Ngành cà phê Ấn Độ trước rủi ro mất 80% thị trường Tây Á do căng thẳng tại eo biển Hormuz Xung đột tại Trung Đông khiến chi phí vận tải tăng gấp đôi, đe dọa kim ngạch xuất khẩu cà phê kỷ lục 2,13 tỷ USD của Ấn Độ sang các thị trường trọng điểm như UAE và Saudi Arabia.

Ngành công nghiệp cà phê của Ấn Độ, nhà sản xuất lớn thứ 7 thế giới, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng logistics nghiêm trọng. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông và việc phong tỏa tiềm tàng eo biển Hormuz có thể khiến quốc gia này mất tới 80% thị phần tại Tây Á trong những tháng tới.

Áp lực chi phí và đứt gãy chuỗi cung ứng logistics

Hiện nay, phần lớn các lô hàng cà phê từ Ấn Độ sang Trung Đông phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tình trạng hàng hóa bị chậm trễ, phải chuyển hướng hoặc ùn ứ tại các điểm trung chuyển đã đẩy cước vận chuyển tăng gần gấp đôi kể từ khi xung đột bùng phát. Đáng chú ý, các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ, đang gặp khó khăn trong việc chuyển phần chi phí tăng thêm này sang phía đối tác mua hàng, dẫn đến biên lợi nhuận bị bào mòn đáng kể.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đang đối mặt với nhiều thách thức về chi phí vận tải.

Vị thế thị trường và quy mô kim ngạch xuất khẩu

Ấn Độ hiện sản xuất khoảng 350.000 đến 370.000 tấn cà phê mỗi năm, đóng góp từ 3% đến 4% sản lượng toàn cầu. Khoảng 70% sản lượng này được dành cho xuất khẩu. Dữ liệu tài chính cho thấy một bước tiến lớn khi kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ 1,14 tỷ USD trong niên vụ kết thúc tháng 3/2023 lên mức kỷ lục 2,13 tỷ USD trong niên vụ vừa qua.

Khu vực Tây Á đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược của Ấn Độ. Theo dữ liệu từ Liên Hợp Quốc, khu vực này chiếm 16,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Ấn Độ trong năm 2024, tăng mạnh so với mức 12,6% của một thập kỷ trước. Các thị trường tiêu thụ chính bao gồm UAE, Kuwait, Jordan và Saudi Arabia.

Nguy cơ dịch chuyển nguồn cung toàn cầu

Bên cạnh các dòng sản phẩm phổ biến, Ấn Độ đã tạo dựng được vị thế trong phân khúc giá trị cao với các loại cà phê đặc thù như Robusta cao cấp và cà phê đặc sản Monsooned Malabar. Tuy nhiên, sự bất ổn hiện tại đang thúc đẩy sự thay đổi trong hành vi của người mua quốc tế. Để hiểu rõ hơn về tác động này, có thể nhìn vào thị trường châu Âu.

Một số nhà nhập khẩu tại châu Âu đã bắt đầu tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia như Uganda để đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng. Sự dịch chuyển này, kết hợp với chi phí leo thang và sự chậm trễ trong các mùa cao điểm như Ramadan, đang tạo ra áp lực tái cấu trúc dòng chảy thương mại cà phê toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến tiến độ thu mua và giá cả của cà phê Ấn Độ trong ngắn hạn.