Ngân hàng huy động chứng chỉ tiền gửi lãi suất tới 8% mỗi năm cho kỳ hạn ngắn Nhằm thu hút dòng tiền trong bối cảnh trần lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng bị khống chế ở mức 4,75%, nhiều ngân hàng đẩy lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên mức 7-8,7%/năm.

Trong cuộc đua huy động vốn, nhiều ngân hàng thương mại đang chào mời mức lãi suất từ 7% đến hơn 8%/năm cho các kỳ hạn ngắn thông qua hình thức chứng chỉ tiền gửi. Đây được xem là giải pháp tối ưu để thu hút khách hàng khi lãi suất tiết kiệm thông thường cho kỳ hạn dưới 6 tháng hiện đang bị khống chế bởi mức trần của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi vượt xa trần lãi suất tiết kiệm

Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm. Tuy nhiên, bằng cách phát hành chứng chỉ tiền gửi, các ngân hàng có thể huy động vốn với lãi suất hấp dẫn hơn mà không vi phạm quy định về trần lãi suất.

Khác với sổ tiết kiệm truyền thống, chứng chỉ tiền gửi được xem như một cam kết gửi tiền trong thời gian nhất định và không được rút sớm tùy theo điều kiện phát hành. Đổi lại, người gửi được hưởng mức lợi suất cao hơn đáng kể so với các sản phẩm tiết kiệm cùng kỳ hạn.

Nhiều ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm nhằm huy động tiền gửi. Ảnh minh họa: Nam Khánh

So sánh lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng

Hiện nay, nhiều ngân hàng đã tích hợp tính năng mua chứng chỉ tiền gửi ngay trên ứng dụng Mobile Banking với mức lãi suất rất cạnh tranh. Dưới đây là bảng thống kê lãi suất tại một số đơn vị tiêu biểu:

Ngân hàng Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Ghi chú VPBank 184 - 299 ngày 8,7% Số dư tối thiểu 100 triệu đồng Techcombank 3 tháng 7,3% Số dư tối thiểu 10 triệu đồng MB 6 tháng 7,1% Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 6,4% Vietcombank 12 tháng 7,4% Áp dụng đến 30/06/2026 ABBank 1 tháng 6,0% Số dư tối thiểu 10 triệu đồng ACB Kỳ hạn dài 7,3% Kỳ hạn ngắn từ 6,8%

Tại Ngân hàng Quân đội (MB), lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 6,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng lên tới 7%/năm. Trong khi đó, Techcombank áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng với số tiền từ 10 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là VPBank với mức lợi suất lên tới 8,7%/năm cho kỳ hạn từ 184-299 ngày với khoản tiền từ 100 triệu đồng. Đối với các kỳ hạn ngắn từ 30-183 ngày, ngân hàng này cũng duy trì mức lãi suất từ 7% đến 7,7%/năm.

Lợi thế và những rủi ro cần lưu ý

Chứng chỉ tiền gửi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về mặt lợi nhuận, đồng thời có tính linh hoạt nhất định. Người sở hữu có thể dùng chứng chỉ này làm tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng hoặc chuyển quyền sở hữu thông qua các hình thức mua bán, cho tặng, trao đổi theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính khuyến cáo nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ các rủi ro sau:

Tính thanh khoản: Khách hàng phải cam kết giữ tiền trong khoảng thời gian cố định. Việc tất toán hoặc chuyển nhượng có thể khó khăn hơn so với sổ tiết kiệm thông thường.

Khách hàng phải cam kết giữ tiền trong khoảng thời gian cố định. Việc tất toán hoặc chuyển nhượng có thể khó khăn hơn so với sổ tiết kiệm thông thường. Phí phạt rút trước hạn: Nếu rút tiền trước kỳ hạn đã cam kết, người gửi có thể phải chịu phí phạt lớn hoặc không được hưởng mức lãi suất như kỳ vọng ban đầu.

Nếu rút tiền trước kỳ hạn đã cam kết, người gửi có thể phải chịu phí phạt lớn hoặc không được hưởng mức lãi suất như kỳ vọng ban đầu. Rủi ro lãi suất: Nếu lãi suất thị trường tăng lên trong khi tiền đang bị "khóa" trong chứng chỉ tiền gửi, nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận mức lãi suất cũ thấp hơn trong suốt thời gian còn lại.

Nhìn chung, chứng chỉ tiền gửi là kênh đầu tư an toàn với lợi suất cao hơn tiết kiệm truyền thống, phù hợp với những khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi xác định được kế hoạch sử dụng tiền trong ngắn và trung hạn.