế này hướng tới việc tối ưu hóa dòng điện, cho phép thiết bị duy trì công suất đầu ra 100W liên tục mà không bị chia sẻ tài nguyên. Theo công bố từ nhà sản xuất, bộ sạc có thể nạp 55% pin cho MacBook Pro hoặc 68% pin cho iPhone 17 Pro Max chỉ trong vòng 30 phút.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Nexode Air 100W

Thông số Chi tiết Công suất tối đa 100W Công nghệ GaN (Gallium Nitride) Cổng kết nối 1 x USB-C Kích thước 1,40 x 1,36 x 1,97 inch Chứng chỉ an toàn TÜV Rheinland, UL, CSA

An toàn và tính linh động cao

Dù có kích thước siêu nhỏ, sản phẩm vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế khắt khe như TÜV Rheinland, UL và CSA. Thiết bị được tích hợp các cơ chế bảo vệ chống quá nhiệt, quá dòng và ngắn mạch, đảm bảo an toàn cho cả bộ sạc lẫn thiết bị đầu cuối. Ngoài ra, chân cắm có khả năng gập gọn giúp người dùng dễ dàng mang theo trong túi xách mà không lo làm trầy xước các vật dụng khác.

Sản phẩm hiện đã có mặt tại thị trường Mỹ với thiết kế tinh tế và hiện đại

Nexode Air 100W hiện đang được phân phối trên nền tảng Amazon với mức giá niêm yết 49,99 USD. Trong giai đoạn ra mắt, các khách hàng có tài khoản Prime có thể sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi 35,99 USD. Đáng chú ý, Ugreen cũng tặng kèm một cáp sạc USB-C hỗ trợ dòng 100W ngay trong hộp sản phẩm, giúp người dùng có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần mua thêm phụ kiện.