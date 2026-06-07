Neymar và Brazil: Đoạn kết đầy mâu thuẫn của một di sản thiếu cúp vàng Thất bại trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup đánh dấu chương cuối buồn cho sự nghiệp quốc tế của Neymar. Một hành trình vĩ đại nhưng chưa bao giờ chạm tới đỉnh cao World Cup.

Sự nghiệp quốc tế của Neymar trong màu áo vàng-xanh nhiều khả năng đã khép lại theo cách không thể đặc trưng hơn: một sự pha trộn giữa tài năng thiên bẩm, tính cách ngạo nghễ và nỗi đau tận cùng. Trận thua trước Na Uy tại vòng knock-out World Cup không chỉ là một kết quả bóng đá, mà còn là tấm gương phản chiếu trọn vẹn di sản đầy tranh cãi của một trong những số 10 vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ sở Samba.

Nụ cười thách thức giữa bờ vực thẳm

Trong những giây bù giờ cuối cùng, khi áp lực nghẹt thở bao trùm sân vận động và Brazil đang đứng trước nguy cơ bị loại, người hâm mộ đã chứng kiến một khoảnh khắc kỳ lạ. Neymar mỉm cười. Đó không phải là nụ cười của sự tự tin, mà là một sự thách thức cá nhân nhắm vào Orjan Nyland, thủ môn bên phía Na Uy.

Sau khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm phạt đền, thay vì nhanh chóng đưa bóng trở lại cuộc chơi để tìm kiếm bàn gỡ hòa, ngôi sao mang áo số 10 lại chọn cách đáp trả những lời khiêu khích từ Nyland. Neymar đã thắng trong cuộc đấu súng cá nhân, nhưng Brazil đã thua trong cuộc chiến tổng thể.

Cú đá phạt đền thành công của Neymar trở nên vô nghĩa. Ảnh: Getty Images

Hình ảnh Neymar hét vào mặt đối phương ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trở thành một biểu tượng cay đắng. Nó cho thấy một cầu thủ luôn đặt cái tôi và những cảm xúc bộc phát lên trên sự điềm tĩnh cần thiết của một thủ lĩnh trong giờ phút sinh tử.

Canh bạc thất bại của Carlo Ancelotti

Nhìn rộng hơn về khía cạnh chuyên môn, việc Neymar góp mặt trong đội hình xuất phát tại kỳ World Cup này vốn đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Sau hàng loạt chấn thương nghiêm trọng tại Al-Hilal, tốc độ và khả năng bùng nổ của anh đã suy giảm rõ rệt. Đóng góp về mặt lối chơi của ngôi sao 34 tuổi trong suốt giải đấu là gần như bằng không.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã đặt cược vào kinh nghiệm và đẳng cấp của Neymar, hy vọng anh có thể tạo ra khoảnh khắc thiên tài để định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng cho thấy thể lực không đảm bảo đã khiến anh trở thành một mắt xích lạc nhịp trong hệ thống pressing hiện đại mà chiến lược gia người Ý cố gắng xây dựng cho "Selecao". Nhiều chuyên gia cho rằng, Brazil lẽ ra đã vận hành trơn tru hơn nếu trao cơ hội cho những nhân tố trẻ trung và sung sức hơn.

Di sản dang dở của một thiên tài

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nụ cười ngạo nghễ biến mất, nhường chỗ cho những giọt nước mắt lăn dài. Neymar ngồi bệt xuống thảm cỏ, hiểu rằng cơ hội cuối cùng để chạm tay vào cúp vàng đã trôi qua. Anh kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử, vượt qua cả huyền thoại Pele về số bàn thắng, nhưng lại thiếu đi thứ trang sức quý giá nhất: danh hiệu World Cup.

Neymar bật khóc sau trận thua Na Uy. Ảnh: Getty Images

Neymar từng được kỳ vọng sẽ là người kế thừa xứng đáng của Ronaldo Nazario hay Ronaldinho để mang về ngôi sao thứ sáu cho Brazil. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh là định nghĩa của lối đá "Joga Bonito" đầy mê hoặc. Nhưng cuối cùng, di sản của anh lại bị bao phủ bởi những chấn thương đúng thời điểm quan trọng và những lùm xùm ngoài sân cỏ.

Hành trình của Neymar tại tuyển Brazil kết thúc không phải bằng một lễ đăng quang rực rỡ, mà bằng một bàn thắng phạt đền vô nghĩa và sự thất vọng tột cùng. Anh vẫn là một huyền thoại, một biểu tượng của bóng đá Brazil hiện đại, nhưng cũng là minh chứng cho một thế hệ tài năng nhưng thiếu bản lĩnh để bước lên đỉnh vinh quang cao nhất. Một cái kết buồn, nhưng có lẽ là phản ánh chính xác nhất về cuộc đời bóng đá đầy biến động của cầu thủ sinh năm 1992.