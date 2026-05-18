Nga tăng mạnh xuất khẩu năng lượng năm 2026, góp phần hạ nhiệt giá LNG toàn cầu Xuất khẩu LNG của Nga đạt kỷ lục 13,4 triệu tấn trong hơn 4 tháng đầu năm 2026. Nguồn cung dồi dào giúp bù đắp thiếu hụt từ Trung Đông và kéo giá LNG tại châu Á giảm mạnh.

Nguồn cung năng lượng gia tăng từ Nga đang trở thành nhân tố then chốt giúp bình ổn thị trường toàn cầu, bù đắp sự sụt giảm nguồn cung nghiêm trọng từ Trung Đông do xung đột tại khu vực này. Theo dữ liệu vận tải hàng hóa mới nhất, xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), dầu thô và than nhiệt của Nga đồng loạt tăng mạnh từ đầu năm 2026.

Kỷ lục xuất khẩu năng lượng của Nga trong đầu năm 2026

Dữ liệu thống kê giai đoạn từ ngày 01/01 đến 11/05/2026 cho thấy Nga đã đẩy mạnh khai thác và xuất khẩu các mặt hàng năng lượng chiến lược để tận dụng khoảng trống thị trường. Cụ thể:

Mặt hàng Sản lượng xuất khẩu Mức tăng trưởng Ghi chú Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 13,4 triệu tấn +12,3% Mức kỷ lục cùng kỳ Dầu thô và khí ngưng tự 91,3 triệu tấn +2,2% Cao nhất kể từ 2023 Than nhiệt ~34 triệu tấn +3,0% Cao nhất kể từ 2023

Đà tăng trưởng này giúp Nga nâng tỷ trọng trong thương mại năng lượng quốc tế. Riêng với mặt hàng LNG, Nga hiện chiếm khoảng 8,4% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu, đánh dấu mức thị phần cao nhất kể từ năm 2022.

Tác động trực tiếp đến giá năng lượng thế giới

Giới phân tích nhận định, việc Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga là nguyên nhân chính thúc đẩy dòng chảy thương mại này. Đây là bước đi nhằm đảm bảo nguồn cung thay thế sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do chiến sự.

Sự xuất hiện của nguồn cung bổ sung từ Nga, kết hợp với sản lượng LNG gia tăng từ Mỹ, đã trực tiếp kìm hãm đà tăng giá nhiên liệu. Tại thị trường châu Á, giá LNG giao ngay hiện đã giảm gần 10 USD/triệu BTU so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 03/2026. Đây là tín hiệu tích cực cho các quốc gia nhập khẩu trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp.

Thế khó của các quốc gia nhập khẩu phương Tây

Mặc dù vẫn duy trì các lệnh trừng phạt về dài hạn, nhưng thực tế thị trường cho thấy nhiều quốc gia vẫn phải phụ thuộc vào năng lượng từ Nga để tránh kịch bản thiếu hụt trầm trọng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2023, xuất khẩu dầu của Nga ghi nhận tăng trưởng dương trong giai đoạn đầu năm.

Nhìn chung, vai trò của Nga trên bản đồ năng lượng 2026 đang tạo ra một nghịch lý đối với phương Tây. Để hạn chế rủi ro lạm phát và biến động giá quá mạnh, các nước nhập khẩu buộc phải chấp nhận sự hiện diện ngày càng lớn của dòng hàng hóa từ Moscow trên thị trường toàn cầu.