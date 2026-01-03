Nga đẩy mạnh xuất khẩu dầu Urals sang Trung Quốc với mức chiết khấu 15 USD Liên bang Nga dự kiến duy trì ổn định lượng xuất khẩu dầu Urals trong tháng 3/2026 bằng cách tăng cường cung ứng sang Trung Quốc khi thị trường Ấn Độ thu hẹp đáng kể.

Liên bang Nga đang thực hiện chiến lược duy trì ổn định sản lượng xuất khẩu dầu thô Urals bằng đường biển trong tháng 3/2026 thông qua việc đẩy mạnh doanh số tại thị trường Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ, một trong những khách hàng lớn nhất, bắt đầu cắt giảm nhập khẩu sau khi đạt được các thỏa thuận thương mại mới với phía Mỹ.

Áp lực từ sự sụt giảm tại các thị trường truyền thống

Các lựa chọn xuất khẩu dầu Urals bằng đường biển của Nga được dự báo sẽ thu hẹp trong tháng tới. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia hiện là khách hàng lớn thứ ba của dầu Urals, được cho là không còn đủ công suất lọc dầu để tiếp nhận thêm nguồn cung bổ sung từ Nga. Tình trạng này buộc các nhà cung cấp phải chuyển hướng dòng chảy năng lượng sang khu vực Đông Á.

Tại Ấn Độ, lượng nhập khẩu dầu Urals dự kiến sẽ giảm mạnh kể từ tháng 3/2026. Các chuyên gia thị trường dự báo khối lượng nhập khẩu trong tháng 4/2026 có thể chỉ còn khoảng 400.000 thùng/ngày. Nhà máy lọc dầu Nayara được nhận định là đơn vị duy nhất có khả năng tiếp tục duy trì nhập khẩu loại dầu này trong thời gian tới. Trước đó, trong tháng 1/2026, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đã ghi nhận mức giảm 12% so với tháng 12/2025.

Chiến lược chiết khấu và kỷ lục xuất khẩu sang Trung Quốc

Để duy trì sức cạnh tranh và đảm bảo nguồn thu ngân sách, Nga đang đứng trước hai lựa chọn: tăng mức chiết khấu hoặc cắt giảm sản lượng. Giới giao dịch dự báo mức chiết khấu đối với dầu Urals giao sang Trung Quốc có thể tăng thêm 2 - 5 USD/thùng so với mức hiện tại (10 - 12 USD/thùng, giá giao đến cảng). Một số cuộc đàm phán mới đang chuẩn bị bắt đầu với mức chiết khấu kỳ vọng khoảng 15 USD/thùng theo điều kiện giao hàng DES.

Lượng dầu Nga xuất sang Trung Quốc trong tháng 2/2026 có thể ghi nhận đà tăng tháng thứ ba liên tiếp, dự kiến đạt mức kỷ lục khoảng 2,1 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc đang tận dụng cơ hội nguồn hàng giá rẻ khi phía Ấn Độ giảm mua để tích trữ nguyên liệu.

Thách thức trong giai đoạn kế tiếp

Dù khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng cao, một số ý kiến chuyên gia cho rằng nhu cầu của quốc gia này đối với dầu Nga có thể đang tiến gần đến điểm bão hòa. Tháng 4/2026 được xem là giai đoạn then chốt để đánh giá thị trường. Khi các nhà máy lọc dầu nhỏ của Trung Quốc đã tích trữ đủ nguồn cung, nhu cầu suy giảm có thể buộc phía Nga phải cân nhắc phương án cắt giảm sản lượng khai thác.

Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường vẫn kỳ vọng rằng việc tiếp tục linh hoạt trong chính sách giá và hạ giá bán sẽ giúp Nga duy trì được khối lượng xuất khẩu cao sang Trung Quốc trong những tháng tới, bất chấp những biến động về địa chính trị và sự thay đổi trong cấu trúc thương mại toàn cầu.