Ngân hàng MBV hoàn tất làm mới Core Banking và ra mắt trợ lý AI MIRA thế hệ mới MBV thực hiện tái cấu trúc 50 hệ thống nghiệp vụ và vận hành nền tảng số MBV Bank, MBV Biz, đồng thời triển khai ưu đãi trúng xe VinFast VF8 cho khách hàng.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đổi số mạnh mẽ của Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV). Là thành viên trong hệ sinh thái MB Group, MBV đã khai thác tối đa lợi thế về công nghệ và tiềm lực tài chính để thực hiện thay mới toàn bộ hệ thống Core Banking, xây dựng năng lực xử lý giao dịch theo thời gian thực với tiêu chuẩn an toàn cao.

Tái cấu trúc hệ thống nghiệp vụ và vận hành nền tảng số

Trong lộ trình số hóa, MBV đã thực hiện tái cấu trúc đồng bộ 50 hệ thống nghiệp vụ, từ mảng tín dụng, thanh toán đến quản trị rủi ro. Việc hình thành kiến trúc công nghệ liên thông giúp ngân hàng tối ưu hóa dữ liệu và tăng cường khả năng quản trị.

Đáng chú ý, thời điểm vận hành chính thức (go-live) của hai nền tảng MBV Bank và MBV Biz đã trở thành dấu mốc hoàn thiện quá trình chuyển đổi. Hệ thống này mang lại trải nghiệm số thống nhất, liền mạch cho cả phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu giao dịch nhanh chóng trong kỷ nguyên số.

Ứng dụng AI và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Tại MBV, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc tăng tốc độ giao dịch mà còn hướng tới mục tiêu thấu hiểu khách hàng. Công nghệ phân tích dữ liệu được ứng dụng để nhận diện hành vi, từ đó thiết kế các giải pháp tài chính riêng biệt cho từng phân khúc.

Trợ lý Robot AI MIRA giúp MBV giúp tối ưu hóa vận hành và gia tăng "điểm chạm" cảm xúc.

Sự xuất hiện của trợ lý Robot AI MIRA tại các phòng giao dịch là một bước tiến mới trong hệ sinh thái dịch vụ. Không chỉ cung cấp thông tin, MIRA còn tạo ra sự tương tác thân thiện, giúp công nghệ trở thành cầu nối lắng nghe và phản hồi nhu cầu của khách hàng một cách tự nhiên.

Định hình bản sắc ngân hàng hiện đại gắn liền với cộng đồng

Bên cạnh yếu tố công nghệ, MBV xây dựng bản sắc riêng thông qua việc kết nối mật thiết với cộng đồng. Các sáng kiến như góc café 0 đồng hay gian hàng sản phẩm địa phương đã biến không gian ngân hàng thành điểm gặp gỡ và chia sẻ thay vì chỉ là nơi thực hiện các giao dịch tài chính khô khan.

Ngân hàng MBV hiện diện gần gũi, kết nối với cộng đồng

Trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, MBV đã tổ chức chuỗi chương trình khai xuân, bốc thăm lì xì và thiết kế các điểm check-in lễ hội cho người dân địa phương. Sự kết hợp giữa truyền thống và phong cách hiện đại giúp ngân hàng ghi dấu ấn gần gũi và gia tăng trải nghiệm tích cực cho khách hàng khi đến giao dịch.

Cơ hội nhận quà tặng giá trị khi gửi tiết kiệm

Nhằm tri ân khách hàng, từ nay đến ngày 28/02/2026, MBV triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc qua ứng dụng ngân hàng số MBV Bank. Ngoài mức lãi suất ưu đãi, khách hàng còn có cơ hội sở hữu các giải thưởng giá trị hàng tỷ đồng.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm ô tô VinFast VF8, VF3 và nhiều chuyến du lịch đẳng cấp được trao định kỳ. Đây là nỗ lực của MBV trong việc tối ưu hóa dòng tiền cho khách hàng song song với việc nâng cao giá trị gia tăng thông qua các chương trình khuyến mại thiết thực.