Ngân hàng ACB điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên 8%/năm vào ngày 5/10/2026 Mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ACB vừa tăng thêm 0,2-0,3 điểm phần trăm, đưa biểu lãi suất kỳ hạn 9-12 tháng lên 8%/năm, mức cao nhất thị trường niêm yết hiện nay.

Ghi nhận trong ngày 5/10/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trở thành đơn vị đầu tiên điều chỉnh biểu lãi suất huy động tiền gửi trong tháng 10. Mức điều chỉnh tăng thêm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm tại các kỳ hạn trung và dài hạn, tiếp tục đưa ngân hàng này lên vị trí niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất hệ thống.

Diễn biến điều chỉnh biểu lãi suất tại ngân hàng ACB

Cụ thể, đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, ACB tăng 0,3 điểm phần trăm lãi suất đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đạt 7,9%/năm và kỳ hạn 9 tháng chạm mốc 8%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng nâng thêm 0,2 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất lên 8%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng tiếp tục được ACB duy trì ở mức 4,75%/năm, đúng trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý, biểu lãi suất niêm yết trên chưa phải là mức chi trả cao nhất tại nhà băng này. Đối với sản phẩm tiết kiệm nhận lãi trước, lãi suất thực tế kỳ hạn 6 tháng đạt 8,33%/năm (cao hơn 0,43 điểm phần trăm so với niêm yết), còn kỳ hạn 9 tháng đạt 8,15%/năm (cao hơn 0,15 điểm phần trăm).

Mặt bằng lãi suất huy động các ngân hàng ngày 5/10/2026

Trên thị trường, lãi suất thực tế tại nhiều ngân hàng thương mại đang dao động trong khoảng 8-9%/năm thông qua các chương trình thỏa thuận hoặc yêu cầu điều kiện giá trị tiền gửi từ 10 triệu, 50 triệu đến 100 triệu đồng trở lên, thậm chí có nơi ghi nhận mức 9,5%/năm nhưng không công bố công khai trên biểu niêm yết.

Dưới đây là bảng tổng hợp mức lãi suất huy động niêm yết trực tuyến tại các ngân hàng thương mại ghi nhận vào ngày 5/10/2026 (đơn vị tính: %/năm):

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng ACB 4,75 7,90 8,00 8,00 - Agribank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 BIDV 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 Vietcombank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 VietinBank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 Sacombank 4,75 7,20 7,20 7,50 7,50 LPBank 4,65 7,00 6,90 7,20 7,15 VPBank 4,75 7,00 7,00 7,10 7,10 Bac A Bank 4,75 7,05 7,05 7,10 6,95 Saigonbank 4,75 6,90 6,70 7,20 7,00 MBV 4,75 7,00 7,00 7,00 7,00 VCBNeo 4,75 7,00 7,00 7,00 7,00 OCB 4,75 6,70 6,70 7,00 6,90 PGBank 4,75 6,90 6,90 7,00 6,80 VIB 4,45 5,70 5,80 7,00 5,90 BaoVietBank 4,75 6,40 6,40 6,50 6,50 Techcombank 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 MB 4,70 5,80 5,80 6,35 6,35 SCB 1,90 2,90 2,90 3,70 3,90

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) hiện duy trì ổn định ở mức 6,8%/năm. Sự điều chỉnh từ ACB đánh dấu bước chuyển động đầu tiên về biểu lãi suất niêm yết trong quý 4/2026 giữa các tổ chức tín dụng.