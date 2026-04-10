Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua vàng tháng thứ 17 liên tiếp, dự trữ đạt 74,38 triệu ounce

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã duy trì hoạt động mua ròng vàng trong tháng thứ 17 liên tiếp, nâng tổng lượng dự trữ lên mức 74,38 triệu ounce vào cuối tháng 03/2026. Đây là động thái chiến lược nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều biến động phức tạp và áp lực lạm phát kéo dài.

Gia tăng khối lượng dự trữ bất chấp giá trị sụt giảm

Theo dữ liệu công bố ngày 07/04, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc tại thời điểm cuối tháng 03/2026 đã tăng thêm 0,16 triệu ounce so với mức 74,22 triệu ounce ghi nhận vào tháng trước đó. Tuy nhiên, do biến động về giá trên thị trường quốc tế, tổng giá trị dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 342,76 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức 387,59 tỷ USD vào cuối tháng 02/2026.

Đây là lần đầu tiên giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc ghi nhận mức giảm kể từ tháng 05/2025. Sự sụt giảm này phản ánh đợt điều chỉnh giá vàng theo tháng mạnh nhất kể từ năm 2008, khi giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lao dốc 11,52%.

Chỉ tiêu dự trữ vàng Tháng 02/2026 Tháng 03/2026 Lượng dự trữ (triệu ounce) 74,22 74,38 Giá trị dự trữ (tỷ USD) 387,59 342,76

Áp lực từ lãi suất và rủi ro địa chính trị

Vàng vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong các giai đoạn bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, kim loại quý này đang phải chịu áp lực lớn từ lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hơn sau khi các xung đột tại khu vực Trung Đông nổ ra. Những yếu tố này đã tạo lực cản cho đà tăng giá của vàng trong ngắn hạn.

Mặc dù vậy, hoạt động mua vào ổn định từ các ngân hàng trung ương trên thế giới đã trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp hạn chế đà giảm giá trong bối cảnh dòng vốn đầu tư suy yếu. Các nhà phân tích tại ING Economics nhận định rằng việc mua ròng vàng của các tổ chức tài chính lớn đã góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường trong giai đoạn biến động mạnh.

Chiến lược tích lũy dài hạn của Trung Quốc

Lịch sử giao dịch cho thấy Trung Quốc có lộ trình tích lũy vàng rất nhất quán. Trước đó, Ngân hàng Trung ương nước này từng kết thúc chuỗi mua vàng kéo dài 18 tháng vào tháng 05/2024, sau đó tạm dừng và nối lại hoạt động này 6 tháng sau đó. Việc duy trì chuỗi mua ròng 17 tháng liên tiếp cho thấy vàng vẫn là một phần trọng tâm trong cấu trúc tài sản dự trữ quốc gia của Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các loại ngoại tệ khác.