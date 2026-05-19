Neymar chính thức dự World Cup 2026: Chương cuối đầy kịch tính của 'số 10' Sau nỗ lực hồi sinh thể lực tại Santos, Neymar đã được huấn luyện viên Carlo Ancelotti triệu tập vào đội hình tuyển Brazil tham dự kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp.

Màn sương mù bao quanh tương lai của Neymar tại đội tuyển quốc gia Brazil cuối cùng đã tan biến. Trong buổi công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã điền tên ngôi sao đang khoác áo Santos, đánh dấu hành trình vượt qua nghịch cảnh để trở lại đỉnh cao của tiền đạo 34 tuổi.

Neymar sẽ tham dự kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

Hành trình hồi sinh từ những chấn thương ám ảnh

Để có mặt trong danh sách này, Neymar đã phải trải qua giai đoạn thử thách nhất sự nghiệp. Mọi thứ bắt đầu từ chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái vào tháng 10/2023, khiến anh phải rời xa sân cỏ suốt 369 ngày. Ngay cả khi gia nhập Al-Hilal, những chấn thương cơ liên tiếp vẫn không ngừng đeo bám siêu sao này.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2025 khi Neymar quyết định trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Santos. Dù từng lỡ hẹn với đợt tập trung tháng 3/2025 do chấn thương đùi, nhưng sự kiên trì trong việc hồi phục thể trạng dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế đã giúp anh thuyết phục được chiến lược gia Carlo Ancelotti.

Tầm ảnh hưởng của Neymar qua những con số thống kê

Ancelotti luôn khẳng định cánh cửa đội tuyển chỉ mở ra nếu Neymar đáp ứng được yêu cầu về mặt thể lực. Tiền đạo 34 tuổi đã chứng minh giá trị khác biệt của mình thông qua hiệu quả thi đấu thực tế tại Santos trong năm 2026:

Tỷ lệ góp mặt: Tham gia 15 trên tổng số 30 trận đấu của Santos từ đầu năm.

Tham gia 15 trên tổng số 30 trận đấu của Santos từ đầu năm. Tác động chiến thuật: Santos giành 8 chiến thắng khi có Neymar và chỉ có 2 chiến thắng khi anh vắng mặt.

Santos giành 8 chiến thắng khi có Neymar và chỉ có 2 chiến thắng khi anh vắng mặt. Chỉ số cá nhân: Ghi 6 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo sau 15 trận.

Ghi 6 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo sau 15 trận. Điểm nhấn: Cú đúp đẳng cấp trong chiến thắng 2-1 trước Vasco.

Neymar chơi ấn tượng trong màu áo Santos.

Khát vọng viết lại cái kết cho Selecao

Đây được xem là cơ hội cuối cùng để Neymar hoàn thiện di sản của mình tại đấu trường thế giới. Lịch sử World Cup của anh là một chuỗi những ký ức dang dở: chấn thương cột sống tại quê nhà năm 2014, những chỉ trích về lối chơi tại Nga năm 2018 và thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Croatia tại Qatar năm 2022.

Ở tuổi 34, với một tâm thế điềm tĩnh hơn và thể trạng đã được cải thiện, Neymar đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Việc triệu tập Neymar không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là điểm tựa tinh thần quan trọng cho dàn sao trẻ của Selecao dưới triều đại Ancelotti, hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng thứ sáu.