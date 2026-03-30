Nga áp lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4/2026 để ổn định giá trong nước Chính phủ Nga ban hành quyết định tạm dừng xuất khẩu xăng từ đầu quý II/2026 nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa và giảm thiểu tác động từ biến động dầu mỏ toàn cầu.

Chính phủ Nga vừa công bố kế hoạch tạm dừng xuất khẩu xăng bắt đầu từ ngày 1/4/2026. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang đối mặt với nhiều biến động và Nga ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Lệnh cấm xuất khẩu xăng kéo dài 4 tháng

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng soạn thảo nghị quyết chính thức về việc cấm xuất khẩu mặt hàng này. Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS, lệnh hạn chế dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/7/2026.

Sản lượng lọc dầu của Nga hiện được duy trì ở mức tương đương năm ngoái nhằm đảm bảo cung ứng nội địa.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Moscow áp dụng các biện pháp thắt chặt xuất khẩu nhiên liệu. Trước đó, Nga đã nhiều lần thực hiện các lệnh cấm tương tự đối với xăng và dầu diesel để kiềm chế đà tăng giá tại các trạm xăng trong nước và xử lý tình trạng khan hiếm nguồn cung cục bộ.

Nguyên nhân và tác động đến thị trường

Theo phân tích của Phó Thủ tướng Alexander Novak, tình hình khủng hoảng tại khu vực Trung Đông là nhân tố chính gây ra sự bất ổn về giá trên thị trường dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh. Việc tạm dừng xuất khẩu được xem là giải pháp phòng vệ chiến lược để bảo vệ người tiêu dùng Nga trước những cú sốc giá từ bên ngoài.

Về năng lực cung ứng, Chính phủ Nga khẳng định sản lượng lọc dầu hiện nay vẫn được duy trì ổn định, tương đương với mức ghi nhận của năm ngoái. Điều này cho thấy lệnh cấm không xuất phát từ việc sụt giảm sản xuất mà là một biện pháp điều tiết lưu thông hàng hóa.

Thống kê xuất khẩu nhiên liệu của Nga

Mặc dù ưu tiên thị trường nội địa, nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm năng lượng từ Nga vẫn duy trì ở mức cao. Các số liệu thống kê từ ngành năng lượng cho thấy:

Sản lượng xuất khẩu năm 2025: Đạt gần 5.000.000 tấn xăng.

Đạt gần 5.000.000 tấn xăng. Lưu lượng trung bình: Tương đương khoảng 117.000 thùng/ngày.

Việc Nga rút một lượng lớn xăng ra khỏi thị trường quốc tế từ tháng 4/2026 có thể tạo áp lực lên nguồn cung xăng dầu tại các khu vực phụ thuộc vào năng lượng của nước này, đồng thời là tín hiệu cho thấy Moscow đang tăng cường kiểm soát các tài nguyên chiến lược để củng cố nền kinh tế quốc gia.