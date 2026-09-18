Ngân hàng Nhà nước ưu tiên an toàn vốn khi hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh yêu cầu bảo toàn vốn người gửi trong bối cảnh hơn 128.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm 2026.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV” ngày 18/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh nguyên tắc vận hành cốt lõi của hệ thống ngân hàng là bảo đảm an toàn dòng tiền để có khả năng hoàn trả cho người gửi. Ông khẳng định ngân hàng là tổ chức huy động vốn trong dân, việc cấp vốn phải đi đôi với quản trị rủi ro và khả năng thu hồi nợ.

Áp lực rủi ro tín dụng từ làn sóng thoái lui của doanh nghiệp

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, quy mô doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Năm 2025 ghi nhận hơn 114.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và khoảng 35.900 doanh nghiệp giải thể. Trong 8 tháng đầu năm 2026, áp lực tiếp tục duy trì với hơn 88.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cùng hơn 40.800 đơn vị hoàn tất thủ tục giải thể.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chỉ rõ nếu việc cấp tín dụng không gắn liền với đánh giá năng lực và khả năng trả nợ thực tế, nguy cơ phát sinh nợ xấu là điều khó tránh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tới 98% tổng số đơn vị đang hoạt động, là nhóm đối tượng ưu tiên của chính sách tiền tệ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về năng lực tài chính và quản trị.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Minh.

Định hướng hạ chi phí vốn và kiểm soát chuẩn tín dụng

Cơ quan quản lý cùng các hiệp hội doanh nghiệp thống nhất quan điểm giữ vững chuẩn tín dụng, không hạ thấp điều kiện an toàn mà tập trung chuyển dịch sang phương thức cho vay dựa trên dòng tiền và chuỗi giá trị. Các tổ chức tín dụng được định hướng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, hướng đến việc hạ lãi suất cho vay nhằm tạo chi phí vốn hợp lý cho khu vực sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh chiến lược số hóa qua việc kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành. Việc tích hợp dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội và thông tin tín dụng CIC sẽ giúp rút ngắn thời gian thẩm định, giảm bớt sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm truyền thống.

Trước những rào cản tiếp cận vốn hiện hữu, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã đề xuất nghiên cứu thí điểm thành lập mô hình ngân hàng số chuyên biệt dành cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Đây được kỳ vọng là giải pháp công nghệ mới giúp khơi thông điểm nghẽn khởi tạo tín dụng trong thời gian tới.