Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD năm 2026, tăng trưởng 6%

Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 49 tỷ USD trong năm 2026, tăng trưởng 6% so với năm trước. Đây là thông tin được Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) công bố ngày 18-3, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt với nhiều biến động về chi phí logistics và năng lượng.

Mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm 2026

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước đã đạt khoảng 46,2 tỷ USD, ghi nhận mức tăng gần 6% so với năm 2024. Bước sang năm 2026, ngành kỳ vọng sẽ duy trì được đà tăng trưởng tương đương để hướng tới cột mốc 49 tỷ USD.

Mức tăng trưởng này được giới chuyên gia đánh giá là khả thi và phù hợp với thực tế thị trường. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ dệt may toàn cầu chỉ tăng trưởng ở mức 2–3% mỗi năm, đi kèm với đó là áp lực cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia sản xuất khác.

Ưu tiên nội địa hóa và nâng cao giá trị gia tăng

Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sản xuất sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Một trong những giải pháp then chốt là phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước.

Việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa không chỉ giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu mà còn đáp ứng nghiêm ngặt các quy tắc xuất xứ. Đây là điều kiện tiên quyết để tận dụng tối đa các ưu đãi thuế quan từ những hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết.

Bên cạnh đó, VITAS đề xuất thúc đẩy đầu tư vào các khâu dệt, nhuộm và hoàn tất thông qua việc hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành. Chiến lược này nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước và thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế có năng lực trong lĩnh vực sản xuất vải.

Kiến nghị giải pháp ổn định chi phí sản xuất

Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt là giá năng lượng và vận tải, VITAS đã kiến nghị các cơ quan quản lý triển khai giải pháp ổn định nguồn cung xăng dầu. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính và duy trì sức cạnh tranh.

Đồng thời, hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài được kỳ vọng sẽ tăng cường cung cấp thông tin thị trường nhanh chóng, đặc biệt tại các khu vực có biến động địa chính trị. Sự chủ động này giúp doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất và vận chuyển tối ưu hơn.

Riêng đối với thị trường Hoa Kỳ, các thay đổi trong chính sách thuế nhập khẩu đang tạo ra những thách thức đáng kể. Doanh nghiệp dệt may mong muốn nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng để kịp thời thích ứng với các quy định mới.

Duy trì vị thế tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hiện nay, hàng dệt may Việt Nam đã hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các thị trường chủ lực gồm Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 90% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ngành dệt may tiếp tục duy trì mức xuất siêu ấn tượng hơn 20 tỷ USD, đóng góp tích cực vào cán cân thương mại quốc gia. Trong năm 2026, với 4 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cùng các sáng kiến về xây dựng logo thương hiệu và nền tảng số, ngành dệt may kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.