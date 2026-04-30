Ngân hàng Thế giới dự báo giá năng lượng năm 2026 sẽ tăng 24% chạm mức cao kỷ lục Báo cáo của WB cảnh báo xung đột kéo dài có thể đẩy giá dầu Brent lên 115 USD/thùng, gây áp lực lớn lên lạm phát và an ninh lương thực toàn cầu vào năm 2026.

Giá năng lượng toàn cầu được dự báo sẽ tăng 24,0% trong năm 2026, chạm mức cao nhất kể từ sau cuộc xung đột năm 2022. Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB), các rủi ro về gián đoạn nguồn cung và căng thẳng địa chính trị tiếp tục là nhân tố chính thúc đẩy đà tăng này.

Rủi ro từ eo biển Hormuz và kịch bản giá dầu Brent

WB nhấn mạnh rằng giá hàng hóa có thể tăng mạnh hơn nếu xung đột leo thang. Trong kịch bản cơ sở, giá dầu Brent dự kiến đạt mức trung bình 86,00 USD/thùng vào năm 2026, tăng đáng kể so với mức 69,00 USD/thùng của năm 2025. Tuy nhiên, nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục bị tấn công, giá dầu có thể đạt ngưỡng 115,00 USD/thùng.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn là tình trạng hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trước khi xung đột diễn ra, tuyến đường này đảm nhận khoảng 35,0% lượng dầu thô giao dịch bằng đường biển trên toàn thế giới. Các cuộc tấn công vào hạ tầng vận tải được WB đánh giá là cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Áp lực từ chi phí phân bón và an ninh lương thực

Bên cạnh năng lượng, giá phân bón dự báo sẽ tăng 31,0% trong năm 2026. Đặc biệt, giá urê - loại phân đạm phổ biến nhất - có thể tăng tới 60,0% do chi phí khí tự nhiên đầu vào leo thang. Sự tăng giá này trực tiếp đe dọa năng suất cây trồng và thu nhập của nông dân trên toàn thế giới.

Chương trình Lương thực Thế giới ước tính có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nếu các chuỗi cung ứng không sớm phục hồi. Mối liên kết giữa giá năng lượng cao và chi phí lương thực đang tạo ra một chu kỳ lạm phát phức tạp.

Tác động tiêu cực đến tăng trưởng và lạm phát

Ông Indermit Gill, Kinh tế trưởng của WB, nhận định cú sốc chiến sự đang lan rộng từ năng lượng sang lương thực và cuối cùng là lạm phát. Lạm phát tại các nền kinh tế đang phát triển dự báo đạt trung bình 5,1% trong năm 2026, cao hơn 1,0 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó. Trong kịch bản xấu hơn, tỷ lệ này có thể lên tới 5,8%.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng chịu áp lực lớn. Các nền kinh tế đang phát triển được dự báo chỉ tăng trưởng 3,6% trong năm 2026, giảm so với mức ước tính 4,0% trước xung đột. Chi phí vay nợ đắt đỏ hơn do lãi suất tăng cao sẽ tiếp tục là rào cản lớn cho quá trình phục hồi kinh tế dài hạn.