Neymar chấm dứt đàm phán với FC Cincinnati: Khi sự kiên nhẫn đi quá giới hạn Siêu sao Neymar chính thức rút khỏi các cuộc thương thảo gia nhập FC Cincinnati tại giải MLS. Dù sẵn sàng chuyển tới Mỹ, sự thiếu quyết đoán từ phía đội bóng khiến tiền đạo 34 tuổi thất vọng.

Thương vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực giữa Neymar và FC Cincinnati đã chính thức đi vào ngõ cụt. Theo báo cáo từ The Athletic, siêu sao người Brazil quyết định dừng mọi cuộc đàm phán với đội bóng đang thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) do cảm thấy không nhận được sự tôn trọng cần thiết từ phía đối tác trong suốt quá trình thương thảo.

Neymar quyết định rút lui khỏi thương vụ chuyển tới Cincinnati. Ảnh: Getty Images.

Sự bế tắc từ bàn đàm phán

Quyết định của Neymar đưa ra sau một thời gian dài chờ đợi động thái cụ thể từ đội bóng Mỹ. Đáng chú ý, Giám đốc thể thao Chris Albright và Chủ tịch Jeff Berding của FC Cincinnati đã trực tiếp bay sang Brazil từ tháng Tư để gặp gỡ Neymar cùng cha anh. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực tiếp cận ban đầu, phía đội bóng MLS vẫn không đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào bằng văn bản.

Sự chậm trễ này đã tạo ra tâm lý ức chế cho cựu ngôi sao Barcelona. Neymar được cho là đã sẵn lòng đón nhận thử thách mới tại Mỹ sau khi hợp đồng hiện tại với Santos hết hạn vào cuối năm nay. Thế nhưng, việc Cincinnati thiếu một lộ trình cam kết rõ ràng khiến siêu sao này tin rằng đội bóng không thực sự nghiêm túc trong thương vụ mang tính lịch sử này.

Giá trị chuyên môn bền bỉ của "số 10"

Dù đã bước sang tuổi 34, Neymar vẫn chứng minh bản thân là một trong những cái tên có sức hút và tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới bóng đá. Trở lại Santos – đội bóng thời thơ ấu – với mức lương giảm tới 99%, Neymar đang tận hưởng những ngày tháng thăng hoa trên sân cỏ quê nhà.

Thông số Thành tích tại Santos Số trận ra sân 15 Bàn thắng 6 Kiến tạo 4 Tình trạng hợp đồng Hết hạn cuối năm 2026

Màn trình diễn thuyết phục tại giải quốc nội đã giúp Neymar nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Anh tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Brazil tại chiến dịch World Cup 2026. Trong trận đấu gần nhất với Scotland, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, sự hiện diện của Neymar vẫn tạo ra khác biệt lớn về mặt thế trận.

Tương lai nào cho Neymar?

Việc rút lui khỏi thương vụ Cincinnati mở ra nhiều kịch bản mới cho tương lai của Neymar. Với việc Brazil đã xuất sắc đứng đầu bảng C và tiến vào vòng 32 đội tại World Cup 2026, giá trị thương hiệu và chuyên môn của anh chắc chắn sẽ còn tăng cao sau giải đấu.

Hiện tại, Neymar vẫn đang tập trung tối đa cho mục tiêu chinh phục cúp vàng thế giới lần thứ tư trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với việc thị trường chuyển nhượng tự do đang chờ đón vào cuối năm, hàng loạt câu lạc bộ lớn tại Saudi Pro League hoặc thậm chí là các đội bóng khác tại MLS chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận siêu sao này. Câu chuyện về bến đỗ tiếp theo của Neymar hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới.