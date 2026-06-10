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Nga 3-3 Nigeria: Hai đội chia điểm

Văn Thể06/10/2026 17:56

Đội tuyển Nga hướng tới việc duy trì chuỗi phong độ ấn tượng trên sân nhà Sovcombank Arena khi chạm trán đối thủ khó chịu Nigeria vào lúc 23h00 ngày 06/10.

Nga3 - 3NigeriaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nga tiếp đón Nigeria.

  • 10'BÀN THẮNG! Nigeria (0-1)

    Phút 10': K. Iheanacho (Nigeria) lập công (kiến tạo: A. Bewene). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nga 44% - 56% Nigeria, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nga 56% - 44% Nigeria, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2.

  • 30'BÀN THẮNG! Nga (1-1)

    Phút 30': L. Sadulaev (Nga) lập công (kiến tạo: M. Kislyak). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': I. Oblyakov (Nga) nhận thẻ vàng.

  • 37'Nga ép sân

    Cầm bóng: Nga 62% - 38% Nigeria, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': L. Sadulaev (Nga) nhận thẻ vàng.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Nga (2-1)

    Phút 45+2': M. Kislyak (Nga) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Nigeria): A. Umar vào sân thay K. Iheanacho.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Nigeria): A. Adams vào sân thay S. Michael.

  • 49'Nga ép sân

    Cầm bóng: Nga 62% - 38% Nigeria, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 54'BÀN THẮNG! Nga (3-1)

    Phút 54': A. Miranchuk (Nga) lập công (kiến tạo: A. Sobolev). Tỷ số: 3 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Nga): K. Tyukavin vào sân thay A. Sobolev.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Nga): K. Glebov vào sân thay L. Sadulaev.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Nga): M. Glushenkov vào sân thay A. Miranchuk.

  • 63'Nga ép sân

    Cầm bóng: Nga 61% - 39% Nigeria, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Nigeria): P. Edokpolor vào sân thay A. Adeoye.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Nigeria): U. Abubakar vào sân thay M. Simon.

  • 75'Nga ép sân

    Cầm bóng: Nga 61% - 39% Nigeria, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 78'BÀN THẮNG! Nigeria (3-2)

    Phút 78': P. Edokpolor (Nigeria) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Nga): M. Beveev vào sân thay V. Melekhin.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': C. Nwoko (Nigeria) nhận thẻ vàng.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Nigeria): V. Osuji vào sân thay C. Nwoko.

  • 87'Nga ép sân

    Cầm bóng: Nga 63% - 37% Nigeria, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Nga): D. Prutsev vào sân thay I. Oblyakov.

  • 90+4'BÀN THẮNG! Nigeria (3-3)

    Phút 90+4': A. Adams (Nigeria) lập công (kiến tạo: U. Abubakar). Tỷ số: 3 - 3.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': U. Abubakar (Nigeria) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Nga 3-3 Nigeria

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 01:06 07/10/2026

Đội hình chính thức
Nga
Sơ đồ 4-3-3
Nigeria
Sơ đồ 4-4-2
1
Aleksandr Maksimenko
30
Ilya Vakhaniya
14
Viktor Melekhin
5
Maksim Osipenko
4
Danil Krugovoy
27
Ivan Oblyakov
31
Matvey Kislyak
11
Aleksey Batrakov
59
Aleksey Miranchuk
7
Aleksandr Sobolev
20
Lechi Sadulaev
1
Samuel Friday James
2
Abdullahi Bewene
5
Benjamin Fredrick
6
Emmanuel Fernandez
3
Isaac James
4
Aderemi Adeoye
8
Stephen Michael
10
Wilfred George Igor
17
Chibuzo Nwoko
15
Moses Simon
14
Kelechi Iheanacho
Dự bị
Nga
16 Anton Mitryushkin12 Stanislav Agkatsev2 Turpal-Ali Ibishev3 Igor Diveev21 Arsen Adamov19 Kirill Glebov15 Artem Karpukas22 Mingiyan Beveev67 Maksim Glushenkov
Nigeria
23 Stanley Nwabali16 Michael Atata13 Kenneth Igboke20 Vince Osuji11 Umar Abubakar19 Ibraheem Ajasa22 Akor Adams12 Osayande Peter Edokpolor7 Abdullahi Umar
Cập nhật đội hình lúc 22:53 06/10/2026
NgaThống kêNigeria
62%
Kiểm soát bóng
38%
15
Dứt điểm
9
6
Trúng đích
5
7
Phạt góc
3
16
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Matvey Kislyak
Matvey Kislyak
Nga
1 bàn · 1 kiến tạo
Lechi Sadulaev
Lechi Sadulaev
Nga
1 bàn
Osayande Peter Edokpolor
Osayande Peter Edokpolor
Nigeria
1 bàn
Kelechi Iheanacho
Kelechi Iheanacho
Nigeria
1 bàn
Aleksey Miranchuk
Aleksey Miranchuk
Nga
1 bàn
Aleksandr Sobolev
Aleksandr Sobolev
Nga
1 kiến tạo · điểm 6.6

Đội tuyển Nga bước vào cuộc tiếp đón Nigeria tại sân vận động Sovcombank Arena với sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi phong độ thăng hoa trong thời gian qua. Lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ các kết quả tích cực trước đó đang biến đại diện xứ bạch dương thành một thử thách đáng gờm cho bất kỳ vị khách nào.

Sức bật từ phong độ ấn tượng của đội chủ nhà

Nhìn vào những màn trình diễn gần đây, Nga đang thể hiện một bộ mặt vô cùng thuyết phục. Đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại. Mạch thắng liên tiếp trước đó phản ánh lối chơi gắn kết, sự hiệu quả trong khâu dứt điểm và khả năng kiểm soát thế trận nhịp nhàng.

Trận thua ở lần ra sân gần nhất có thể xem như một nốt trầm nhỏ, nhưng điều đó khó lòng làm lu mờ bức tranh tổng thể đầy khởi sắc của các cầu thủ Nga. Trở về điểm tựa Sovcombank Arena, đoàn quân áo đỏ chắc chắn đặt mục tiêu nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng và nối dài đà hưng phấn.

Nigeria và sự lì lợm nơi đất khách

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nigeria cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi thể hiện phong độ tương đối ổn định khi có 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Sự cân bằng trong lối chơi giúp "những chú đại bàng xanh" luôn duy trì được tính tổ chức cao trước mọi đối thủ.

Đáng chú ý, trong lần chạm trán duy nhất được ghi nhận giữa hai đội, kết quả kết thúc với tỷ số hòa bất phân thắng bại khi cả Nga và Nigeria đều không thể giành chiến thắng. Tương quan cân bằng ở quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần để Nigeria tự tin triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường, rình rập sơ hở từ phía chủ nhà.

Kỳ vọng vào thế trận đôi công chặt chẽ

Với ưu thế sân nhà cùng hiệu suất thi đấu thuyết phục từ 4 chiến thắng gần đây, Nga nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ và dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Nigeria sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và khả năng chống đỡ áp lực tốt với mạch bất bại trong phần lớn các trận vừa qua.

Đây hứa hẹn là màn so tài giằng co giữa một bên muốn tận dụng hưng phấn để áp đặt thế trận và một bên sẵn sàng chơi chặt chẽ để hóa giải sức ép. Đội tuyển Nga được kỳ vọng sẽ chiếm ưu thế về mặt thế trận, nhưng việc xuyên phá hàng thủ có tính kỷ luật cao của Nigeria sẽ là bài toán không hề đơn giản.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Nga · 0 thắng1 hòaNigeria · 0 thắng
07/06/2025
Nga
1 - 1
Nigeria
Hòa
Nga
5 trận gần nhất
TTTTB
7
Trận
5-1-1
T-H-B
17
Ghi (TB 2.4)
2
Thủng lưới
Nigeria
5 trận gần nhất
BTBHT
6
Trận
3-2-1
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
7
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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