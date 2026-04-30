Ngân hàng Thế giới dự báo giá năng lượng tăng 24% vào năm 2026 WB cảnh báo giá hàng hóa toàn cầu có thể tăng 16% trong năm 2026 do giá dầu và phân bón leo thang, gây áp lực lớn lên lạm phát và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Giá năng lượng toàn cầu được dự báo sẽ tăng tới 24% trong năm 2026, chạm mức cao nhất kể từ sau cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022. Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa của Ngân hàng Thế giới (WB), sự leo thang này chủ yếu do các rủi ro địa chính trị và tình trạng gián đoạn nguồn cung tại các khu vực trọng yếu.

Thị trường dầu mỏ đối mặt với cú sốc nguồn cung

WB nhận định giá hàng hóa toàn cầu có thể tăng 16% trong năm 2026, dẫn đầu bởi đà tăng mạnh của nhóm năng lượng và phân bón. Giá dầu Brent được dự báo đạt mức trung bình 86 USD/thùng vào năm 2026, tăng đáng kể so với mức 69 USD/thùng của năm 2025. Trong kịch bản tiêu cực nhất, nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục bị tấn công, giá dầu có thể chạm mốc 115 USD/thùng.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn này là hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Trước đây, tuyến đường này đảm nhận khoảng 35% lượng dầu thô giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu. Việc gián đoạn tại đây được WB đánh giá là một trong những cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Giá phân bón và áp lực an ninh lương thực

Bên cạnh năng lượng, giá phân bón dự kiến tăng 31% trong năm 2026. Đặc biệt, giá urê - loại phân đạm phổ biến nhất - có khả năng tăng tới 60% do chi phí khí tự nhiên đầu vào leo thang. Sự gia tăng này gây áp lực trực tiếp lên thu nhập của nông dân và năng suất cây trồng toàn cầu.

Chương trình Lương thực Thế giới ước tính có thể có thêm 45 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nếu xung đột kéo dài. Ông Indermit Gill, Kinh tế trưởng của WB, cảnh báo rằng cú sốc này đang lan rộng theo chuỗi: từ năng lượng sang lương thực, dẫn đến lạm phát cao và đẩy chi phí vay nợ tăng lên.

Tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo, lạm phát tại các nền kinh tế đang phát triển dự báo đạt mức trung bình 5,1% trong năm 2026, tăng so với mức 4,7% của năm 2025. Trong trường hợp xấu nhất, con số này có thể lên tới 5,8%, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước khi xung đột xảy ra.

Tăng trưởng kinh tế của nhóm các nước đang phát triển cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt, dự kiến chỉ đạt 3,6% trong năm 2026, thấp hơn mức ước tính 4% trước đó. WB nhấn mạnh rằng các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran nếu không đạt kết quả sớm sẽ tiếp tục khiến thị trường hàng hóa thiết yếu rơi vào trạng thái bất ổn kéo dài.